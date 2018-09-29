Разрушил семью врачей обманувший ее на 2 млн рублей мошенник в Бердске

Обвиняемый Алексей Федосеев (справа) на скамье подсудимых с защитой Юрием Мироновым
Посмотрела в глаза риелтору, который оказался на скамье подсудимых, мать врача-онколога Артема Лаптева, сегодня 27 сентября. Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич продолжила рассматривать уголовное дело в отношении 30-летнего Алексея Федосеева. По версии следствия, семья молодых врачей отдала деньги, полученные по программе «Земский доктор», по расписке другу, обещавшему помочь купить им жилье. «Риэлтор» обманул и оставил их ни с чем.
Татьяна Владимировна уже выслушала показания потерпевшей стороны Ольги и Артема Лаптевых, которые уже не состоят в браке. Бывшие супруги подали иск на возмещение ущерба в размере 2 млн 90 тыс. рублей. На второе судебное заседание потерпевшая Ольга Лаптева не пришла. Ее адвокат Юрий Морозов предоставил ходатайство с просьбой рассмотреть дело без ее участия.
Первой выступила мать потерпевшего Наталья Лаптева. Бердчанка сильно волновалась и эмоционально отвечала на вопросы гособвинителя Анны Беловой. Женщина не стала скрывать, что она имеет к Федосееву неприязненное отношение, но заверила, что на ее показания это никак не повлияет. В суде Наталья Лаптева подтвердила факт передачи денег сына риелтору, но со слов сына.
— Молодые поехали работать в сельскую местность. Когда получили подъемные, решили купить квартиру. Они попросили риелтора подыскать вариант на вторичном рынке. Когда варианты нашли и дети собрались их смотреть, тут-то и появился Федосеев. Он предложил свой прекрасный вариант в строящемся доме, который нужно купить непременно сейчас, иначе будет поздно, — вспоминает события 4-летней давности Наталья Лаптева. — Мы подарили молодоженам на свадьбу машину, право собственности было зарегистрировано на меня. Однажды вечером сын позвонил и попросил приехать в ГИБДД на утро следующего дня. Он объяснил мне это тем, что они с Олей хотят купить квартиру в Новосибирске. Продавец, его друг Алексей, буквально требовал деньги. Объяснял спешку тем, что квартиру может купить кто-то другой. Я приехала в ГИБДД, там уже был Федосеев. Он-то мне и показывал, где я должна ставить подпись для продажи авто, — вспоминает Наталья Лаптева.
Потерпевший Артем Лаптев работает в бердской ЦГБ
Семья Лаптевых не просила показать договор купли-продажи или иных документов, подтверждающие факт сделки, пока не поняли, что их обманули.
— Первый транш был сделан сразу — дети отдали Федосееву 1 500 000 рублей. Потом каждый месяц они отправляли ему на карту деньги, — рассказала свидетель Наталья Лаптева.
Мать потерпевшего рассказала суду, что Федосеев не только завладел честно отработанными подъемными деньгами по программе «Земский доктор» сына и уже бывшей снохи, но и косвенно повлиял на то, что семья разрушилась.
— Они работали, как волы. Ольга тогда была беременная. Ей приходилось работать на двух работах, мой сын жил в больнице, чтобы выплачивать деньги по графику за покупку квартиры. Они высылали разные платежи по 20, 80 или 70 тысяч ежемесячно Федосееву. В итоге малышка родилась недоношенная, раньше срока. Молоко у снохи пропало. Приходилось покупать смеси. Мы помогали молодой семье, как могли, им ведь кушать было нечего. Однажды с мужем взяли кредит, чтобы помочь с очередным платежом за строящуюся квартиру. Моральное истощение имело место быть. Два года мы бились, чтобы это дело попало в суд, — вспоминает Наталья Валентиновна.
В борьбе за права сына и невестки Наталья получила инфаркт. Да и Артем, по словам матери, поседел:
— Дети отдали Федосееву чуть больше двух миллионов рублей, не заключая каких-либо договоров. Артем ведь доверял Алексею, тот был вхож в наш дом, он был его другом. Он ему доверял больше, чем мне, родной матери.
Молодая семья была готова приобрести другую квартиру, предложенную Федосеевым, но как только молодожены соглашались на покупку, то обвиняемый сразу пропадал. Так повторялось несколько раз.
— Материнское сердце не обманешь. Я почувствовало неладное, позвонила в «Кристалл» и поинтересовалась о квартире, которую Федосеев предлагал детям купить в микрорайоне Молодежном. Оказалась она давно продана! Тогда и пришло окончательное понимание, что он мошенник. Да и Алексей исчез, когда дети решили ее оформить в собственность. Мы поняли, что он живет мошенничеством и обратились в полицию, чтобы его криминальный талант оценили правоохранители. Он использует эти схемы и таким образом скользит по жизни, — отвечала на вопросы судьи Наталья Валентиновна.
В зале суда выслушали еще двух свидетелей — бухгалтера «Паритет и К» (его директором является Федосеев), и бердчанку, которая ставила подпись на договоре купли-продажи той самой первой квартиры, за которую платили Лаптевы.
