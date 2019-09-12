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Скандал: из-за прически требуют перевести 4-классника на домашнее обучение в школе под Красноярском

13:00 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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Мальчик сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. СК заинтересовался конфликтом. В Бердске история с голубыми волосами 6-классницы дошла до суда.

Скандал: из за прически требуют перевести 4 классника на домашнее обучение в школе под Красноярском
Конфликты учитель-ученик из-за внешнего вида не редкость
Сюжет: Волосы цвета Мальвины
Скандал: из за прически требуют перевести 4 классника на домашнее обучение в школе под Красноярском

Скандал: из-за прически требуют перевести 4-классника на домашнее обучение в школе под КрасноярскомГолубые волосы: Суд отказал в иске на 500 тыс. рублей психологу школы №9 к «Курьер. Среда. Бердск»Ещё 14 новостей

Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе в Сосновоборске, где руководство потребовало от ученика сменить прическу.

Ранее СМИ сообщили, что завуч и директор учебного заведения выразили недовольство внешним видом четвероклассника, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. По словам пресс-секретаря администрации, недавно в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, которое запрещает носить необычные прически. Директор учебного заведения не стала комментировать инцидент.

«По предварительным данным, 5 сентября 2019 года ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога», — говорится на сайте ведомства.

Следователи опрашивают школьника и его родителей, а также педагога и директора учебного заведения. СК рассмотрит вопрос о возможном превышении должностных полномочий, передает РИА Новости.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в бердской школе №9 произошел похожий скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу.

Мама ученицы покрасила светло-русые волосы дочери оттеночным шампунем. Администратор школы отправила 12-летнюю девочку домой отмывать голову. После инцидента ребенок боится ходить в школу.

-У нас существует школьный Устав, который предусматривает классический стиль внешнего вида учеников. Безусловно, мы разберемся в ситуации, выслушаем все стороны спора, — заверила директор школы Вера Забелич.

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