31.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Три дня тишины: требует выбить двери в квартире матери в Бердске жительница Афин

18:32 31.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 7

Дочь, живущая в Греции, не может дозвониться до пожилой мамы. Она думает о самом страшном. Но ей не помогла полиция.

Три дня тишины: требует выбить двери в квартире матери в Бердске жительница Афин
Полиция Бердска

Три дня не может дозвониться до своей 62-летней мамы жительница Афин. Марина беспокоится, что маме стало плохо, а помочь некому. Дочь дозвонилась из Греции до бердской полиции и попросила проверить. Это было утром 31 июля. Но до сих пор нет никакой определенности.

По словам Марины, приезжали пожарные, чтобы залезть через окно по лестнице, но не стали. А полиция, дескать, отказывается вскрывать дверь без родственников. Но их у Марины и ее мамы Галины Павловны в Бердске нет.

Марина уже согласна выбить двери, но и этого никто не делает. Следит за ситуацией в Бердске приятельница семьи Тамара Сергеевна. Она весь день караулит у дома в надежде, что приедет полиция и смогут, наконец узнать, что случилось с Галиной Павловной.

Тамара Сергеевна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что готова ночевать в квартире с выбитой дверью. Но полиции на 18.30 среды все нет.

— Да черт с ним, с этим барахлом! Мне важно знать, что с мамой! — восклицает со слезами в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» Марина. — Почему полицейские ничего не делают? Или они только в сериалах бравые молодцы?

Подробности — в ближайшее время.

Мнение читателей
1
6
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чего боится полиция?

Аноним, 31 июля 2019 19:11
Что двери ей вставлять придется и это вполне реально

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Остался на лето: с «академической задолженностью» поможет справиться репетитор
21:14 31-07-2019
Остался на лето: с «академической задолженностью» поможет справиться репетитор
БердскСгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска
20:48 31-07-2019
Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска
БердскСоупружество. Или как достругать себя до нужности и семейного счастья
20:42 31-07-2019
Соупружество. Или как достругать себя до нужности и семейного счастья
БердскВскрытия квартиры пропавшей матери в Бердске не может добиться от полиции дочь из Греции
20:13 31-07-2019
Вскрытия квартиры пропавшей матери в Бердске не может добиться от полиции дочь из Греции
БердскВ День города 7 сентября выступит группа CoverBeat для жителей Бердска 3
20:00 31-07-2019
В День города 7 сентября выступит группа CoverBeat для жителей Бердска
БердскТри дня тишины: требует выбить двери в квартире матери в Бердске жительница Афин 1
18:32 31-07-2019
Три дня тишины: требует выбить двери в квартире матери в Бердске жительница Афин
БердскУстранить фекальную аварию в районе "Вымпела" в Бердске с 31 июля приказал министр ЖКХ 1
18:22 31-07-2019
Устранить фекальную аварию в районе
БердскПринудительно снесет незаконные киоски за счет бюджета власть Бердска
18:00 31-07-2019
Принудительно снесет незаконные киоски за счет бюджета власть Бердска
Не ешь быструю лапшу! 2
17:59 31-07-2019
Не ешь быструю лапшу!
БердскТранспортный коллапс: в пробку встала из-за нового светофора ул. Лунная в Бердске 4
17:58 31-07-2019
Транспортный коллапс: в пробку встала из-за нового светофора ул. Лунная в Бердске