— Меня брат двоюродный попросил, чтобы я по доверенности подпись поставила. Это было давно, 4 года назад. Брат мне говорил, что он купил квартиру, а о подробностях я и не спрашивала, мне это было не интересно. Он юрист, наверняка там все легально было, — дала показания суду Алеся Слепынина.
Алеся Слепынина ставила подпись в документе, но не помнит каком
Бухгалтер фирмы «Паритет и К», которая занимается юридическим сопровождением сделок купли-продажи, рассказала суду, что в фирме была кассовая дисциплина. Велась книга прихода-расхода, а все денежные средства, поступающие в организацию сразу клали на расчетный счет банка.
— Больше 100 000 рублей не лежали деньги в сейфе. Сразу все уносили в банк. Могли оставить деньги, чтобы выплатить зарплату сотрудникам или купить канцтовары, — вспоминает Юлия Борисовна.
Она пояснила, что давно не работает в фирме «Паритет и К», однако достоверно знает, что квартира в строящемся доме принадлежала ее коллеге Малыгиной (в девичестве Азоркина).
Бывший бухгалтер «Паритет и К» уверила, что кассовая дисциплина в фирме была
Адвокаты потерпевших пока не комментируют исход уголовного дела, однако надеются, что справедливость восторжествует.
— Передача денег была, этого Федосеев не отрицает, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат потерпевшей Ольги Лаптевой Юрий Морозов.
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» мама Артема выразила свою позицию и пожелание в исходе дела:
— Человек, совершая преступления, должен знать, что за ним последует наказание, причем по всей строгости. Я хочу, чтобы дети вернули свои деньги, которые они честно отработали 5 лет на селе. Хочу чтобы мошенник получил заслуженное наказание, а не ходил с портфельчиком и улыбался.
Автор видео Марина Волкова
Следующее судебное слушание назначено на 1 октября. В суд в принудительном порядке пригласят свидетелей, которые не явились в суд сегодня, 27 сентября. В их числе и мать обвиняемого Ольга Федосеева.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в бердском городском суде Татьяна Васюхневич начала рассматривать уголовное дело в отношении Алексея Федосеенко. 30-летний Алексей Юрьевич Федосеев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
— По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала Анна Николаевна.
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конечно не хотелось бы обидеть,
но это не мошенник разрушил семью, а природная глупость «пострадавших»!
как так то: отдать просто так деньги без всяких договоров «под честное слово»?
Воистину: шальные деньги и люди не ценили их!
36 15
В смысле, «шальные» деньги? А ниче, что потерпевшие 5 лет в деревне врачами отработали? Иди хотя бы просто поживи на селе, а потом рассуждвй о шальных деньгах !!!! Это ещё копейки за адский труд в забытом богом месте!
42 14
это разовая выплата и ничего общего с зарплатой она не имеет
15 7
Это выплата разовая, но только отработать за неё в том месте, за что ее дают , надо 5 лет
27 7
Читая ваши комментарии, создается впечатление что вы вообще не адекватный человек, знаю не одну семью, которые живут там как сыр в масле. (на основании того что: моя жена врач, общается с коллегами которые вот по такой схеме едут в село).
10 11
Это не один человек пишет
По вашему все неадекватные?
Чего тогда сами туда не едете?
8 4
Для кого-то это шальные деньги а. для кого-то вырученные на сделке свои кровные тут человек ставит себя выше общества так как у него как ему думается больше мозгов и он добился успеха, а общество это простые людишки живущие на зарплату Я так думаю это писал или судья или адвокат. В
3 1
Думаете дело дошло бы до суда,не будь никаких договоров?
6 3
Дело до суда это ещё ни тайна открытая в тёмной комнате науке
1 0
Люди, ну как вы читаете текст статьи? Ну корреспондент же внятно пишет про то, что были использованы хитроумные схемы, чтобы одурачить человека.Если бы все было так однозначно, то уголовное дело было б возбуждено как минимум год тому назад! Мошенник явно хорошо потренировался в изобретении схем по отъему денег у людей! И кто следующий попадет в его сети? Да кто угодно!
4 1
А кто Вам сказал, что просто так отдал деньги? Если бы не было документов, как бы потерпевшим удалось добиться возбуждения уголовного дела? А по поводу «шальных денег» скажите,кому и когда государство просто так дает деньги?
3 1
Те, кто оправдывает таких мошенников , поди сами такие
А он сидит на суде и ухмыляется .. и ведь нигде у него совесть не просыпается ..
41 1
Ни в коем случае я мошенников не оправдываю. считаю , что вор должен сидеть в тюрьме.
Другое дело, что глупость, проявленная данным человеком просто пугает. Я не верю, что он может быть хорошим врачом.
3 18
Как вы можете так уверенно говорить,не зная никаких подробностей дела? Я уж не думаю,что он просто отдал деньги,ведь довести дело до суда,тем более в рамках уголовной статьи,очень сложно без веских оснований. Гос.обвинение строит свою позицию явно на каких-то договорах, документах или ещё чём-либо схожем.
8 1
«Другое дело, что глупость, проявленная данным человеком просто пугает. Я не верю, что он может быть хорошим врачом.»
