Отрицает кражу 2 млн рублей у врача-онколога мать мошенника в Бердске
Мать обвиняемого в хищении денег «Земского доктора» Алексея Федосеева рассказала суду, что он получил расписку на 1,5 млн рублей от владелицы новосибирской квартиры. На следствии эту информацию свидетель не оглашала.
Обвиняемый Алексей Федосеев на скамье подсудимых с защитой Юрием Мироновым
Продолжается судебное расследование уголовного дела в отношении Алексея Федосеева. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» бердский городской суд приступил к рассмотрению дела о мошенничестве с квартирой, которую врачи купили на деньги, полученные по программе «Земский доктор». Первое судебное заседание состоялось 5 сентября.
16 октября судья Татьяна Васюхневич выслушал основных свидетелей по уголовному делу, в том числе и мать обвиняемого Ольгу Федосееву. Впервые в зале суда бердчанка заявила, что ее сын получал расписку о получении 1 500 000 рублей от Ирины Азоркиной. Вину сына Ольга Федосеева отрицала.
В суде вспомнили конфликт между двумя сторонами — матерью Артема Лаптева и матерью Алексея Федосеева.
Мать потерпевшего Наталья Лапина приходила на работу к Ольге Федосеевой с просьбой решить конфликт мирным путем. Женщины друг друга не поняли и разошлись ни с чем. Позже Наталью Лапину вызвал на прием участковый — от Федосеевой поступило заявление.
Судья Татьяна Васюхневич выслушала пояснения обеих женщин. Наталья Лаптева не отрицала, что она эмоциональна, но это не помешало разговору с Федосеевой. Последняя уверила суд, что не поняла, зачем Наталья Лапина к ней приходила. Заседание длилось около трех часов. Допросить осталось троих свидетелей по уголовному делу. Они уже вызывались на допрос, однако не являлись. 22 августа судебные-приставы постараются обеспечить явку свидетелей приводом. В суд пригласят отца Малыгиной (в девичестве Азоркина). Собственников той самой квартиры, за которую платили врачи Лаптевы.
Напомним, что на скамье подсудимых 30-летний Алексей Юрьевич Федосеев, которому инкриминируют ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск», старший помощник прокурора Бердска Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение, Федосеев мошенническим путем присвоил деньги супругов Лаптевых. Ущерб составил 2 млн 90 тыс. рублей. Потерпевшим оказался молодой врач-онколог Артем Лаптев, который недавно пришел работать в бердскую горбольницу.
— По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала Анна Николаевна.
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