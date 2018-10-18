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Отрицает кражу 2 млн рублей у врача-онколога мать мошенника в Бердске

Мать обвиняемого в хищении денег «Земского доктора» Алексея Федосеева рассказала суду, что он получил расписку на 1,5 млн рублей от владелицы новосибирской квартиры. На следствии эту информацию свидетель не оглашала.

18.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Отрицает кражу 2 млн рублей у врача онколога мать мошенника в Бердске

Обвиняемый Алексей Федосеев на скамье подсудимых с защитой Юрием Мироновым

Продолжается судебное расследование уголовного дела в отношении Алексея Федосеева. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» бердский городской суд приступил к рассмотрению дела о мошенничестве с квартирой, которую врачи купили на деньги, полученные по программе «Земский доктор». Первое судебное заседание состоялось 5 сентября.

16 октября судья Татьяна Васюхневич выслушал основных свидетелей по уголовному делу, в том числе и мать обвиняемого Ольгу Федосееву. Впервые в зале суда бердчанка заявила, что ее сын получал расписку о получении 1 500 000 рублей от Ирины Азоркиной. Вину сына Ольга Федосеева отрицала.

В суде вспомнили конфликт между двумя сторонами — матерью Артема Лаптева и матерью Алексея Федосеева.
Мать потерпевшего Наталья Лапина приходила на работу к Ольге Федосеевой с просьбой решить конфликт мирным путем. Женщины друг друга не поняли и разошлись ни с чем. Позже Наталью Лапину вызвал на прием участковый — от Федосеевой поступило заявление.

Судья Татьяна Васюхневич выслушала пояснения обеих женщин. Наталья Лаптева не отрицала, что она эмоциональна, но это не помешало разговору с Федосеевой. Последняя уверила суд, что не поняла, зачем Наталья Лапина к ней приходила. Заседание длилось около трех часов. Допросить осталось троих свидетелей по уголовному делу. Они уже вызывались на допрос, однако не являлись. 22 августа судебные-приставы постараются обеспечить явку свидетелей приводом. В суд пригласят отца Малыгиной (в девичестве Азоркина). Собственников той самой квартиры, за которую платили врачи Лаптевы.

Напомним, что на скамье подсудимых 30-летний Алексей Юрьевич Федосеев, которому инкриминируют ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск», старший помощник прокурора Бердска Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение, Федосеев мошенническим путем присвоил деньги супругов Лаптевых. Ущерб составил 2 млн 90 тыс. рублей. Потерпевшим оказался молодой врач-онколог Артем Лаптев, который недавно пришел работать в бердскую горбольницу.

— По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала Анна Николаевна.


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