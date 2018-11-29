Скандал с голубыми волосами 6-классницы: прокурор проверяет школу №9 Бердска

Директор школы № 9 отметила, что в школе существует Устав, регламентирующий внешний вид учеников
Прокурор Бердска инициировал проверку в школе №9 Бердска после публикации «Курьер. Среда. Бердск» материала о том, что администрация школы из-за ярко голубых прядей выгнала с занятий ученицу 6 класса. Об этом «Курьер. Среда Бердск» рассказал прокурор города Роман Сивак сегодня, 29 ноября.
-После вашей публикации мы начали проводить прокурорскую проверку школы №9 на предмет нарушения законодательства об образовании. У каждой школы достаточно большая база нормативно-правовых документов, регулирующих правила поведения школьников. Помощник прокуратура в настоящее время проводит проверку соблюдения законодательства об образовании, о результатах которой будет сообщено дополнительно, — констатировал Роман Сивак.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 12-летнюю ученицу администратор школы №9 Елена Владимировна отправила домой отмывать голову. Историю произошедшего «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама девочки Валентина.
— Дети и их родители из других классов поддерживают нас. Говорят, что раз я разрешила дочери перекрасить волосы, то это не критично. А директор заявила, что администратор выгнать со школы моего ребенка не могла. Но Елена Владимировна накричала на мою дочь при двух 6 классах и выгнала ее с уроков, сказав, чтоб дочь шла домой и отмывала волосы. Дети возмущались на такую реакцию педагога. Ученицы спросили ее, что если они все покрасят волосы, то их всех отчислят от уроков? Дочка до сих пор говорит, что администратор школы опозорила ее перед всем классом, — резюмировала Валентина.
«Курьер. Среда. Бердск» внимательно изучил документ подписанный директором школы от 24 декабря 2015 года, но не нашел каких-либо прописных правил о внешнем виде ученика, либо о цвете волос. Так, раздел обязанности учащихся содержит в себе лишь рекомендации о добросовестном освоении образовательной программы, выполнения учебного плана, в том числе посещении предусмотренных учебным планом занятий, заботу о сохранении и укреплении своего здоровья, стремлении к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. В школьном Уставе говорится и об уважении чести и достоинство других обучающихся и работников школы, бережном отношении к имуществу учебного заведения.
В Правилах внутреннего распорядка обучающихся школы № 9 указано, что дети должны следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. Запрещается приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течения, приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды. А вот про цвет волос ничего не сказано.
— Ситуация неоднозначная. Мне известно, что администратор школы ребенка с занятий не выгонял. Безусловно, сама по себе эта ситуация не разрешится. Если на уровне школы проблема не решится, то будем рассматривать ее на уровне Управления образования. У каждой школы свой устав. Но помимо него в учебных заведениях существуют локальные документы о правилах внутреннего распорядка, в которых прописаны правила внешнего вида учеников, — прокомментировал «Курьер. среда. Бердск» историю 6-классницы с волосами Мальвины исполняющий обязанности начальника управления образования и молодежной политике Михаил Каркавин вчера, 28 ноября.
Мать сама виновата! Она же должна была понимать, когда разрешала волосы красить, что школе это не понравится. А сейчас сама же скандал раздула. Видите ли, у девочки психологическая травма! Травма у нее из-за неадекватной реакции матери, из-за всех этих разговоров. Переходите на домашнее обучение и красте волосы в любой цвет или брейтесь даже. А в школе должен быть ДЕЛОВОЙ стиль
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о, только хотела написать, мамашка шла к успеху, она его добилась сама кашу заварила, сама обиделась. Хотела выделиться из серой массы-нате, получите, кушайте с булочкой.
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Причем тут вина матери? Даже если она в чем-то не права, найдите, за что и как ее можно наказать или оштрафовать.
Речь о том, можно ли за это выгнать с уроков ребенка?
А про деловой стиль вообще смешно. Вы лично для себя решили, что некоторые цвета волос не относятся в ДЕЛОВОМУ стилю. Вы можете и дальше придерживаться этой точки зрения. Но чтобы кого-то за это наказывать, нужно иметь четкие критерии этого самого делового стиля. Мне такие критерии неизвестны. Думаю, и вы не сможете это обосновать ничем кроме «я так считаю».
