КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам
продам студию полностью с ремонтом и техникой
Продам 1к. квартиру на ул. Островского 1Б
Продам 1-ю квартиру
Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломали оборудование о бетонную пробку на канализационном коллекторе в Бердске

Нового руководителя горотдела Росгвардии представил чиновникам мэр Бердска

70% сбережений миллионеры из России хранят в иностранных банках

Позитив: 90 тыс. рублей достигла средняя зарплата учителей в Москве

Депутат Рады поведал о катастрофе в экономике Украины‍

Погиб один человек во время взрыва в здании ФСБ в Архангельске

2,5 млн рублей заплатил за спорную квартиру онколога из Бердска житель Казахстана

До конца 2018 года могут легализовать марихуану в Таиланде

После аварий на электросетях в первую очередь подключать светофоры приказал мэр Бердска

Освободили руку ребенка из желтого трактора спасатели Новосибирска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


2,5 млн рублей заплатил за спорную квартиру онколога из Бердска житель Казахстана

Новый свидетель уголовного процесса заверил, что по предложению родственника, его семья решила купить недострой в Новосибирске. Спустя два года нет ни денег, ни квартиры. За помощью он обратился в полицию.

31.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
2,5 млн рублей заплатил за спорную квартиру онколога из Бердска житель Казахстана

Подсудимый Алексей Федосеев (на фото справа) начал давать показания

Новый виток в деле о хищении подъемных 2, 1 миллионов рублей у бердских врачей онкологов их другом появился сегодня, 31 октября. Защита обвиняемого Федосеева заявила нового свидетеле уголовного дела. Им оказался житель Казахстана Сергей Ефремов — свояк того самого Рогазинского, который по словам Федосеева, являлся «серым кардиналом» фигурирующих в деле группы компаний «Паритет и К» и «Коминфо».

Самого свидетеля Евгения Рогазинского суд не может найти на протяжении двух месяцев. Номера телефонов стали недоступны для всех участников процесса, не помог даже судебный привод — по заявленным адресам свидетель не проживает.

2,5 млн рублей заплатил за спорную квартиру онколога из Бердска житель Казахстана

Сергей Ефремов ждал денег, оплаченных в счет покупки квартиры 3 года

Сергей Ефремов рассказал судье бердского городского суда Татьяне Васюхневич, что в 2014 году муж сестры жены — Евгений Рогазинский — позвонил молодой семье и предложил им приобрести квартиру в строящемся доме Новосибирска по адресу Военная, 9/2. Он объяснил Ефремову, что квартира находится в собственности у дочери партнера по бизнеса. Семья предложение обдумала и дала свое согласие на сделку. Спустя месяц Ефремовы перевели на счет Рогазинского десятки тысяч долларов и евро. По тому курсу рубля сумма составляла порядка 2,5 млн рублей.

-Нам необходимо было перечислить еще 1, 3 млн рублей, после этого Рогазинский обещал оформить сделку до конца. Но время шло, в 2015 и 2016 году был полный штиль. И, несмотря на то, что он мой родственник, хоть и по жене, я написал заявление в полицию. Те его найти не смогли, дело отложили. Три недели назад я обратился в прокуратуру Новосибирска, жду ответа от них, — сообщил Сергей Александрович.

Автор видео Марина Волкова

Гособвинитель Анна Белова спросила у свидетеля, какие документы, подтверждающие факт сделки у него имеются. Как оказалось, на руках у Ефремова есть документы по переводу денег без указания назначения платежа, копия договора поручения, в которой он выступает доверителем, а поверенным — компания «Актум», которая документально принадлежала другому свидетелю уголовного дела и фактической владелице новосибирской квартиры — Ирине Азоркиной. Месяц назад Азоркина уверяла суд, что никаких денег ни от Лаптева, ни от Федосеева не получала и продала квартиру покупателю, который пожелал ее приобрести. Еще в 2014 году.

Несмотря на заявления адвокатов потерпевшей стороны, судья Татьяна Васюхневич приобщила заявленные документы нового свидетеля к материалам уголовного дела с формулировкой «для оценки действий подсудимого».

Напомним, что 5 сентября в бердском городском суде начался судебный процесс о рассмотрение уголовного дела. Основные свидетели по делу уже дали свои показания.

Суд начал допрос обвиняемого Алексея Федосеева, но полтора часа, отведенные на судебное заседание обвиняемому не хватило. Татьяна Васюхневич предложила выслушать показания подсудимого и допросить его на следующем заседании — 4 декабря. Часть показаний подсудимого — читайте в ближайшее время.

Старший помощник прокурора Бердска Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение, сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что Федосеев мошенническим путем присвоил деньги супругов Лаптевых. Ущерб составил 2 млн 90 тыс. рублей.

-По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала Анна Николаевна.

А согласно законодательству эту квартиру можно было приобрести только по договору участия в долевом строительстве. Это единственный вариант. Таким образом, как полагает Белова, Федосеев заключил заведомо ничтожную сделку — для вида, обманув покупателей. Им эта квартира никогда не могла бы принадлежать, права на нее у них не возникло бы никогда.
Сначала Федосеев взял у Лаптевых 1,5 млн рублей, а затем в рассрочку еще 590 тыс. рублей.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сломали оборудование о бетонную пробку на канализационном коллекторе в Бердске Интерьер кабинета. Составляющие для комфортной работы Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бердска за 9 месяцев 2018 года

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика