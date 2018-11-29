Скандал: За голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске

Выгнали из школы ученицу бердской школы №9 за несколько голубых прядей волос. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама школьницы, домохозяйка Валентина сегодня, 27 ноября.

-У дочери светло-русый цвет волос, мы вместе решили покрасить дочери голубым оттеночным шампунем пряди волос даже не от корня, а с середины длины волос! На следующий день, в четверг 22 ноября, мы пришли с дочерью в школу с заявлением перевестись в параллельный класс. Директора на месте не было, мы подошли к завучу. Она мою дочь видела, ничего не сказала про цвет волос. Дочь пошла на уроки, а я домой. Чуть позже дочь мне позвонила и сказала, что ее из школы выгнала администратор, указав на недопустимый цвет волос. Велела ей идти домой и отмывать их. Я возмущена! Где прописано, что запрещено красить волосы ученицам школы? — негодует мама школьницы.

По словам Валентины, 12-летняя девочка пришла домой в шоке. Начала мыть голову, но, увы, тоник не смылся. На следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря — 23 ноября к 6-класснице подошла школьный психолог, сделав замечания о том, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» не смогла оперативно связаться администратором школы №9, которая, по словам мамы школьницы, из-за цвета волос выгнала ребенка с занятий. Как рассказала Валентина, классный руководитель девочки Алла Юрьевна на цвет волос ученицы никак не отреагировала. Однако посоветовал ребенку их больше не красить, отметив, что у нее цвет волос от природы красивый и яркий. Алла Юрьевна прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию, но в беседе с редакцией засомневалась, что ученицу выгнали из школы.

— Я не была свидетелем разговора. Возможно, девочке строго сказали смыть яркий цвет волос, но не думаю, что ее выгнали из школы. По Уставу школы детям не положено так ходить — прилежный вид, определенный классический стиль одежды — вот это предусмотрено. Мы поговорили с девочкой и договорились так: если она хочет себя как-то проявлять, то это можно делать на каникулах, когда нет занятий. Девочка перешла ко мне в класс недавно, я поговорила с ребенком и поняла, что есть какой-то конфликт. С мамой девочки я еще не беседовала, на ближайшем собрании нам удастся это сделать, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Алла Юрьевна.

Учитель отметила, что обычно ученики соблюдают школьный дресс-код. А в случае, если дети самовыражаются, педагоги просят их смыть яркую краску с волос и ногтей.

Директор школы №9 Вера Забелич подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что инцидент имел место быть. Однако отметила, что мама девочки не подходила ни к кому из администрации школы, чтобы урегулировать конфликт.

-У нас существует школьный Устав, который предусматривает классический стиль внешнего вида учеников. Безусловно, мы разберемся в ситуации, выслушаем все стороны спора, — заверила Вера Забелич.

«Ярких» детей наказывают

Случай в бердской школе — не исключение. В 2017 году 15-летняя ученица Санкт-Петербурга сменила имидж, выкрасив волосы в розовый цвет. Администрация школы грозила ученице отчислением, а классный руководитель принуждала к перекрашиванию волос в естественный цвет. Тогда на защиту дочери встал отец. И отстоял ее права, обратившись к омбудсмену по правам детей.

В 2018 году показательное наказание для другой старшеклассницы Санкт-Петербурга устроило руководство школы, отстранив ученицу с праздничной линейки приуроченной к 1 сентября. Девушка пришла на праздник с цветом волос Мальвины, а представители школы вывели девушку за ворота учебного заведения. Родители ребенка обратились к уполномоченной по правам детей в регионе. Чиновница разобралась в ситуации и девочка продолжила посещение своей школу, не смывая цвет волос.

Аналогичный случай произошел в сентября этого же года в гимназии Перми. Подростка с розовыми волосами отстранили от занятий. Девочка не растерялась и потребовала от руководства школы письменный документ. С письменным отводом от занятий мать девочки — депутат пермской городской думы обратилась с заявлением в прокуратуру. Прокуратура предписала административную ответственность директору школы. Помимо этого, правоохранители принудили внести изменения в локальный документ учебного заведения, касающийся требований ко внешнему виду учеников.

Наказание за наказание

Основным документом, регламентирующим внешний вид учащихся общеобразовательных школ, является Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Документ подтверждает право на образование для всех, невзирая на различные внешние и другие особенности. Закон исключает дискриминацию учеников. За неформальный внешний вид ограничивать право на образование представители школ не имеют права.

При этом все локальные акты, устанавливающие конкретные ограничения для школьников, носят рекомендательный характер. Администрации учебных заведений могут требовать соблюдения норм, но применение любых дисциплинарных взысканий противоречит закону.

Стоит отметить, что в уставах образовательных учреждений нет конкретного запрета на окрашивание волос в яркие цвета, формулировки ограничиваются «опрятностью» и «деловым стилем». За нарушение законодательства для ответственных лиц установлена ответственность. Кодексом РФ об административных правонарушениях статьей 5.57 предусмотрено наказание за нарушение или незаконное ограничение права на образование.

Подавление личности = психологическая травма

В вопросе самовыражения подростков в части изменения внешнего вида существует не только правовая сторона. Психологи напоминают, что подростковый период — сложное время становления личности. Психологические травмы, получаемые в результате публичной критики со стороны учителей, способны пагубно отразиться на незрелой личности.

Как правило, если школьник появляется в учебном заведении с неформальным внешним видом, то педагоги проводят с учеником разъяснительную беседу. Взывать к разуму школьника или привлекают к ответственности родителей.

При этом психологи отмечают, что учителя и администрация школы не имеют права подавлять в ребенке личность. Требовать переодеться или смыть макияж педагоги не могут. Разговор с «нарушителем» должен выстраиваться в позитивном русле. Педагоги могут воззвать к соблюдению этических норм, но не топтать личность подростка, которая не успела окрепнуть.

Валентина поделилась с «Курьер. Среда. Бердск», что поступком педагогов она, мягко говоря, поражена. Бердчанка еще не обращалась к директору школу. Пока что ее силы направлены на то, чтобы дочь снова с желанием шла на занятия и не боялась педагогов.





