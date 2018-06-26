ЧС в Бердске: Откачивают фекалии для избавления горожан от «дерьмового» потопа
Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска
Трех детей до 1,5 лет освободили из запертых квартир спасатели в Бердске
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
Сломала шейку бедра и не могла выбраться из квартиры пенсионерка в Бердске
Мэр Бердска: Режим ЧС введен из-за 25-метрового провала канализации и фекального потопа
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Поднимать зарплату бюджетникам поручил Путин
Пропала пьяная женщина на резиновой лодке в Обском море
Цены на бензин в России выросли в среднем на 2,3 рубля за май
Все улицы топит!
Всё бежит в ливневку!
Оттуда в Обь!
И в водозабор!
И Бердска и Новосибирска!
Отдельный привет отдыхающим на пляжах!
Кого то уже надо сминать…
Своим бездействием, по сути траванули весь регион.
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Если там что перекачивают, то что бежит по всей ширине Советской и Красноармейской!?
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Придумаем название к фото руководителей города! И сколько на нем бердчан!
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позор нашей власти, пустословы
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Начальников понабежало больше чем рабочих. Ну как тебе, Захаров боевое крещение? Иногда нужно быть мужиком и уметь сказать «нет». Теперь можешь искупаться в этой яме.
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Доворовались чиновники, скоро все в говне утонем
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Вот мне интересно, кто-нибудь заметит, что рабочий день на тот момент «закончился уже часа как», а те, кого ругают, не разошлись по домам, а работают?
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Это вы про наших руководителей? И что тут героического?
У них ненормированный рабочий день, за который положен дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск. Верно?
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Они с самого начала потопа там? Нет?
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