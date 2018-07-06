Хлорку раздает для дезинфекции залитых нечистотами огородов власть Бердска

Жители переулков Урицкого и Краснофлотского обеспокоены последствиями разлива сточных вод. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал об аварии на канализационном коллекторе по улице Ушакова в Бердске, которая и стала причиной разлива.

В течение двух недель с момента аварии в переулках с переменной интенсивностью текли канализационные стоки, распространяя зловоние.

В среду утром, 4 июля, канализация уже не текла по переулку Урицкого. Но, даже после того, как земля просохла, в воздухе остался неприятный запах.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал вчера, 5 июля, о запланированных дезинфекции и благоустройстве переулков Урицкого и Краснофлотского.

Сегодня, 6 июля, администрация Бердска работает над устранением последствий аварии. Замглавы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что работы по ликвидации последствий начались накануне вечером, 5 июля.

— Дезинфекцию по улицам мы провели вчера вечером и ночью, около 3 часов. Для этого мы использовали препарат на основе хлора. Предстоит обработать зону поражения площадью около 1,2 гектара. Обработку огородов мы предоставим жителям и снабдим их необходимым препаратом и дадим инструкцию по применению. Думаю, что жителям лучше знать, где у них было загрязнено. Эта задача возложена на управление гражданской защиты, они работают с населением тех дворов, которые пострадали от потопления, — поведал о работе Владимир Николаевич.

Как сегодня, 6 июля, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в отделе по социальному обслуживанию населения, жители переулков Урицкого и Краснофлотского уже получили препарат для обработки своих огородов и памятку, содержащую инструкцию по его применению.

— 4 июля мы были в переулке Урицкого и опросили местных жителей. Узнали, у кого пострадал огород и что нужно жителям в этой ситуации. Домов с пострадавшими огородами мало, все они находятся на переулках Урицкого и Краснофлотского. Жители, конечно, хотели провести дезинфекцию почвы, — сообщили в отделе.

Вещество, розданное жителям, называется «Фарма Хлор» и раздается в виде таблеток. Следуя инструкции, таблетки нужно будет растворить в определенной пропорции, а затем полученным раствором полить те места, куда попали сточные воды.

— Жители переулков боятся, что в почве могло остаться что-либо вредное после разлива стоков. Поэтому они хотят снимать и вывозить верхний слой земли. Но ведь это же не радиация, не какие-то страшные химические вещества попали в почву. Это обычные отходы жизнедеятельности человека, органика, — объяснил источник в отделе.

К тому же, как объяснили «Курьер. Среда. Бердск», естественные условия работают на то, что дезинфекция в какой-то мере идет сама собой. Бактерии убиваются ультрафиолетом, под солнцем. Таким образом, если почва высохла, то там никакой заразы практически не осталось.

Кроме того, жители напрасно опасаются дурных последствий обработки почвы хлорсодержащим веществом. Если раствор хлора не пить — то он вредным не будет.

— Та же самая вода, идущая по водопроводу, проходит обязательное хлорирование. Именно поэтому ее нужно отстаивать некоторое время. Во время отстаивания хлор испаряется и вода становится совершенно безопасна для здоровья. И для обработки почвы делается такой же раствор, но он более концентрированный, чем для обработки воды. Почва поливается, через некоторое время хлор испаряется и ничего вредного для людей и животных там не остается, — заверили в отделе.

О времени начале работ по благоустройству пострадавших переулков будет известно позднее.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.