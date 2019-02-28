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Голубые волосы: Суд отказал в иске на 500 тыс. рублей психологу школы №9 к «Курьер. Среда. Бердск»

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Голубые волосы: Суд отказал в иске на 500 тыс. рублей психологу школы №9 к «Курьер. Среда. Бердск»

Последнее судебное заседание длилось 4 часа. Суд допросил 12-летнюю школьницу. Стороны не смогли прийти к мировому соглашению. Суд решил, что публикация не порочит честь и деловую репутацию педагога.

28.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
Голубые волосы: Суд отказал в иске на 500 тыс. рублей психологу школы №9 к Курьер. Среда. Бердск

На время допроса малолетней, суд попросил удалиться Наталью Тарасевич из зала суда

Сегодня, 28 февраля, судья Бердского городского суда Ирина Кадашева поставила точку в истории бердской Мальвины. Спустя четыре часа третьего и последнего судебного заседания по делу, судья отказала в удовлетворении гражданского иска психологу школы №9 Натальи Тарасевич.

Напомним, по мнению педагога, фраза в публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске» опорочила ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Как оказалось — это не так.

-Рассмотрев в открытом заседании гражданское дело по исковому заявлению Тарасевич о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда Бердский городской суд решил отказать в удовлетворении требований к ответчикам, — прочла резолютивную часть решения судья Ирина Кадашева, пояснив, что стороны могут обжаловать решение суда в 10-дневный срок.

Суд допросил 6-классницу с голубыми волосами, директора школы Веру Забелич, а также завуча школы Валентину Ибрагимову. 12-летняя школьница подтвердила, что фраза психолога имела место быть. Хотя руководство школы уверено: Наталья Тарасевич, профессионал своего дела, никогда бы не сделала ученице замечания.

По словам свидетелей, публикация «Курьер. Среда. Бердск» никак не отразилась на деловой репутации коллеги Натальи Тарасевич. Судья Ирина Кадашева дала возможность сторонам обсудить возможность заключения мирового соглашения, но стороны не смогли прийти к компромиссу.

Стоит отметить, что истец трижды меняла свои требования к ответчикам с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а затем и до 500 тыс. рублей. Но только к автору материала и в отношении редактора «Курьер. Среда. Бердск». Мать девочки с голубыми волосами тоже фигурировала как ответчик.


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Весь сюжет: Волосы цвета Мальвины

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(3) Комментариев

  1. Да уж..

    Это было ожидаемо.

    Thumb up 7 Thumb down 2

  2. Крокодил Гена

    Наш суд — самый гуманный суд в мире!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Аноним

    Мне не нравится такое решение ( материальные претензии в виду не имею)
    И не нравится, что когда девченку допрашивали, попросили выйти психолога
    … короче … мой вердикт : всё вернётся Маме сторицей
    … ничего бесследно не проходит
    Психолог это всё переживет , но вот про девченку я такого сказать не могу … нет уверенности, что этот случай не сыграет в ее судьбе злую роль …

    Thumb up 1 Thumb down 2

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