Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

ФОТО: Дорога в переулке была почти полностью уничтожена потоком воды
10 июля на улице Водосточной начались работы по снятию части грунта, который затоплен фекальными стоками. Напомним, что 20 июня на ул.Ушакова случился прорыв канализации, в результате которого канализационной водой оказались залиты оказались многие улицы от Урицкого до Водосточной. Мероприятия по устранению последствий аварии длятся уже третью неделю.
Работы по прочистке сливных канав начались 10 июля с улицы Водосточной. Позже грунт снимут и на переулке Урицкого. Жители переулка относятся к инициативе со скепсисом, но отмечают необходимость таких действий.
Колодцы зарыты землей
— Сказали, будут ровнять. Разберутся, кольца ставить там и там, дорогой заниматься. У меня весь огород затопило, в теплицах находиться невозможно. Две минуты и задохнуться можно. Грунт в огороде будем снимать сами, это однозначно, а здесь, на дороге — даже не знаю. Дорожники скорее всего засыпят и все, — рассказывает местный житель Евгений Шеринкин. Его дом находится ближе всего к месту прорыва.
Сейчас место прорыва пересохло и покрылось пылью
Сейчас дорога, ранее представлявшая собой целую реку фекальных стоков, пересохла. Размытые кюветы из-за воды приобрели неестественный зеленоватый оттенок. На месте прорыва установили коллектор и вода перестала вырываться из-под земли, однако проблема никуда не ушла. Долгие километры почвы оказались заражены болезнетворными бактериями. Для борьбы с новой напастью жителям переулка Урицкого раздают средства обеззараживания, содержащие хлор.
ВИДЕО: Автор видео Михаил Зюков
— Раздавали какие-то препараты для обеззараживания домов. У нас огород не пострадал, а у тех домов выше, говорят, вообще все залило. Все говорят и хотят и желают, чтобы хоть маленько сняли и прочистили сливную канаву. Хорошо, никакая эпидемия еще не началась, но кошки и собаки ходят, разносят все,- волнуется Ольга Николаевна. Она живет у поворота с переулка и ее дом в меньшей степени пострадал от аварии.
Ольга Николаевна
Пока рабочих не переулке нет, они приедут позже. Сейчас же сухая зеленоватая почва продолжает «радовать глаз» местных жителей. Многие жалуются на то, что из-за жары и засухи на улицах поднимается зараженная пыль.
Зараженная почва имеет зеленоватый оттенок
По заявлению Владимира Захарова, заместителя главы Бердска по вопросам ЖКХ и строительства, работы по снятию грунта, восстановлению стоковых канав и дезактивации почвы будут завершены уже на этой неделе. Сейчас главная задача — убрать фекальные намывания, которые из-за дождей могут продолжать разноситься по канавам.
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