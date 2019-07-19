Курьерская служба "Издательского дома "БукЪвица"
Курьерская служба «Издательского дома «БукЪвица» доставит печатную продукцию по офисам и почтовым ящикам Бердска, Искитима (буклеты, листовки, газеты, журналы, прайс-листы, календари, конверты).
На политическую печатную продукцию – прайс-лист отдельный.
На доставку агитационной продукции цена увеличивается на 40%.
Доставка печатной продукции до А4 формата.
Рассылка по почтовым ящикам Бердска, Искитима.
На политическую печатную продукцию – прайс-лист отдельный.
На доставку агитационной продукции цена увеличивается на 40%.
Доставка печатной продукции до А4 формата.
Рассылка по почтовым ящикам Бердска, Искитима.
Прайс-лист
Доставка не в понедельник
Доставка печатной продукции по почтовым ящикам города Бердска осуществляется каждый понедельник. (По желанию Заказчика доставка может производиться в другой день недели, при этом стоимость увеличивается на 100%)
Когда Заказчик должен доставить листовки
Доставка печатной продукции в офис курьерской службы может быть осуществлена Заказчиком самостоятельно в любой рабочий день недели с 9.00 до 18.00. Для того чтобы разнести листовки в понедельник – они должны быть у нас в четверг до 18.00.
Если формат больше А4
Стоимость доставки печатной продукции по почтовым ящикам г.Бердска и г.Искитима больше формата А4 увеличивается на 40%
Выкладка на фирменных стойках
Выкладка печатной продукции (до А4 формата) на фирменные стойки в г.Бердске, Искитиме.
Прайс-лист выкладки на стойки
Услуги по доставке осуществляются при условии 100% предоплаты!
Контактные лица:
г. Бердск - Дербенева Алина
ул. Ленина, 38, т. 8 (383-41) 2-70-12, 8-909-532-95-38,
deralina@mail.ru
г. Искитим - Русакова Наталья
ул. Вокзальная, 4, оф. 27,
т. 8 (383-43) 29-300, 8-913-952-96-60
vesiskitim@gmail.com
ул. Ленина, 38, т. 8 (383-41) 2-70-12, 8-909-532-95-38,
deralina@mail.ru
г. Искитим - Русакова Наталья
ул. Вокзальная, 4, оф. 27,
т. 8 (383-43) 29-300, 8-913-952-96-60
vesiskitim@gmail.com