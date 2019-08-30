Скончалась в больнице пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска

Женщину с инсультом увезли в реанимацию ЦГБ

Скончалась в больнице Бердска пенсионерка, пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной своей квартиры. О смерти 62-летней Галины Дадекиной «Курьер. Среда. Бердск» сообщила ее подруга Тамара Молчалова:

— Галины не стало 13 августа. Марина (дочь умершей — прим. ред.) похоронила маму 15 августа. 26 августа она улетела в Грецию. Ее отпели в Богоявленском храме. Конец был неизбежен, как говорят врачи. Хорошо, что она ушла из жизни в стенах больницы, а не на полу в ванной и одиночестве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Галина Павловна попала в реанимационное отделение после того, как не менее 4 дней пролежала без движения на кафельном полу в ванной комнате. Марина, находясь в Афинах, забеспокоилась, когда мама перестала выходить на связь — не отвечала ни на сотовый, ни на стационарный телефоны. Дочь начала звонить в бердскую полицию, настаивая на вскрытии двери маминой квартиры. Она чувствовала, что самый родной человек находится там и попал в беду.

И оказалась права. Со второй попытки сотрудники полиции разрешили мастеру по вскрытию замков Виталию Писареву открыть дверь. История поиска пропавшей Галины Дадекиной завершилась вечером 1 августа счастливо. 31 июля полицейские выехав на место, не нашли основания для вскрытия двери — на было трупного запаха.

Но Марина настояла, чтобы квартиру вскрыли. Первыми в квартиру зашли полицейские и в ту же секунду увидели лежащую в ванной лицом вниз хозяйку. Тамара Сергеевна пришла в ужас, когда услышала крики правоохранителей: жива! Даже пульс проверять не надо. Галина Павловна подавала признаки жизни — шевелила рукой, ногой, моргала.

Полицейские немедленно вызвали «скорую», которая отвезла потерпевшую в хирургический корпус ЦГБ, расположенный в микрорайоне. Там ее поместили в реанимационное отделение и ввели в искусственную кому.

Сразу с самолета 3 августа Марина пришла в больницу. Ей разрешили пройти в реанимационную палату и увидеться с мамой. Галине Павловне поставили диагноз «ишемический инсульт».

Чуть позже Галину Павловны перевели в палату сосудистого отделения бердской ЦГБ, а 13 августа она умерла.