Скандал: За голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске

Директор школы №9 отметила, что в школе существует Устав, регламентирующий внешний вид учеников
Выгнали из школы ученицу бердской школы №9 за несколько голубых прядей волос. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама школьницы, домохозяйка Валентина сегодня, 27 ноября.
-У дочери светло-русый цвет волос, мы вместе решили покрасить дочери голубым оттеночным шампунем пряди волос даже не от корня, а с середины длины волос! На следующий день, в четверг 22 ноября, мы пришли с дочерью в школу с заявлением перевестись в параллельный класс. Директора на месте не было, мы подошли к завучу. Она мою дочь видела, ничего не сказала про цвет волос. Дочь пошла на уроки, а я домой. Чуть позже дочь мне позвонила и сказала, что ее из школы выгнала администратор, указав на недопустимый цвет волос. Велела ей идти домой и отмывать их. Я возмущена! Где прописано, что запрещено красить волосы ученицам школы? — негодует мама школьницы.
По словам Валентины, 12-летняя девочка пришла домой в шоке. Начала мыть голову, но, увы, тоник не смылся. На следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря — 23 ноября к 6-класснице подошла школьный психолог, сделав замечания о том, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» не смогла оперативно связаться администратором школы №9, которая, по словам мамы школьницы, из-за цвета волос выгнала ребенка с занятий. Как рассказала Валентина, классный руководитель девочки Алла Юрьевна на цвет волос ученицы никак не отреагировала. Однако посоветовал ребенку их больше не красить, отметив, что у нее цвет волос от природы красивый и яркий. Алла Юрьевна прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию, но в беседе с редакцией засомневалась, что ученицу выгнали из школы.
— Я не была свидетелем разговора. Возможно, девочке строго сказали смыть яркий цвет волос, но не думаю, что ее выгнали из школы. По Уставу школы детям не положено так ходить — прилежный вид, определенный классический стиль одежды — вот это предусмотрено. Мы поговорили с девочкой и договорились так: если она хочет себя как-то проявлять, то это можно делать на каникулах, когда нет занятий. Девочка перешла ко мне в класс недавно, я поговорила с ребенком и поняла, что есть какой-то конфликт. С мамой девочки я еще не беседовала, на ближайшем собрании нам удастся это сделать, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Алла Юрьевна.
Учитель отметила, что обычно ученики соблюдают школьный дресс-код. А в случае, если дети самовыражаются, педагоги просят их смыть яркую краску с волос и ногтей.
Директор школы №9 Вера Забелич подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что инцидент имел место быть. Однако отметила, что мама девочки не подходила ни к кому из администрации школы, чтобы урегулировать конфликт.
-У нас существует школьный Устав, который предусматривает классический стиль внешнего вида учеников. Безусловно, мы разберемся в ситуации, выслушаем все стороны спора, — заверила Вера Забелич.
«Ярких» детей наказывают
Случай в бердской школе — не исключение. В 2017 году 15-летняя ученица Санкт-Петербурга сменила имидж, выкрасив волосы в розовый цвет. Администрация школы грозила ученице отчислением, а классный руководитель принуждала к перекрашиванию волос в естественный цвет. Тогда на защиту дочери встал отец. И отстоял ее права, обратившись к омбудсмену по правам детей.
В 2018 году показательное наказание для другой старшеклассницы Санкт-Петербурга устроило руководство школы, отстранив ученицу с праздничной линейки приуроченной к 1 сентября. Девушка пришла на праздник с цветом волос Мальвины, а представители школы вывели девушку за ворота учебного заведения. Родители ребенка обратились к уполномоченной по правам детей в регионе. Чиновница разобралась в ситуации и девочка продолжила посещение своей школу, не смывая цвет волос.
Аналогичный случай произошел в сентября этого же года в гимназии Перми. Подростка с розовыми волосами отстранили от занятий. Девочка не растерялась и потребовала от руководства школы письменный документ. С письменным отводом от занятий мать девочки — депутат пермской городской думы обратилась с заявлением в прокуратуру. Прокуратура предписала административную ответственность директору школы. Помимо этого, правоохранители принудили внести изменения в локальный документ учебного заведения, касающийся требований ко внешнему виду учеников.
