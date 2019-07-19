Курьерская служба

Доставка не в понедельник Доставка печатной продукции по почтовым ящикам города Бердска осуществляется каждый понедельник. (По желанию Заказчика доставка может производиться в другой день недели, при этом стоимость увеличивается на 100%)

Когда Заказчик должен доставить листовки Доставка печатной продукции в офис курьерской службы может быть осуществлена Заказчиком самостоятельно в любой рабочий день недели с 9.00 до 18.00. Для того чтобы разнести листовки в понедельник – они должны быть у нас в четверг до 18.00.

Если формат больше А4 Стоимость доставки печатной продукции по почтовым ящикам г.Бердска и г.Искитима больше формата А4 увеличивается на 40%