Ста тоннами песка засыплют бетонный саркофаг коллектора на ул.Ушакова в Бердске

Ликвидация аварии на канализационном коллекторе, проложенном вдоль улицы Ушакова в Бердске, близится к завершению. Сегодня, 23 июля, рабочие продолжают засыпать песком траншею с трубой коллектора, залитого в бетонный саркофаг.

Напомним, что 26 июня обрушились своды старого канализационного коллектора. В результате этого вдоль улицы Ушакова образовались многометровые провалы грунта и асфальта проезжей части. Образовавшийся подпор привел к выходу канализационных стоков на поверхность земли в частном секторе переулка Урицкого.

На сегодняшний день остались не восстановленными несколько небольших труб, пострадавших при аварии. Это одна нить водопровода, которой был подключен дом № 69 по улице Ушакова, а также три канализационных врезки в общий коллектор.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко, в минувшие выходные на улицу Ушакова доставили более 100 тонн песка. Александр Алексеевич сообщил, что засыпать всю траншею планируется в течение 3-4 дней.

Автор видео Слава душин



После уплотнения засыпанного песка — это произойдет к началу следующей недели — рабочие начнут асфальтирование участка улицы над коллектором.

23 июля в администрации пройдет пресс-конференция по итогам ликвидации ЧС в Бердке из-за коллектора.