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Вы читать умеете? «Деловой стиль» одежды! А если у ребенка от рождения будут белые волосы или рыжие, скажут красится как у всех? А если девочка будет носить линзы не под цвет глаз, тоже запретят учится? Идиотизм..
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«А в школе должен быть ДЕЛОВОЙ стиль»
Помню «деловой фиолетовый цвет голов» учительниц за 50 лет! Это нормально, по-вашему? Почему учительницы в годах жгут не по детски, красясь в кислотные оттенки марганцовкой? Чем хиппи в годах со статусом учитель лучше? Вы считаете, ребенок не входит в ступор, видя фиолетовое облако вместо учителя на уроке в школе?
Начните с себя! Я таких хиппующих училок помню ещё с ссср и они из школ никуда не делись!
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«Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные.»(с)
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На «Наше радио » попали! Город Бердск прославился!!
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Ладно бы только в пределах города был этот скандал, так ещё и на всю область прогремели
Ещё и комментарии там сама мамаша похоже надписывает , в своё оправдание
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И что плохого в ярко-голубых прядях-то? В том, что девочка сочла, что они её украшают. Никому она этим не навредила, никого с дороги не столкнула и т.д.
Стоит ли школьному руководству так рьяно акцентироваться на цвете волос ученицы? Разве нет вопросов и проблем поважнее?
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да можно и в одних трусах в школу ходить. главное счесть, что они тебя украшают и никого с дороги не сталкивать.
угу
ps. по-моему, проблему как раз раздула мама девочки. Могла решить всё в рамках класса или школы. Хотела шумихи и огласки? Ну, она это и получила. Может даже к какому-нибудь теперь Малахову позовут на передачу.
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А можно без трусов. Зато с натуральным цветом волос. Так будет лучше?
Зачем доводить до абсурда и связывать одно с другим.
Если цвет волос такая уж проблема, надо оговорить заранее, какие цвета в школе неуместны. И не будет разночтений.
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Зелёная, почему не столкнула?
Уже ещё одна появилась там же
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Я вот не понимаю что страшного произошло? Отругали девочку в школе за синий цвет волос. Можно подумать когда я ,вы другие учились в школе никогда, никого не выгоняли с уроков,не было наказаний. Мама сама раздула скандал. Сейчас очень модно писать в сми . Мамочка поздравляю вы и ваша дочь прославились. Пожинайте плоды славы.
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А я вот не понимаю, что страшного в цвете волос? Можно подумать никогда и никто не красил волосы, когда учился в школе.
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так может и нет ничего страшного.
Что произошло-то? Девочка решила что её прям вот «опозорили» перед школой.
А то, что мама вместо того чтобы спокойно разрулить ситуацию, решила прогреметь на всю страну, это значит «отмыла от позора»?
Мама девочки же скандал подняла, и превратила его из локального в общегородской(или того выше).
Другой бы сказал- ну, помой голову. Делов-то. А на Новогодние праздники мы тебе ого-го какую причёску сделаем!
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А вы так завидуете ее славе? Волосы это не одежда, а часть человека и с этим каждый решает сам, что делать, хоть лысый ходи.
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Один крупный учёный: «Никогда не спорте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом!»
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Вот интересно — если бы девочка сделала светлые пряди при тёмных волосах или наоборот тёмные при светлых — какова была б реакция педагогов?
Не в том ли задача педагогов, чтобы просвещать и давать знания детям, а не превращать школу в заведение со строгим дресс-кодом?
Школа — это социальный институт, и есть ли у кого-то право выдворять учащегося за его внешнюю непохожесть на большинство других?
Гораздо важнее то, что сегодня немало детей одетых не по сибирскому климату. Почему так? — вот что важно.
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Смотрю на фото и не вижу голубых волос. Вот цвет волос у Мальвины https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-marketpic%2F208616%2Fmarket_eSCM9Mtjz1XGrV4bqEwOxQ%2Forig&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82&lr=65&rpt=simage
А на фото такое впечатление, что зелёнкой помазали. Или это фото не этой девочки?
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