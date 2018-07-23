Передумали вывозить грунт с фекальных улиц в Бердске

После ликвидации аварии на канализационном коллекторе, приведшей к выбросу сточных вод в частный сектор, замглавы Бердска Владимир Захаров объявил, что с загрязненную территорию очистят от загрязненного грунта. «Курьер. Среда. Бердск» писал об этом 10 июля.

Напомним, что ранее, для борьбы с возможным заражением, жителям частного сектора, пострадавшим от сточных вод, бесплатно выдавали хлоросодержащий препарат. В комплекте с ним шла инструкция по обработке хлорным раствором внутренних помещений домов, мебели, обуви, а также огородов и внутренних дворов, пострадавших во время разлива.

Однако жители не спешили поливать хлоркой свои огороды, ограничившись обработкой домов и мебели. Жители переулка Урицкого ожидали, что коммунальщики Бердска снимут и вывезут верхний слой земли в переулке, по которому текла вода из канализации.

Однако, спустя месяц после аварии грунт из переулка Урицкого так и не вывезли.

Сегодня, 23 июля, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что в этом нет необходимости.

— В переулке Урицкого санэпидемстанция брала пробы. С биологией там все нормально, поэтому вывозить оттуда грунт нет никакого смысла, — сказал Александр Алексеевич.

Кроме того, Александр Алексеенко пообещал, что КБУ разровняет бруствер, сооруженный в переулке Урицкого.