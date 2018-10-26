Служебные квартиры давать врачам предложили общественники Бердска

В помощь горбольнице был создан общественный совет в Бердске. Глобальные вопросы, такие как кадровый голод, конечно, решить общественникам пока не под силу. Но они предпринимают разные шаги для улучшения ситуации. Например, пишут письма в министерство здравоохранения и бердскую горадминистрацию.

Общественный совет при бердской горбольнице был создан в июле текущего года.

По словам председателя общественного совета Татьяны Журавлевой, общественники пожелали помогать главврачу решать проблемы горбольницы.

— Наша комиссия вместе с главврачом обходит все лечебные учреждения. Мы видим внешние проблемы, которые существуют, задаем вопросы, как они решаются, и если чем-то можем помочь, то пишем разные письма в департамент здравоохранения, чтобы привлекать средства и решать вопросы, — рассказала на заседании общественной палаты 25 октября Татьяна Журавлева.

Автор видео Галина Панчева



Одна из проблем в поликлиниках — большие очереди. И во взрослых, и в детских. Все дело в том, что в горбольнице не хватает врачей, отметила Журавлева.

— Проблема в том, что многие находятся в декретном отпуске, либо не хватает социального жилья. Врачи готовы приехать, но жилья нет. По этому вопросу мы обратились в департамент здравоохранения, в администрацию — за предоставлением мест в детсадах и жилья, насколько это возможно. Работаем над электронной очередью, чтобы сократить время ожидания, — подчеркнула Татьяна Юрьевна.

Когда общественники побывали в детской больнице и увидели голые стены, они решили запустить благотворительный проект «Нарисуй героев мультиков» и привлечь художников и спонсоров. Для того, чтобы детские больницы были более интересны, пояснила Журавлева.

— Еще один проект — это аллея возле роддома, где каждый житель мог бы посадить дерево, например в честь рождения своего ребенка. Например, с табличкой. Это было бы интересно. Сами жители оплачивали бы эти деревья и сами садили. И таким образом озвучивали, для кого они это садили, — поделилась Татьяна Юрьевна.

Член общественного совета Наталья Слесарева уточнила, так что же все же делается для того, чтобы привлечь врачей в горбольницу.

Решается вопрос с социальным жильем, написаны письма в департамент здравоохранения и в администрацию Бердска, повторилась Журавлева.

Разговор о проблемах горбольницы продолжила депутат бердского горсовета Людмила Чуркина.

— Мы на комитете в совете депутатов не раз рассматривали этот вопрос. Выходили с предложениями в Законодательное собрание. Как можно изменить? Это не наш уровень, это даже не уровень Новосибирской области. Есть федеральные законы. Но есть пути решения. На обсуждении плана социально-экономического развития до 2021 года мы как раз с главным врачом решали, каким образом привлечь кадры. Социальные дома, общежития — подумать над этой темой. Может, закрепить служебные квартиры на 10 лет, чтобы специалист отработал точно в городе. Пути намечены. Выстроена работа с университетом и медколледжем. Но тем не менее, это работа не одного дня, — подчеркнула Людмила Чуркина.

Людмила Ивановна отметила, что у горбольницы есть и другие вопросы: по благоустройству, дорогам к больницам и так далее. Город должен помогать в решении этих вопросов.