Наказание за наказание
Основным документом, регламентирующим внешний вид учащихся общеобразовательных школ, является Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Документ подтверждает право на образование для всех, невзирая на различные внешние и другие особенности. Закон исключает дискриминацию учеников. За неформальный внешний вид ограничивать право на образование представители школ не имеют права.
При этом все локальные акты, устанавливающие конкретные ограничения для школьников, носят рекомендательный характер. Администрации учебных заведений могут требовать соблюдения норм, но применение любых дисциплинарных взысканий противоречит закону.
Стоит отметить, что в уставах образовательных учреждений нет конкретного запрета на окрашивание волос в яркие цвета, формулировки ограничиваются «опрятностью» и «деловым стилем». За нарушение законодательства для ответственных лиц установлена ответственность. Кодексом РФ об административных правонарушениях статьей 5.57 предусмотрено наказание за нарушение или незаконное ограничение права на образование.
Подавление личности = психологическая травма
В вопросе самовыражения подростков в части изменения внешнего вида существует не только правовая сторона. Психологи напоминают, что подростковый период — сложное время становления личности. Психологические травмы, получаемые в результате публичной критики со стороны учителей, способны пагубно отразиться на незрелой личности.
Как правило, если школьник появляется в учебном заведении с неформальным внешним видом, то педагоги проводят с учеником разъяснительную беседу. Взывать к разуму школьника или привлекают к ответственности родителей.
При этом психологи отмечают, что учителя и администрация школы не имеют права подавлять в ребенке личность. Требовать переодеться или смыть макияж педагоги не могут. Разговор с «нарушителем» должен выстраиваться в позитивном русле. Педагоги могут воззвать к соблюдению этических норм, но не топтать личность подростка, которая не успела окрепнуть.
Валентина поделилась с «Курьер. Среда. Бердск», что поступком педагогов она, мягко говоря, поражена. Бердчанка еще не обращалась к директору школу. Пока что ее силы направлены на то, чтобы дочь снова с желанием шла на занятия и не боялась педагогов.
Читаю всё это и хочется сказать словами Аркадия Райкина: «Ну, и дураки же вы все!» Ведь дело-то не в том, что девочка покрасилась,да, пусть хоть серо-буро-малиновые ходят. И не в том. что администратор выгнала (уверена, не всё так обстояло, как доносят информацию). Дело в том, что для человека самое важное? В этом возрасте — важно общение со сверстниками. авторитетов нет, все взрослые — враги. Мама, наверное, пытается быть для дочери другом. Пошёл перекос — сначала побудь мамой — заложи в душу, голову ребёнка нарвственные ценности, моральные, культурные устои, а потом будь другом. Никому ещё вседозволенность не приносила счастья и благополучия в жизни. Самоутверждение, это, конечно. замечательно. Но хочу задать вопрос: А почему таким способом? Сразу отвечу — потому что самовыражаться, самоутверждаться через интеллектуальную деятельность, через творчество. спорт — это трудно. Необходимо много усилий прилагать. А так — легче лёгкого — никакого труда. Вот в чём загвоздка — не учим мы своих детей труду, вот и ищут. бедолаги лёгких путей, а они чаще всего не туда ведут, где счастье ждёт. И ещё — форма должна соответствовать содержанию! А если нет — это диссонанс. Подумайте над этим, мамочки. когда идёте на поводу у прихоти вашего ребёнка — принесёт исполнение хотелок счастья вашему ребёнку в будущем?
25 12
Не мели пургу!
На западе вон все раскрашенные ходят на всякие гей-парады, вот до чего довела вседозволенность!
Самоутверждайтесь в общении, в знаниях, искусстве, но не в такой гадости.
