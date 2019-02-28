Голубые волосы: Суд отказал в иске на 500 тыс. рублей психологу школы №9 к «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 28 февраля, судья Бердского городского суда Ирина Кадашева поставила точку в истории бердской Мальвины. Спустя четыре часа третьего и последнего судебного заседания по делу, судья отказала в удовлетворении гражданского иска психологу школы №9 Натальи Тарасевич.

Напомним, по мнению педагога, фраза в публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске» опорочила ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Как оказалось — это не так.

-Рассмотрев в открытом заседании гражданское дело по исковому заявлению Тарасевич о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда Бердский городской суд решил отказать в удовлетворении требований к ответчикам, — прочла резолютивную часть решения судья Ирина Кадашева, пояснив, что стороны могут обжаловать решение суда в 10-дневный срок.

Суд допросил 6-классницу с голубыми волосами, директора школы Веру Забелич, а также завуча школы Валентину Ибрагимову. 12-летняя школьница подтвердила, что фраза психолога имела место быть. Хотя руководство школы уверено: Наталья Тарасевич, профессионал своего дела, никогда бы не сделала ученице замечания.

По словам свидетелей, публикация «Курьер. Среда. Бердск» никак не отразилась на деловой репутации коллеги Натальи Тарасевич. Судья Ирина Кадашева дала возможность сторонам обсудить возможность заключения мирового соглашения, но стороны не смогли прийти к компромиссу.

Стоит отметить, что истец трижды меняла свои требования к ответчикам с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а затем и до 500 тыс. рублей. Но только к автору материала и в отношении редактора «Курьер. Среда. Бердск». Мать девочки с голубыми волосами тоже фигурировала как ответчик.