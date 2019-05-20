КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Центробанк: Выросла зарплата в России

Из-за пожаров 5 семей остались без крыши над головой за 3 дня в Бердске

Жителям Приднестровья выдадут паспорта граждан России

«Хирургической работой» назвал отстранение олигархов от власти Герман Греф

Получить 1,6 млн рублей на благоустроенную квартиру может 96-летняя фронтовичка из Бердска

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 из Ульяновска в Москву

В утробе матери провели операцию на позвоночнике малыша хирурги из Англии

Немощный старик-инвалид стал пленником собственной квартиры в Бердске

Пообедаем! 6 причин, зачем нужен бизнес-ланч

Google разорвал отношения с Huawei

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Из-за пожаров 5 семей остались без крыши над головой за 3 дня в Бердске

6 раз горели дома, огонь уничтожил 9 бань. С начала года произошло 45 пожаров в жилом секторе города, в том числе на дачах.

20.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Из за пожаров 5 семей остались без крыши над головой за 3 дня в Бердске

3-квартирный дом на ул. Л. Чайкиной полностью выгорел

Обстановка с пожарами в Бердске остается крайне напряженной. С начала 2019 года и по 20 мая на территории города произошло 164 пожара, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. Из них 45 раз горели жилые дома и дачи, зафиксировано 119 случаев горения травы и мусора. По словам Степоненкова, число пожаров в жилом секторе по сравнению с прошлым годом не изменилось — 45, а пал травы показал рост на 20% — 99 фактов в 2018 году.

Два крупных пожара, произошедших в Бердске в воскресенье, 19 мая, когда сгорели два дома — на ул. Пушкина и на ул. Лизы Чайкиной — оставив без крова четыре семьи, по мнению начальника ОНД, произошли из-за человеческого фактора, по «стечению обстоятельств».
— Эти пожары классифицировали по повышенному рангу. Поэтому привлекали дополнительные силы из Советского района Новосибирска и с поста в поселке Кирова. Оттуда приезжали пожарные машины, — констатировал Степоненков.

За последние три дня в Бердске произошло 6 пожаров в домах и СНТ, большинство из которых крупные. В трех случаях дома полностью выгорели, сгорело 9 бань.

17 мая на ул. Чайковского, 24 сгорели дом, гараж, сарай и соседская баня. Причиной того, что семья с маленькими детьми осталась без крыши над головой, стало короткое замыкание в электросети, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На ул. Вокзальной, 31 в тот же день огонь уничтожил баню и сараи, причина — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

18 мая в трехэтажке на ул. Гранитной сгорели вещи на балконе и окно с балконной дверью.

В ночь на 19 мая горели строения на четырех дачных участках и роща в округе в СНТ «Родник-2», что в районе бердского водозабора, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В дачном обществе огонь уничтожил бани, сарайки и беседку. Вместе с травяным пожаром в логу площадь возгорания составила 737 кв. метров. Дачные дома остались целы. В чем причина пожара в СНТ, дознаватели пока разбираются.

В сгоревших двух домах в воскресенье, 19 мая, предварительной причиной пожара называют воспламенение в банях. Захламленность двора в доме №8 на ул. Л. Чайкиной, по мнению Степоненкова, не могла послужить причиной распространения пожара. Каждый человек, тем более в частном секторе, по-своему понимает нужность каких-либо предметов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители соседнего 9-этажного дома жаловались, что двор частного сектора был сильно захламлен, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Огонь полностью уничтожил 3-квартирный дом.

Добротный двухэтажный дом на ул. Пушкина 10 сгорел из-за бани на соседнем участке, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Огонь уничтожил частный детсад на 30 мест, пострадало на пожаре бюро ритуальных услуг «Ангел».

Между тем, ущерб от произошедших в 2019 году пожаров в Бердске пока не подсчитан.

Начался сезон выгорания бань, отметил Степоненков. Причиной тому, по его мнению, может послужить движение грунта при неравномерном оттаивании — кирпичи сдвигаются, труба, которая проходит через крышу, перекашивается и при перекале ведет к пожару.

-В силу того, что возникают серьезные пожары в жилом секторе и на дачах, просим предпринимать все меры к соблюдению требований эксплуатации печного отопления. Обратите внимание на целостность печи, дымовых труб, наличие предтопочного листа, не допускать хранение рядом угля и дров, а также каких-либо горючих предметов на чердаках, особенно в бане, — предупредил начальник ОНД по Бердску.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Массовый пикет в защиту арестованного и.о. директора УКС пройдёт в Бердске Центробанк: Выросла зарплата в России Благотворительная фотосессия «Мы можем. Я могу» состоится в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика