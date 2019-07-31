Три дня тишины: требует выбить двери в квартире матери в Бердске жительница Афин

Дочь, живущая в Греции, не может дозвониться до пожилой мамы. Она думает о самом страшном. Но ей не помогла полиция.

Полиция Бердска

Три дня не может дозвониться до своей 62-летней мамы жительница Афин. Марина беспокоится, что маме стало плохо, а помочь некому. Дочь дозвонилась из Греции до бердской полиции и попросила проверить. Это было утром 31 июля. Но до сих пор нет никакой определенности.

По словам Марины, приезжали пожарные, чтобы залезть через окно по лестнице, но не стали. А полиция, дескать, отказывается вскрывать дверь без родственников. Но их у Марины и ее мамы Галины Павловны в Бердске нет.

Марина уже согласна выбить двери, но и этого никто не делает. Следит за ситуацией в Бердске приятельница семьи Тамара Сергеевна. Она весь день караулит у дома в надежде, что приедет полиция и смогут, наконец узнать, что случилось с Галиной Павловной.

Тамара Сергеевна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что готова ночевать в квартире с выбитой дверью. Но полиции на 18.30 среды все нет.

— Да черт с ним, с этим барахлом! Мне важно знать, что с мамой! — восклицает со слезами в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» Марина. — Почему полицейские ничего не делают? Или они только в сериалах бравые молодцы?

Подробности — в ближайшее время.