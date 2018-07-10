Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

10 июля на улице Водосточной начались работы по снятию части грунта, который затоплен фекальными стоками. Напомним, что 20 июня на ул.Ушакова случился прорыв канализации, в результате которого канализационной водой оказались залиты оказались многие улицы от Урицкого до Водосточной. Мероприятия по устранению последствий аварии длятся уже третью неделю.

Работы по прочистке сливных канав начались 10 июля с улицы Водосточной. Позже грунт снимут и на переулке Урицкого. Жители переулка относятся к инициативе со скепсисом, но отмечают необходимость таких действий.

— Сказали, будут ровнять. Разберутся, кольца ставить там и там, дорогой заниматься. У меня весь огород затопило, в теплицах находиться невозможно. Две минуты и задохнуться можно. Грунт в огороде будем снимать сами, это однозначно, а здесь, на дороге — даже не знаю. Дорожники скорее всего засыпят и все, — рассказывает местный житель Евгений Шеринкин. Его дом находится ближе всего к месту прорыва.

Сейчас дорога, ранее представлявшая собой целую реку фекальных стоков, пересохла. Размытые кюветы из-за воды приобрели неестественный зеленоватый оттенок. На месте прорыва установили коллектор и вода перестала вырываться из-под земли, однако проблема никуда не ушла. Долгие километры почвы оказались заражены болезнетворными бактериями. Для борьбы с новой напастью жителям переулка Урицкого раздают средства обеззараживания, содержащие хлор.

ВИДЕО: Автор видео Михаил Зюков



— Раздавали какие-то препараты для обеззараживания домов. У нас огород не пострадал, а у тех домов выше, говорят, вообще все залило. Все говорят и хотят и желают, чтобы хоть маленько сняли и прочистили сливную канаву. Хорошо, никакая эпидемия еще не началась, но кошки и собаки ходят, разносят все,- волнуется Ольга Николаевна. Она живет у поворота с переулка и ее дом в меньшей степени пострадал от аварии.

Пока рабочих не переулке нет, они приедут позже. Сейчас же сухая зеленоватая почва продолжает «радовать глаз» местных жителей. Многие жалуются на то, что из-за жары и засухи на улицах поднимается зараженная пыль.

По заявлению Владимира Захарова, заместителя главы Бердска по вопросам ЖКХ и строительства, работы по снятию грунта, восстановлению стоковых канав и дезактивации почвы будут завершены уже на этой неделе. Сейчас главная задача — убрать фекальные намывания, которые из-за дождей могут продолжать разноситься по канавам.

ВИДЕО: Автор видео Михаил Зюков

