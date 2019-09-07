Парализованную после инсульта старушку нашли на полу во вскрытой квартире в Бердске

89-летняя бердчанка ночь провела без движения на полу. Накануне приступа с ней общалась дочь — ничего не предвещало беды. Благодаря оперативности мастера по вскрытию замков, пожилая женщина осталась жива.

Мастер по открыванию замков Виталий Писарев за 10 минут вскрыл замок и открыл дверь

Утром в субботу, 7 сентября, во вскрытой квартире 5-этажки в Бердске обнаружили старушку с признаками инсульта. 89-летняя бердчанка лежала парализованная на полу. Тревогу забили знакомые престарелой женщины, которым она не открыла дверь вечером в пятницу.

Они только на следующий день сообщили об этом дочери пожилой женщины. Та, в свою очередь, немедленно обратилась к известному в Бердске мастеру по открыванию замков Виталию Писареву.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дочь пострадавшей Лидия Николаевна, накануне она звонила маме часа в три дня. И, говорит, ничего не предвещало беды.

— Поговорили о холодильнике, который мама размораживала. Она у меня очень активная, боевая. Все было прекрасно. Знакомые рассказали, что еще вчера хотели попасть в квартиру, но не смогли дозвониться в полицию — там, дескать, трубку не берут. А сегодня (7 сентября — прим. ред.) уже сообщили мне. Телефон мамин оказался отключенным. Я пошла к ней, увидела, что ключ торчит изнутри во входной двери. И сразу вызвала Виталия. Он за 10 минут открыл замок. Мама лежала живая на полу. Правую часть у нее парализовало — инсульт ударил. Я сразу вызвала «скорую», отвезла ее в больницу, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Лидия Николаевна.

Ее мама, несмотря на преклонный возраст, предпочитает жить одна — в собственной квартире.

По словам дочери, в больнице маму положили в общую палату, сразу поставили капельницу. Она находится в сознании, все слышит и понимает, только не может разговаривать. Лидия Николаевна даже боится представить, чем бы все могло закончиться, если бы допустили промедление со вскрытием квартиры из-за вызова полицейских и спасателей.

Правда, пришлось искать посторонних людей, чтобы транспортировать обездвиженную женщину в машину скорой помощи на носилках.

Лидия Николаевна надеется, что ее мама пойдет на поправку. Чего не случилось с 62-летней Галиной Дадекиной, которая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не менее четырех дней пролежала обездвиженная после инсульта в запертой квартире. После освобождения 1 августа Галина Павловна провела в реанимации 10 дней. 12 августа ее перевели в палату сосудистого отделения, где она скончалась утром следующего дня. Приехавшая 3 сентября из Греции ее дочь Марина похоронила маму на бердском кладбище 15 августа.

Марина, живущая в Афинах много лет, забеспокоилась, когда мама перестала выходить на связь — не отвечала ни на сотовый, ни на стационарный телефоны. Дочь начала звонить в бердскую полицию, настаивая на вскрытии двери маминой квартиры. Она чувствовала, что самый родной человек находится там и попал в беду.

И оказалась права. Со второй попытки сотрудники полиции разрешили мастеру по вскрытию замков Виталию Писареву открыть дверь. История поиска пропавшей Галины Дадекиной завершилась вечером 1 августа счастливо. 31 июля полицейские выехав на место, не нашли основания для вскрытия двери — на было трупного запаха.

Но Марина настояла, чтобы двери вскрыли. Первыми в квартиру зашли полицейские и в ту же секунду увидели лежащую в ванной лицом вниз хозяйку. Подруга Галины Павловны Тамара Сергеевна пришла в ужас, когда услышала крики правоохранителей: жива! Даже пульс проверять не надо. Галина Дадекина подавала признаки жизни — шевелила рукой, ногой, моргала.

Полицейские немедленно вызвали «скорую», которая отвезла потерпевшую в хирургический корпус ЦГБ, расположенный в Микрорайоне. Там ее поместили в реанимационное отделение и ввели в искусственную кому. Но, вероятно, время было упущено, и Галина Павловна не смогла оправиться от перенесенного ишимического инсульта, после которого ей не смогли вовремя оказать медицинскую помощь.