13 8
Вы не можете быть уверенными в том, что ученица плохо учится. К тому же, кроме физиков и математиков, есть дизайнеры
9 6
Уважаемая, Елена Белова!
Скажите честно: вам нравится, что сейчас происходит в школах?
Одна приходит зелёная, другая с голым пупом , третий избивает с особой жестокостью( по другому назвать не могу такое действие, как запрыгнуть на ребёнка и с силой прыгать чтобы что то сломать. Причём это осознанные действия) другого до перелома позвоночника, следующий бьет весь класс…
И таких примеров масса!
Зачем вы поддерживаете эти зеленые волосы в ШКОЛЕ??????
Это не правильно !
Вообще считаю, что должен быть принят дресс-код и устав школы
И телефоны всем запретить!
А то ученикам некогда учиться … они заняты гаджетами, обсуждением внешнего вида и издевательствами над неугодными им , а … ещё и над учителями !
Я не понимаю вашу позицию, как депутата
Вы за какое общество боретесь????????
21 12
А в НГУ полно студентов самых разных цветов и расцветок. Это не мешает им обучаться в одном из лучших ВУЗов Сибири, это никак не мешает преподавателям и администрации университета успешно обучать студентов.
А вот казанские моталки — криминальные молодежные группировки в бывшем СССР, носили короткие прически и широкие штаны.
11 10
Впереди двухнедельные каникулы: перекрашивайся, ходи на детские дискотеки. Из ничего получилось — что получилось. Виновата мама.
24 7
я полностью согласен с прохожим ,мамаша видимо хотела поддержки, а тут ОПА.. В школу боится ?, чушь , по городу в открытую с сигаретами в зубах не боятся ходить ,мамаши задумайтесь кого ростите своим баловством и вседозволенностью
20 8
Самое интересное, что эти мамаши не хотят слышать , то , что вы говорите
8 3
Я своей дочери разрешала на каникулах оттеночный шампунь и не на всю голову. Думаю тут еще важен возраст девочки. Для подростка это, конечно, болезненно. Знаю 9-ти классницу с полностью розовой головой. Художница. В школе учится хорошо. Девочка серьезная. Ей, думаю замечания, может и делали, но как-то выстояла. А для раннего подросткового возраста 10-12 лет лучше с минимальными рисками проводить подобные эксперименты.
2 4
Школьный психолог такой «психолог», ответственность за действия другого человека на никак не связанную девочку переносит, пытаясь беспочвенно нагрузить чувством вины.
5 5
Да, школьный психолог «жжет». Прям первый день пришла в школу с голубыми волосами, 15 минут побыла, выгнали. За эти 15 минут другая девочка увидела и вечером покрасилась Вешать чувство вины на ребенка — это так мерзко! Бррр
Маме, конечно, надо сходить поговорить в школу. Не надо отсиживаться. Оттеночный шампунь смоется через пару недель. Хорошо что такие средства есть: попробовал, ощутил себя по-новому и смылось.
4 7
Возникает вопрос. Почему некоторые комментаторы приравнивают цвет волос к криминальному поведению (избиениям) или гомосексуальному поведению? При чем здесь это? Дети это дети. У них должно быть детство, а стать «серыми стандартными винтиками» они всегда успеют. Ведь на работу тоже в недозволенном виде ходить не рекомендуется.
Опять же при чем здесь цвет волос и занятия спортом? Разве голубой/розовый/радужный цвет волос как-то мешает этому? В статье, насколько я вижу, вообще ничего не говорится ни об интеллектуальных способностях девочки, ни о ее увлечениях (может она художница, занимается спортом или учится танцевать), опять же ничего не сказано о ее поведении.
Если девочка не пришла в школу с трусами на улицу, с сигаретой в зубах или с татухой черепа на все лицо, то никаких проблем быть не должно.
6 9
а что вы имеете против трусов наружу или татухи на всё лицо?
Может быть это художник, и он так видит себя?
10 2
Не путайте теплое с квадратным.
