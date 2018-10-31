2,5 млн рублей заплатил за спорную квартиру онколога из Бердска житель Казахстана

Новый виток в деле о хищении подъемных 2, 1 миллионов рублей у бердских врачей онкологов их другом появился сегодня, 31 октября. Защита обвиняемого Федосеева заявила нового свидетеле уголовного дела. Им оказался житель Казахстана Сергей Ефремов — свояк того самого Рогазинского, который по словам Федосеева, являлся «серым кардиналом» фигурирующих в деле группы компаний «Паритет и К» и «Коминфо».

Самого свидетеля Евгения Рогазинского суд не может найти на протяжении двух месяцев. Номера телефонов стали недоступны для всех участников процесса, не помог даже судебный привод — по заявленным адресам свидетель не проживает.

Сергей Ефремов рассказал судье бердского городского суда Татьяне Васюхневич, что в 2014 году муж сестры жены — Евгений Рогазинский — позвонил молодой семье и предложил им приобрести квартиру в строящемся доме Новосибирска по адресу Военная, 9/2. Он объяснил Ефремову, что квартира находится в собственности у дочери партнера по бизнеса. Семья предложение обдумала и дала свое согласие на сделку. Спустя месяц Ефремовы перевели на счет Рогазинского десятки тысяч долларов и евро. По тому курсу рубля сумма составляла порядка 2,5 млн рублей.

-Нам необходимо было перечислить еще 1, 3 млн рублей, после этого Рогазинский обещал оформить сделку до конца. Но время шло, в 2015 и 2016 году был полный штиль. И, несмотря на то, что он мой родственник, хоть и по жене, я написал заявление в полицию. Те его найти не смогли, дело отложили. Три недели назад я обратился в прокуратуру Новосибирска, жду ответа от них, — сообщил Сергей Александрович.

Автор видео Марина Волкова



Гособвинитель Анна Белова спросила у свидетеля, какие документы, подтверждающие факт сделки у него имеются. Как оказалось, на руках у Ефремова есть документы по переводу денег без указания назначения платежа, копия договора поручения, в которой он выступает доверителем, а поверенным — компания «Актум», которая документально принадлежала другому свидетелю уголовного дела и фактической владелице новосибирской квартиры — Ирине Азоркиной. Месяц назад Азоркина уверяла суд, что никаких денег ни от Лаптева, ни от Федосеева не получала и продала квартиру покупателю, который пожелал ее приобрести. Еще в 2014 году.

Несмотря на заявления адвокатов потерпевшей стороны, судья Татьяна Васюхневич приобщила заявленные документы нового свидетеля к материалам уголовного дела с формулировкой «для оценки действий подсудимого».

Напомним, что 5 сентября в бердском городском суде начался судебный процесс о рассмотрение уголовного дела. Основные свидетели по делу уже дали свои показания.

Суд начал допрос обвиняемого Алексея Федосеева, но полтора часа, отведенные на судебное заседание обвиняемому не хватило. Татьяна Васюхневич предложила выслушать показания подсудимого и допросить его на следующем заседании — 4 декабря. Часть показаний подсудимого — читайте в ближайшее время.

Старший помощник прокурора Бердска Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение, сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что Федосеев мошенническим путем присвоил деньги супругов Лаптевых. Ущерб составил 2 млн 90 тыс. рублей.

-По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала Анна Николаевна.

А согласно законодательству эту квартиру можно было приобрести только по договору участия в долевом строительстве. Это единственный вариант. Таким образом, как полагает Белова, Федосеев заключил заведомо ничтожную сделку — для вида, обманув покупателей. Им эта квартира никогда не могла бы принадлежать, права на нее у них не возникло бы никогда.

Сначала Федосеев взял у Лаптевых 1,5 млн рублей, а затем в рассрочку еще 590 тыс. рублей.