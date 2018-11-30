Скандал с голубыми волосами 6-классницы: в школе настаивают на запрете ярких волос

Новость о том, что администратор бердской школы №9 выгнала из учебного заведения 6-классницу за ярко-голубые пряди стала федеральной. Порядка 100 новостных изданий рассказали стране о случившемся. Мама 12-летней ученицы с цветом волос Мальвины рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 ноября, что между ее семьей и руководством школы состоялся разговор.

-Вчера 29 ноября нас пригласили для беседы с директором школы, завучем и психологом. Нас заверили, что об обстоятельства инцидента расспросят и администратора школы Елену Владимировну, которая выгнала дочь из школы. Директор Вера Забелич из своих рук прочла нам Устав школы, где указано, что дети не должны ходить на занятия с ярко-выкрашенными волосами. Дату издания Устава я не видела. Она объяснила ситуацию так, что если на уроки придет одна девочка с яркими волосами, то и другие так начнут ходить. Только что позвонили из прокуратуры Бердска, назначили мне с дочерью встречу на 4 декабря. Сказали, что будут присутствовать все участники конфликта, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама 6-классницы Валентина.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что домохозяйка Валентина сама покрасила светло-русые волосы дочери не от корней. А середины длины волос. На следующий день мама с дочкой пришли в школу и никто им не сделал замечание по поводу апгрейда. Однако когда мать ушла домой. Девочка ей позвонила и сообщила. Что администратор школы отправила ее домой отмывать волосы.

«Курьер. Среда. Бердск» нашел школьный Устав на сайте школы № 9. В документе от 2015 года нигде не было указано, что учеников должен быть естественный или не яркий цвет волос. В Правилах внутреннего распорядка обучающихся школы № 9 указано, что дети должны следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.

Заслуженный учитель страны Евгений Ямбург в интервью деловой газеты «Взгляд» раскритиковал действия администрации бердской школы. Он заявил, что выгонять детей из класса за цветные волосы – «глупость и бессмысленная задача». По его словам, советская педагогика проиграла очень много подобных «войн».

— Вот боролись с длинными волосами у школьников. Стояли директора, давали по три рубля на стрижку этим ребятам. Прошли годы – теперь старики ходят с длинными волосами, косичками и серьгой в ухе, это не вызывает удивления. Теперь, наоборот, стало модным брить головы… Раньше смывали макияж с девочек, воевали с сережками, джинсами, все это – такая глупость, в этом нет педагогики. Это школа, а не казарма. Да, должен быть порядок, но надо заботиться о серьезных вещах, развитии личности», – отметил Ямбург.