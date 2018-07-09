Протестуют против дезинфекции хлоркой жители фекальной ул. Урицкого в Бердске

Жители отказываются травить загаженные фекалиями огороды хлоркой
Сегодня, 6 июля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о том, что коммунальные службы провели дезинфекцию в переулках Краснофлотском и Урицкого. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня рассказал замглавы администрации по ЖКХ и строительству Владимир Захаров.
Однако жители указанных переулков сообщили, что никакой обработки они не заметили. Но подтвердили, что хлорсодержащий препарат им, действительно, раздали. Жители в основном готовы обработать мебель и весь дом изнутри, но категорически не согласны обрабатывать хлорным раствором свои огороды.
Например, Владимир Кадачигов выразил недоумение тем, что в России до сих пор используют хлорку.
— Чем обработать огороды, я не знаю. Простите, я не химик. Ну кто же обрабатывает землю хлоркой? Хлорку уже даже не применяют во всем мире. Только у нас это делают… Хлор в землю уйдет — и кто потом все это есть будет? — задал риторический вопрос Владимир.
Видео «Курьер. Среда. Бердск»
Так же, Владимир рассказал, что для устранения аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова используют тот способ, о котором он говорил на второй день после ЧП, когда хлынули канализационные стоки из колодца и люди начали сооружать баррикады на пути фекалий.
— Плотину нам сказали не разбирать на всякий случай. Гарантию того, что не потечет, дали только на 99%. Сказали, что там опять заилиться может и у нас тогда опять потечет… Кстати, я в первые два дня сказал об этой «технологии», как надо сделать. И они так и сделали, как я предсказывал сразу. Вскрыть эти трубы, выбросить их к чертовой матери — те, которые завалились — прочистить и пустить верхом. Пусть она течет, а то тут же все затопило. У меня чуть дом не развалился, — рассказал Владимир.
Кроме того, он негативно отозвался о деятельности Комбината бытовых услуг. По его словам, на ремонт водопровода, лопнувшего весной, у КБУ ушло слишком много времени.
— У меня выезда нет с 8 марта. У нас тут водопровод порвало, вода текла — его 5 дней делали… Вот, послушаешь (по зомбоящику передают), как в Сирии за 3 недели восстанавливаются кварталы целые… Передовые нанотехнологии… С 8 марта они не могут засыпать канаву! Я только-только сделал выезд со двора. Ведь всю весну эта канава стояла. Уже пол-лета прошло… Я только-только купил щебенку и сделал выезд — и эта вот бяка случилась, — раскритиковал деятельность КБУ Владимир Кадачигов.
Ольга Шарина, живущая в начале переулка Урицкого, тоже не слышала ни о какой дезинфекции.
— Никаких обработок хлоркой вечером и ночью я не видела. Ни шума не было, ни запаха… Хлорку мне сегодня лично в руки дали, полбанки на два дома, я вечером с соседкой поделюсь. Огород у меня не пострадал, а вот мебель и пол в доме я обработаю обязательно, — сказала Ольга.
Евгений Ширинкин, чей участок стоит вплотную к колодцу, ставшему источником фекальных извержений на две недели, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» о том, что не поддерживает идею хлорирования огорода.
— Про обработку улицы не знаю ничего, вроде не пахло. Хлорка — это же, сами понимаете… А мебель обрабатывать. Не знаю, как с женой решим. На огород хлорку лить не будем, мы с ним по-другому разбираемся. Выкорчевываем все, что было посажено. Все овощи же пропитались этими стоками. И питательнее они от этого не стали, — сокрушается Евгений.
Его соседка по переулку Ирина тоже была первой, кому достался «самый смак» — к ней шли воды из другого колодца. Она тоже не заметила никакой вечерне-ночной обработки.
— Нет, обработку не видела и не слышала. Хлорку мы взяли, будем дом обрабатывать, как только детей увезем… А с огорода все уже убрали, все посадки, — рассказала Ирина.
«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Хлорка и зеленка — наше всё! Ну ещё кора дуба и боярышник….
11 0
и подорожник
2 0
В суд надо подавать и требовать компенсации. А ещё что бы снимали верхний слой земли и завозили новую. Нет хозяина вгороде, бардак
17 5
Говорят, раньше на химзаводе выпускали какие то бацылы, которые любую заразу и химию, включая нефть в углекислый газ и воду превращали. Может у них спросить?
Хотя от кишечной лапочки,туберкулеза, синегнойки и стафилокока ничего кроме хлорки нет.
5 1
Раньше много что выпускали, сейчас все закупаем и завозим
5 2
Башкой Весной надо было думать
0 3
— Чем обработать огороды, я не знаю!
— Ну кто же обрабатывает землю хлоркой?
Чудесно: он ничего не знает, но при этом точно знает чем не обрабатывают???
Люди совсем безмозглые чтоли? Им говорят чем надо, а они еще и кочевряжутся
1 1