Абсолютно не факт! Только в нашей стране чтобы тебя не ограбили приходится разбираться во всем на свете!
Человеческий мозг — это пустой чердак
Шерлок Холмс: Роман… Вы что, читаете романы?
Доктор Ватсон: А вы хотите сказать, что… не читаете?
Шерлок Холмс: Не читал, не читаю и не собираюсь читать. Я вообще не читаю беллетристику.
Доктор Ватсон: Ну, а история? Философия?
Шерлок Холмс: Историю, философию в руки не беру.
Доктор Ватсон: А как же Аристотель? Жанна Д’Арк, Коперник?
Шерлок Холмс: Коперник — знакомая фамилия. Что он сделал?
Доктор Ватсон: Боже мой, так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца! Или этот факт вам тоже неизвестен?
Шерлок Холмс: Но мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш этот… как его — Коперник.
Доктор Ватсон: Простите меня, Холмс! Но вы же человек острого ума, это сразу видно! …Как же вы не знаете вещей, которые известны каждому школьнику?!Шерлок Холмс: Ну, когда я был школьником, я это знал, а потом основательно забыл.
Доктор Ватсон: Вы что, хвастаетесь своим невежеством?! …Но ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый!
Шерлок Холмс: Но я-то не каждый, Ватсон, поймите: человеческий мозг — это пустой чердак, куда можно набить всё, что угодно. Дурак так и делает: тащит туда нужное и ненужное. И наконец наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнёшь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я же делаю всё по-другому. В моём чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно.
Доктор Ватсон: Учение Коперника, по-вашему, хлам?!
Шерлок Холмс: Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
Доктор Ватсон: То есть… то есть… ка́к — допустим?!
Шерлок Холмс: Земля вращается вокруг Солнца. Но мне в моём деле это не пригодится!
Я поклонник Конан Дойла со школы и придерживаюсь этого принципа Холмса примерно с института.
Это действительно может помочь лучше постичь свою профессию, но надо умело фильтровать
5 5
Александр! И Вы абсолютно уверены, что вот уж с Вами то точно ничего не случится! Мошенники Вас обойдут стороной.Это может произойти с кем угодно, но только не с Вами!. И плохой болезнью Вы заболеть не можете! А потом УПС…и предоставится возможность убедиться в профессионализме доктора
2 0
Посадить его на бочку с порохом: пущай полетает и полыбится.
15 0
Вернее те, кто защищает таких мошенников, поди сами такие.
23 1
Чем сейчас дело кончится не ясно.А в 90-е потерпевшие вышли бы на «ребятишек» процентов за 30-50.И это тело сейчас так глумительно не улыбалось бы.Ну а так-то потерпевшие лОхи.
16 4
Вот именно, тело!
Потому что ни души ни совести нет у таких
9 2
Люди поддаются гипнозу . это не то гипноз где мышь идёт на сыр с вытянутыми руками . а психическая обработка.Допустим чел поставил себя как занятого помогающего и хорошего села и отказать получается как бы нелепо. Я тебе помогаю, а нехочешь войти в моё положение. Именно так гипнотируют всегда говорят быстро торопясь и выглядят прилично
3 0
Пишу с андройда. И поэтому так много ошибок потому как тыкать толстым пальцем неудобно
0 2
В лес этого улыбчивого паренька
26 1
А действительно, че такой довольный улыбается? Он,видимо,уверен,что выскользнет сухим из воды,вот и насмехается над тем,что происходит вокруг!
2 0
Че такой довольный улыбается? А может он изобрел новую мошенническую схему и сейчас присматривает себе новую жертву?!
3 0
В питушильню определить однозначно, пусть возвращает деньги и сидит, а ирония его судьбы так и сложится в итоге, что от врачебной халатности улыбка и закончится, хотелось бы закон бумеранга
9 2
Да какого хрена! разговаривать о мошенниках? У нвс меченый всю страну в унитаз спустил и живой до сих пор!!!
Правосудия как не было, так и не предвидится… Поэтому мошенников как грибов!!!
Госструктура обязана насторожиться! Иначе всему государству -шандец! Начнутся самосуды и т.п.
А что делать простому человеку, если госструктура его не защищает???
10 4
Это должно быть большой унитаз
0 1
дадут год и шесть, через год выйдет и продолжит улыбаццца
10 0
Предлагаю 30 ударов плетью на площади!!!! И публичное порицание на вечно.
5 1
А че 30?
Можно и 60 , за двоих
8 0
«Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку…»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/27/378258-razrushil-semyu-vrachej-obmanuvshij-ee-na-2-mln-rublej-moshennik-v-berdske
вот еще один соучастник данного мошенничества! откуда у него доверенность?кто ее подписал,рядом на скамью посадить!А если он еще и доверенность подделал,вот еще одна статья!
8 0
Разрушил семью врачей. Да ничего он не разрушил. Просто проверил на прочность :-D. Не вывезли
1 4
Хочу посоветовать потерпевшей стороне одного ПРОШАРЕНОГО адваката думаю поможет. Папилин Андрей Викторович информацыю можите узнать через интернет. Достойный соперник Миронову.
3 1