Открывает глаза в реанимации пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска

Прилетевшей из Афин ее дочери врачи говорят о динамике — пациентка начала выходить на контакт через неделю после того, как ее нашли полицейские во вскрытой квартире.

Посторонним в реанимацию вход запрещен. Марине, как дочери пациентки зайти разрешили

Марина Цветкова, прилетевшая в Бердск из Греции, где она живет, каждый день навещает свою маму, которая лежит в реанимации горбольницы. Врачи обнадеживают: состояние здоровья 62-летней Галины Дадекиной остается стабильно тяжелым после перенесенного ишемического инсульта, но есть динамика.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Галина Павловна попала в реанимационное отделение после того, как не менее 4 дней пролежала без движения на кафельном полу в ванной комнате. Марина, находясь в Афинах, забеспокоилась, когда мама перестала выходить на связь — не отвечала ни на сотовый, ни на стационарный телефоны. Дочь начала звонить в бердскую полицию, настаивая на вскрытии двери маминой квартиры. Она чувствовала, что самый родной человек находится там и попал в беду.

И оказалась права. Со второй попытки сотрудники полиции разрешили мастеру по вскрытию замков Виталию Писареву открыть дверь. История поиска пропавшей Галины Дадекиной завершилась вечером 1 августа счастливо. 31 июля полицейские выехав на место, не нашли основания для вскрытия двери — на было трупного запаха.

— Марина настояла, чтобы квартиру вскрыли. Она же не может прибежать из Греции, чтобы узнать жива ее мама или нет. Сегодня, почему-то нашли основания ломать замок, — рассуждает на площадке в ожидании открытия двери Тамара Молчалова, хорошая знакомая Галины Павловны, которую Марина определила своим доверенным лицом. Ведь родственников в Бердске у них нет.

Первыми в квартиру зашли полицейские и в ту же секунду увидели лежащую в ванной лицом вниз хозяйку. Тамара Сергеевна пришла в ужас, когда услышала крики правоохранителей: жива! Даже пульс проверять не надо. Галина Павловна подавала признаки жизни — шевелила рукой, ногой, моргала.

— Как же так! Почему же вчера не открыли? Лишние сутки мучилась бедная Галя! — переживает Молчалова. Соседи с радостью восприняли известие о том, что Галина Павловна жива — слава Богу. Но все недоумевали по поводу бездействия полиции в предыдущий день.

Полицейские немедленно вызвали «скорую», которая отвезла потерпевшую в хирургический корпус ЦГБ, расположенный в микрорайоне. Там ее поместили в реанимационное отделение и ввели в искусственную кому.

Сразу с самолета 3 августа Марина пришла в больницу. Ей разрешили пройти в реанимационную палату и увидеться с мамой. Галине Павловне поставили диагноз «ишемический инсульт». Пока она не дышит самостоятельно — на искусственной вентиляции легких. У нее парализована правая сторона.

— Инсульт это непредсказуемое заболевание. Тромб оторвался, произошла закупорка сосудов головного мозга. Все необходимое лечение проводится. Кардиолог все скорректировала. Все врачи, которые были нужны, проводили осмотр. Некоторые функции поддерживаем искусственно. Я буду вести пациентку вместе с реаниматологом. Когда ее состояние улучшится, переведем в сосудистое отделение, — поведал Марине Врач-невролог первичного сосудистого отделения №4 неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения бердской ЦГБ Рысбек Жансыбаев.

Врач-реаниматолог разрешил принести только впитывающие пеленки, влажные салфетки и пену для ухода за лежачими больными. Марина сразу купила несколько упаковок, надеясь, что это поможет быстрее помочь поправиться ее маме.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина, 7 августа Галине Павловне сделали операцию — теперь мокроту выводят из легких через трахею, чтобы избежать пневмонии. А сегодня, 8 августа, доктор рассказал дочери о динамике у ее матери.

— Врач сказал, что состояние остается стабильно тяжелым, но она открывает глаза и пытается выйти на контакт. То есть она понимает, что происходит вокруг, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Марина, отметив, что медики попросили ее пока не заходить в палату ради благополучия пациентов.

Доктор не увидел специальных влажных салфеток и пены, которые принесла Марина в больницу, — только пеленки. Дочь не против того, чтобы средства реабилитации против пролежней использовали и для других пациентов реанимации, но в первую очередь хочет адекватного ухода за своей мамой. Покупать пеленки и салфетки она будет столько, сколько нужно.

Марина надеется, что в скором времени маму переведут в палату сосудистого отделения бердской ЦГБ. 26 августа у нее заканчивается отпуск. Придется возвращаться в Афины. Когда Марина сможет забрать маму в Грецию, зависит от состояния здоровья Галины Павловны.