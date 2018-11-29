Скандал с голубыми волосами 6-классницы: прокурор проверяет школу №9 Бердска

Прокурор Бердска инициировал проверку в школе №9 Бердска после публикации «Курьер. Среда. Бердск» материала о том, что администрация школы из-за ярко голубых прядей выгнала с занятий ученицу 6 класса. Об этом «Курьер. Среда Бердск» рассказал прокурор города Роман Сивак сегодня, 29 ноября.

-После вашей публикации мы начали проводить прокурорскую проверку школы №9 на предмет нарушения законодательства об образовании. У каждой школы достаточно большая база нормативно-правовых документов, регулирующих правила поведения школьников. Помощник прокуратура в настоящее время проводит проверку соблюдения законодательства об образовании, о результатах которой будет сообщено дополнительно, — констатировал Роман Сивак.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 12-летнюю ученицу администратор школы №9 Елена Владимировна отправила домой отмывать голову. Историю произошедшего «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама девочки Валентина.

— Дети и их родители из других классов поддерживают нас. Говорят, что раз я разрешила дочери перекрасить волосы, то это не критично. А директор заявила, что администратор выгнать со школы моего ребенка не могла. Но Елена Владимировна накричала на мою дочь при двух 6 классах и выгнала ее с уроков, сказав, чтоб дочь шла домой и отмывала волосы. Дети возмущались на такую реакцию педагога. Ученицы спросили ее, что если они все покрасят волосы, то их всех отчислят от уроков? Дочка до сих пор говорит, что администратор школы опозорила ее перед всем классом, — резюмировала Валентина.

«Курьер. Среда. Бердск» внимательно изучил документ подписанный директором школы от 24 декабря 2015 года, но не нашел каких-либо прописных правил о внешнем виде ученика, либо о цвете волос. Так, раздел обязанности учащихся содержит в себе лишь рекомендации о добросовестном освоении образовательной программы, выполнения учебного плана, в том числе посещении предусмотренных учебным планом занятий, заботу о сохранении и укреплении своего здоровья, стремлении к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. В школьном Уставе говорится и об уважении чести и достоинство других обучающихся и работников школы, бережном отношении к имуществу учебного заведения.

В Правилах внутреннего распорядка обучающихся школы № 9 указано, что дети должны следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. Запрещается приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течения, приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды. А вот про цвет волос ничего не сказано.

— Ситуация неоднозначная. Мне известно, что администратор школы ребенка с занятий не выгонял. Безусловно, сама по себе эта ситуация не разрешится. Если на уровне школы проблема не решится, то будем рассматривать ее на уровне Управления образования. У каждой школы свой устав. Но помимо него в учебных заведениях существуют локальные документы о правилах внутреннего распорядка, в которых прописаны правила внешнего вида учеников, — прокомментировал «Курьер. среда. Бердск» историю 6-классницы с волосами Мальвины исполняющий обязанности начальника управления образования и молодежной политике Михаил Каркавин вчера, 28 ноября.





