Разрушил семью врачей обманувший ее на 2 млн рублей мошенник в Бердске

Посмотрела в глаза риелтору, который оказался на скамье подсудимых, мать врача-онколога Артема Лаптева, сегодня 27 сентября. Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич продолжила рассматривать уголовное дело в отношении 30-летнего Алексея Федосеева. По версии следствия, семья молодых врачей отдала деньги, полученные по программе «Земский доктор», по расписке другу, обещавшему помочь купить им жилье. «Риэлтор» обманул и оставил их ни с чем.

Татьяна Владимировна уже выслушала показания потерпевшей стороны Ольги и Артема Лаптевых, которые уже не состоят в браке. Бывшие супруги подали иск на возмещение ущерба в размере 2 млн 90 тыс. рублей. На второе судебное заседание потерпевшая Ольга Лаптева не пришла. Ее адвокат Юрий Морозов предоставил ходатайство с просьбой рассмотреть дело без ее участия.

Первой выступила мать потерпевшего Наталья Лаптева. Бердчанка сильно волновалась и эмоционально отвечала на вопросы гособвинителя Анны Беловой. Женщина не стала скрывать, что она имеет к Федосееву неприязненное отношение, но заверила, что на ее показания это никак не повлияет. В суде Наталья Лаптева подтвердила факт передачи денег сына риелтору, но со слов сына.

— Молодые поехали работать в сельскую местность. Когда получили подъемные, решили купить квартиру. Они попросили риелтора подыскать вариант на вторичном рынке. Когда варианты нашли и дети собрались их смотреть, тут-то и появился Федосеев. Он предложил свой прекрасный вариант в строящемся доме, который нужно купить непременно сейчас, иначе будет поздно, — вспоминает события 4-летней давности Наталья Лаптева. — Мы подарили молодоженам на свадьбу машину, право собственности было зарегистрировано на меня. Однажды вечером сын позвонил и попросил приехать в ГИБДД на утро следующего дня. Он объяснил мне это тем, что они с Олей хотят купить квартиру в Новосибирске. Продавец, его друг Алексей, буквально требовал деньги. Объяснял спешку тем, что квартиру может купить кто-то другой. Я приехала в ГИБДД, там уже был Федосеев. Он-то мне и показывал, где я должна ставить подпись для продажи авто, — вспоминает Наталья Лаптева.

Семья Лаптевых не просила показать договор купли-продажи или иных документов, подтверждающие факт сделки, пока не поняли, что их обманули.

— Первый транш был сделан сразу — дети отдали Федосееву 1 500 000 рублей. Потом каждый месяц они отправляли ему на карту деньги, — рассказала свидетель Наталья Лаптева.

Мать потерпевшего рассказала суду, что Федосеев не только завладел честно отработанными подъемными деньгами по программе «Земский доктор» сына и уже бывшей снохи, но и косвенно повлиял на то, что семья разрушилась.

— Они работали, как волы. Ольга тогда была беременная. Ей приходилось работать на двух работах, мой сын жил в больнице, чтобы выплачивать деньги по графику за покупку квартиры. Они высылали разные платежи по 20, 80 или 70 тысяч ежемесячно Федосееву. В итоге малышка родилась недоношенная, раньше срока. Молоко у снохи пропало. Приходилось покупать смеси. Мы помогали молодой семье, как могли, им ведь кушать было нечего. Однажды с мужем взяли кредит, чтобы помочь с очередным платежом за строящуюся квартиру. Моральное истощение имело место быть. Два года мы бились, чтобы это дело попало в суд, — вспоминает Наталья Валентиновна.

В борьбе за права сына и невестки Наталья получила инфаркт. Да и Артем, по словам матери, поседел:

— Дети отдали Федосееву чуть больше двух миллионов рублей, не заключая каких-либо договоров. Артем ведь доверял Алексею, тот был вхож в наш дом, он был его другом. Он ему доверял больше, чем мне, родной матери.

Молодая семья была готова приобрести другую квартиру, предложенную Федосеевым, но как только молодожены соглашались на покупку, то обвиняемый сразу пропадал. Так повторялось несколько раз.

— Материнское сердце не обманешь. Я почувствовало неладное, позвонила в «Кристалл» и поинтересовалась о квартире, которую Федосеев предлагал детям купить в микрорайоне Молодежном. Оказалась она давно продана! Тогда и пришло окончательное понимание, что он мошенник. Да и Алексей исчез, когда дети решили ее оформить в собственность. Мы поняли, что он живет мошенничеством и обратились в полицию, чтобы его криминальный талант оценили правоохранители. Он использует эти схемы и таким образом скользит по жизни, — отвечала на вопросы судьи Наталья Валентиновна.

В зале суда выслушали еще двух свидетелей — бухгалтера «Паритет и К» (его директором является Федосеев), и бердчанку, которая ставила подпись на договоре купли-продажи той самой первой квартиры, за которую платили Лаптевы.

— Меня брат двоюродный попросил, чтобы я по доверенности подпись поставила. Это было давно, 4 года назад. Брат мне говорил, что он купил квартиру, а о подробностях я и не спрашивала, мне это было не интересно. Он юрист, наверняка там все легально было, — дала показания суду Алеся Слепынина.

Бухгалтер фирмы «Паритет и К», которая занимается юридическим сопровождением сделок купли-продажи, рассказала суду, что в фирме была кассовая дисциплина. Велась книга прихода-расхода, а все денежные средства, поступающие в организацию сразу клали на расчетный счет банка.

— Больше 100 000 рублей не лежали деньги в сейфе. Сразу все уносили в банк. Могли оставить деньги, чтобы выплатить зарплату сотрудникам или купить канцтовары, — вспоминает Юлия Борисовна.

Она пояснила, что давно не работает в фирме «Паритет и К», однако достоверно знает, что квартира в строящемся доме принадлежала ее коллеге Малыгиной (в девичестве Азоркина).

Адвокаты потерпевших пока не комментируют исход уголовного дела, однако надеются, что справедливость восторжествует.

— Передача денег была, этого Федосеев не отрицает, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат потерпевшей Ольги Лаптевой Юрий Морозов.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» мама Артема выразила свою позицию и пожелание в исходе дела:

— Человек, совершая преступления, должен знать, что за ним последует наказание, причем по всей строгости. Я хочу, чтобы дети вернули свои деньги, которые они честно отработали 5 лет на селе. Хочу чтобы мошенник получил заслуженное наказание, а не ходил с портфельчиком и улыбался.

Автор видео Марина Волкова

Следующее судебное слушание назначено на 1 октября. В суд в принудительном порядке пригласят свидетелей, которые не явились в суд сегодня, 27 сентября. В их числе и мать обвиняемого Ольга Федосеева.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в бердском городском суде Татьяна Васюхневич начала рассматривать уголовное дело в отношении Алексея Федосеенко. 30-летний Алексей Юрьевич Федосеев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

— По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала Анна Николаевна.