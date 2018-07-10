КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
Продам комнату, 8-913-894-2506 Ирина
Продам 1-ю
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

Имя погибшего в крушении Ми-24 в Сирии штурмана хотят увековечить в Бердске

Эксперты: дистанцировалась от обсуждения повышения пенсионного возраста власть Новосибирской области

С мафией сравнил правительство России вернувшийся из Москвы американский сенатор Кеннеди

Купил дом с 12 кг ртути житель Новосибирска

Франция победит ЧМ-2018 по футболу!

Река из фекалий течет по лесу в поселке Новый Бердска

Из-за расписания автобуса не успевают на утренние электрички жители Бердска

Строительство католического храма в Бердске приостановлено

Плавающую древесину пропустят через ГЭС Новосибирска

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

Верхний слой земли снимут на дорогах, в огородах сами владельцы будут снимать зараженный стоками слой. (ВИДЕО, РЕПОРТАЖ)

10.07.2018 Автор: Михаил Зюков Нет комментариев

Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

ФОТО: Дорога в переулке была почти полностью уничтожена потоком воды

10 июля на улице Водосточной начались работы по снятию части грунта, который затоплен фекальными стоками. Напомним, что 20 июня на ул.Ушакова случился прорыв канализации, в результате которого канализационной водой оказались залиты оказались многие улицы от Урицкого до Водосточной. Мероприятия по устранению последствий аварии длятся уже третью неделю.

Работы по прочистке сливных канав начались 10 июля с улицы Водосточной. Позже грунт снимут и на переулке Урицкого. Жители переулка относятся к инициативе со скепсисом, но отмечают необходимость таких действий.

Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

Колодцы зарыты землей

— Сказали, будут ровнять. Разберутся, кольца ставить там и там, дорогой заниматься. У меня весь огород затопило, в теплицах находиться невозможно. Две минуты и задохнуться можно. Грунт в огороде будем снимать сами, это однозначно, а здесь, на дороге — даже не знаю. Дорожники скорее всего засыпят и все, — рассказывает местный житель Евгений Шеринкин. Его дом находится ближе всего к месту прорыва.

Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

Сейчас место прорыва пересохло и покрылось пылью

Сейчас дорога, ранее представлявшая собой целую реку фекальных стоков, пересохла. Размытые кюветы из-за воды приобрели неестественный зеленоватый оттенок. На месте прорыва установили коллектор и вода перестала вырываться из-под земли, однако проблема никуда не ушла. Долгие километры почвы оказались заражены болезнетворными бактериями. Для борьбы с новой напастью жителям переулка Урицкого раздают средства обеззараживания, содержащие хлор.

ВИДЕО: Автор видео Михаил Зюков

— Раздавали какие-то препараты для обеззараживания домов. У нас огород не пострадал, а у тех домов выше, говорят, вообще все залило. Все говорят и хотят и желают, чтобы хоть маленько сняли и прочистили сливную канаву. Хорошо, никакая эпидемия еще не началась, но кошки и собаки ходят, разносят все,- волнуется Ольга Николаевна. Она живет у поворота с переулка и ее дом в меньшей степени пострадал от аварии.

Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

Ольга Николаевна

Пока рабочих не переулке нет, они приедут позже. Сейчас же сухая зеленоватая почва продолжает «радовать глаз» местных жителей. Многие жалуются на то, что из-за жары и засухи на улицах поднимается зараженная пыль.

Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта

Зараженная почва имеет зеленоватый оттенок

По заявлению Владимира Захарова, заместителя главы Бердска по вопросам ЖКХ и строительства, работы по снятию грунта, восстановлению стоковых канав и дезактивации почвы будут завершены уже на этой неделе. Сейчас главная задача — убрать фекальные намывания, которые из-за дождей могут продолжать разноситься по канавам.

 

ВИДЕО: Автор видео Михаил Зюков


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Провалы канализации

Последние новости:
Жители фекальных улиц Бердска опасаются эпидемии и ждут снятия грунта Имя погибшего в крушении Ми-24 в Сирии штурмана хотят увековечить в Бердске Эксперты: дистанцировалась от обсуждения повышения пенсионного возраста власть Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 8500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика