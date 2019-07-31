Вскрытия квартиры пропавшей матери в Бердске не может добиться от полиции дочь из Греции

Полицейские пообещали открыть квартиру только после поручительства хорошей знакомой семьи. Больше обратиться не к кому. Живущая в Афинах Марина плачет, не зная, почему ее мама не выходит на связь.

Полицейский опросил соседей пропавшей, но квартиру вскрывать отказались

В «Курьер. Среда. Бердск» вечером 31 июля позвонила Марина Цветкова, живущая несколько лет в Афинах. Она рассказала, что не может дозвониться до своей мамы в Бердск уже три дня. Марина сначала обзвонила все больницы. Там ее 62-летней мамы Галины Дадекиной нет. В «скорой» ей порекомендовали позвонить в бердскую полицию.

— Там мне сказали, что без родственников не имеют права вскрывать двери. А у нас нет родных в Бердске. Я попросила хорошую знакомую нашей семьи Тамару Сергеевну посмотреть. Она мне рассказала, что в маминой квартире на 4-м этаже открыто окно. Мы решили, что можно обойтись без выбивания двери, а просто по пожарной лестницы залезть в квартиру, — поведала Марина.

По ее словам, полицейские, прибыв на место, вызвали пожарную автолестницу, достающую до 9 этажа. Но сотрудники полиции, дескать, отказались лезть. Спасатели имеют лестницу лишь до 3-го этажа, но они были согласны вскрыть двери.

— Да мы согласны выбивать двери! Я не могу приехать прямо сейчас из Греции — не изобрели еще такую машину. Моя мама ведет здоровый образ жизни, но у нее скачет давление. Она старшей медсестрой работала. Человек находится в помещении и никто ничего не может сделать! Какую-то клоунаду разыгрывают! Смотришь сериалы — они все такие бравые ребята, а в жизни… Я чувствую, что она там. К черту эту квартиру, когда речь идет о жизни человека, — сокрушается Марина.

Последний раз она разговаривала в Галиной Павловной 19 июля. И, судя по разговору, она не собиралась ехать к родственникам в Ленинск-Кузнецкий или еще куда-то, не жаловалась на здоровье. Возможно, случился инсульт или что-то еще. Марина боится, что произошло самое страшное.

С 5 часов утра она обзванивает все бердские службы, но пока не нашла поддержки.

— Они уже трубку бросают, а я 8 часов ничего не могу сделать! Тупиковая ситуация! Издеваются над нами просто. Это же моя мама, самый святой человек! — восклицает сквозь слезы Марина.

Тамара Сергеевна уже несколько часов сидит во дворе дома в ожидании полицейских. Они пообещали ей, как и Марине, что в среду обязательно приедут. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили и в дежурной части бердского отдела МВД.

— Ей 150 раз уже объясняли. Она все знает. Я объяснил, когда приедут. В курсе и женщина, которую она назначила (своим представителем — прим. ред.). Естественно, это (вскрытие двери — прим. ред.) случится сегодня, — был немногословен дежурный полицейский.

Бердские спасатели тоже наслышаны об этой истории — и им звонила Марина Цветкова из Афин. Но они не выезжали, поскольку звонка из полиции по этому поводу не было.

— Мы без проблем приехали бы и открыли, но только в присутствии полиции. Когда требуется наша помощь, мы выезжаем. Без полиции непонятно, чья квартира, где хозяин, документы. Кто будет отвечать за все, что находится за дверью? Представляете, вскрываем дверь, а человек на следующий день с дачи приезжает… Если есть угроза жизни, мы сами выезжаем — нам никто в этом случае не нужен. А такой вариант — вскрытие дверей только с участием полиции, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный диспетчер Бердского поисково-спасательного отряда.

То же самое он объяснил Марине, звонившей из Афин: кто-то должен взять на себя ответственность, дежурить, пока не отремонтируют дверь. Сотрудники МЧС действуют по приказу — без полиции двери не скрывать. А у полицейских нет гарантии сохранности и оснований для вскрытия двери. Тем не менее при поручительстве хорошей знакомой семьи, при такой уникальности ситуации правоохранители могут сделать исключение. На 20.15 среды полицейские еще не приехали.

Полицейские приехали и вызвали специалиста по вскрытию замков а 21.00. Но выламывать дверь не стали. Не нашли основания.

Подробности — в ближайшее время.