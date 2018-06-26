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ЧС в Бердске: Откачивают фекалии для избавления горожан от «дерьмового» потопа

Провал на ул. Ушакова увеличился до 40 метров. Фекалии перекачиваю из одного колодца в другой — за 300 метров.(ВИДЕО, ФОТО)

26.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 9 коммент.

ЧС в Бердске: Откачивают фекалии для избавления горожан от дерьмового потопа

Стоки перекачивают из одного колодца в другой — за местом подпора

Вечером, 26 июня, продолжаются раскопки траншеи на месте провала на ул. Ушакова в Бердске. На 19.30 яма достигла 40 метров. На месте провала, признанного чрезвычайной ситуацией, прибыли мэр Бердска Евгений Шестернин, его зам по ЖКХ Владимир Захаров, начальник УКСа Алексей Егошин.

ЧС в Бердске: Откачивают фекалии для избавления горожан от дерьмового потопа

Руководители города на месте ЧП

Сейчас они выясняют с техническими службами, как оперативнее ликвидировать ЧС, рассматривая разные варианты. При это из колодца возле магазина «Продсиб» насосная станция перекачивает фекальные стоки в другой колодец, минуя место засора. Это примерно в 300 метрах. Предполагают, что «пробка» находится в районе «Продсиба».

ЧС в Бердске: Откачивают фекалии для избавления горожан от дерьмового потопа

Провал увеличился до 40 метров

Завтра, 27 июня, собираются пригнать еще один экскаватор для ускорения работ по рытью траншеи в поисках «пробки».

ЧС в Бердске: Откачивают фекалии для избавления горожан от дерьмового потопа


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Все улицы топит!
    Всё бежит в ливневку!
    Оттуда в Обь!
    И в водозабор!
    И Бердска и Новосибирска!
    Отдельный привет отдыхающим на пляжах!
    Кого то уже надо сминать…
    Своим бездействием, по сути траванули весь регион.

    Thumb up 9 Thumb down 1

  2. Аноним

    Если там что перекачивают, то что бежит по всей ширине Советской и Красноармейской!?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Аноним

    Придумаем название к фото руководителей города! И сколько на нем бердчан!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. ЛОМ

    позор нашей власти, пустословы

    Thumb up 7 Thumb down 0

  5. Аноним

    Начальников понабежало больше чем рабочих. Ну как тебе, Захаров боевое крещение? Иногда нужно быть мужиком и уметь сказать «нет». Теперь можешь искупаться в этой яме.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  6. Аноним

    Доворовались чиновники, скоро все в говне утонем

    Thumb up 5 Thumb down 0

  7. Слава Душин

    Вот мне интересно, кто-нибудь заметит, что рабочий день на тот момент «закончился уже часа как», а те, кого ругают, не разошлись по домам, а работают? 8)

    Thumb up 0 Thumb down 3

    • Ольга

      Это вы про наших руководителей? И что тут героического?
      У них ненормированный рабочий день, за который положен дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск. Верно?

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Они с самого начала потопа там? Нет?

      Thumb up 0 Thumb down 0

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