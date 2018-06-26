ЧС в Бердске: Откачивают фекалии для избавления горожан от «дерьмового» потопа

Вечером, 26 июня, продолжаются раскопки траншеи на месте провала на ул. Ушакова в Бердске. На 19.30 яма достигла 40 метров. На месте провала, признанного чрезвычайной ситуацией, прибыли мэр Бердска Евгений Шестернин, его зам по ЖКХ Владимир Захаров, начальник УКСа Алексей Егошин.

Сейчас они выясняют с техническими службами, как оперативнее ликвидировать ЧС, рассматривая разные варианты. При это из колодца возле магазина «Продсиб» насосная станция перекачивает фекальные стоки в другой колодец, минуя место засора. Это примерно в 300 метрах. Предполагают, что «пробка» находится в районе «Продсиба».

Завтра, 27 июня, собираются пригнать еще один экскаватор для ускорения работ по рытью траншеи в поисках «пробки».