Есть спорт бокс, к примеру, там дерутся, но это не осуждается, а есть драка, когда просто дерутся и могут запросто кого-нибудь и покалечить/убить (не помню уж новость про то, когда боксер ударил обычного человека и покалечил его. Тут сорри, не точно могу вспомнить). И последний поступок осуждается.
Всегда есть граница, когда твои действия приводят к чему-то нехорошему (опять же трусы на улицу это не гигиенично, а зимой так и опасно для здоровья), а вот с синими волосами мне на ум не приходит ни одной реальной проблемы. От этого не лысеют (если это не паленый шампунь), заболеть вроде то же нельзя. Со временем он спокойно смывается или отрезается, когда волосы отрастают. Вроде агрессивность цвет волос тоже не повышает.
Если у вас есть примеры как цвет волос или ногтей как-то портит характер/здоровье, то прошу поделиться.
(автор комментария выше)
8 5
дыкть, о том и речь, что каждый комментатор тут судит по каким-то сугубо своим личным критериям.
Граница «публичного осуждения» у каждого своя собственная.
Вот мне и интересно, ГДЕ та грань, за которой горячо одобряющие синие волосы этой девочки на уроках в средней школе, скажут «Нет! ВОт уж это-то категорически нельзя!».
И, не окажется ли так, что всё равно найдётся тот, кто скажет- «А почему это нельзя?! Пусть ребёнок самовыражается.»
6 2
Границы конкретного человека, вам может объяснить только конкретный человек.
Но чисто логически эти границы проходят там где нет вреда как физического, так и психического как для самого человека, так и для окружающих.
И я сейчас говорю не о фанатиках, которые «шаг влево, шаг вправо карается расстрелом». Этим все будет «Позор! Проститутки! Наркоманы!».
Пускай дети и подростки побудут этими «Литтл Пони», «Винкс», «Пикачу» или для чего они хотят еще быть яркими, главное чтоб это было не навсегда. Навсегда они это успеют сделать взрослыми, если не передумают к тому времени.
4 3
«Пускай дети и подростки побудут этими «Литтл Пони», «Винкс», «Пикачу»» ©
всеми этими персонажами они вполне могут побыть ВНЕ учебного процесса.
5 4
Полчаса во время каникул? Типа вот тебе две недели побыть ребенком, в все остальное время, прости уж, но светлый верх, темный низ, глазки в пол и косыночку поверх? А может сразу исключительно черное-серое носить? Мальчикам и девочкам выработать одну дозволительную прическу и чтоб ни-ни? Никаких розовых бантиков в волосах, никаких пеналов с трансформерами или принцессами? Чем пенал отличается от оттеночного шампуня? Почему рюкзак с супергероем можно, а цвет волос Ариэль уже перебор? Где ваша логичная грань правильно/неправильно?
4 9
каникулы полчаса? хммм
А зимние новогодние? Как раз- в тему.
А лето 2-3 месяца? Хоть засамовыражайся.
3 4
то есть если чистые, натурально хлопковые трусы на лице ( а зимой так одни плюсы от этого-вместо балаклавы) -то гигиенично, значит можно и носить?
1 1
Да пожалуйста. Х))
Странно, не спорю, особенно в наш век появившихся занятных «намордников» которые и с картинками, и с нашлепками и с трубочками для напитков носить хлопковые/шелковые/синтетические трусы. Но о вкусах не спорят.
1 1
Время наступило такое, что в школах параллельно психологам вводить должность акушера и гей-кружки.
3 5
В стране отсутствует идеология. Вот потому такое и происходит.
4 3
Скажу как парикмахер..Вредно красить волосы в 12 лет.(((Даже оттеночным шампунем не полезно..Равновесие в волосяных фоликулах такое хрупкое.((Нарушив один раз,можно всю жизнь бороться с выпадением волос..(((Тем более в пубертатном возрасте.И если родители не понимают всю ответственность за подобное самовыражение,то нужно ввести уроки для родителей.((Чего нельзя позволять ребенку,что бы он сам себе не навредил.(По другому ни как нельзя выразится??((
7 0