Парализованную после инсульта старушку нашли на полу во вскрытой квартире в Бердске

Утром в субботу, 7 сентября, во вскрытой квартире 5-этажки в Бердске обнаружили старушку с признаками инсульта. 89-летняя бердчанка лежала парализованная на полу. Тревогу забили знакомые престарелой женщины, которым она не открыла дверь вечером в пятницу.
Они только на следующий день сообщили об этом дочери пожилой женщины. Та, в свою очередь, немедленно обратилась к известному в Бердске мастеру по открыванию замков Виталию Писареву.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дочь пострадавшей Лидия Николаевна, накануне она звонила маме часа в три дня. И, говорит, ничего не предвещало беды.
— Поговорили о холодильнике, который мама размораживала. Она у меня очень активная, боевая. Все было прекрасно. Знакомые рассказали, что еще вчера хотели попасть в квартиру, но не смогли дозвониться в полицию — там, дескать, трубку не берут. А сегодня (7 сентября — прим. ред.) уже сообщили мне. Телефон мамин оказался отключенным. Я пошла к ней, увидела, что ключ торчит изнутри во входной двери. И сразу вызвала Виталия. Он за 10 минут открыл замок. Мама лежала живая на полу. Правую часть у нее парализовало — инсульт ударил. Я сразу вызвала «скорую», отвезла ее в больницу, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Лидия Николаевна.
Ее мама, несмотря на преклонный возраст, предпочитает жить одна — в собственной квартире.
По словам дочери, в больнице маму положили в общую палату, сразу поставили капельницу. Она находится в сознании, все слышит и понимает, только не может разговаривать. Лидия Николаевна даже боится представить, чем бы все могло закончиться, если бы допустили промедление со вскрытием квартиры из-за вызова полицейских и спасателей.
Правда, пришлось искать посторонних людей, чтобы транспортировать обездвиженную женщину в машину скорой помощи на носилках.
Лидия Николаевна надеется, что ее мама пойдет на поправку. Чего не случилось с 62-летней Галиной Дадекиной, которая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не менее четырех дней пролежала обездвиженная после инсульта в запертой квартире. После освобождения 1 августа Галина Павловна провела в реанимации 10 дней. 12 августа ее перевели в палату сосудистого отделения, где она скончалась утром следующего дня. Приехавшая 3 сентября из Греции ее дочь Марина похоронила маму на бердском кладбище 15 августа.
Марина, живущая в Афинах много лет, забеспокоилась, когда мама перестала выходить на связь — не отвечала ни на сотовый, ни на стационарный телефоны. Дочь начала звонить в бердскую полицию, настаивая на вскрытии двери маминой квартиры. Она чувствовала, что самый родной человек находится там и попал в беду.
И оказалась права. Со второй попытки сотрудники полиции разрешили мастеру по вскрытию замков Виталию Писареву открыть дверь. История поиска пропавшей Галины Дадекиной завершилась вечером 1 августа счастливо. 31 июля полицейские выехав на место, не нашли основания для вскрытия двери — на было трупного запаха.
Но Марина настояла, чтобы двери вскрыли. Первыми в квартиру зашли полицейские и в ту же секунду увидели лежащую в ванной лицом вниз хозяйку. Подруга Галины Павловны Тамара Сергеевна пришла в ужас, когда услышала крики правоохранителей: жива! Даже пульс проверять не надо. Галина Дадекина подавала признаки жизни — шевелила рукой, ногой, моргала.
Полицейские немедленно вызвали «скорую», которая отвезла потерпевшую в хирургический корпус ЦГБ, расположенный в Микрорайоне. Там ее поместили в реанимационное отделение и ввели в искусственную кому. Но, вероятно, время было упущено, и Галина Павловна не смогла оправиться от перенесенного ишимического инсульта, после которого ей не смогли вовремя оказать медицинскую помощь.
Как то не смогли открыть дверь изнутри.Хорошо что была не металлическая.Открывалась внутрь квартиры.Сын выбивал,потому что мастера по вскрытию нужно было ждать несколько часов,а дочери на работу