Из-за пожаров 5 семей остались без крыши над головой за 3 дня в Бердске

Обстановка с пожарами в Бердске остается крайне напряженной. С начала 2019 года и по 20 мая на территории города произошло 164 пожара, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. Из них 45 раз горели жилые дома и дачи, зафиксировано 119 случаев горения травы и мусора. По словам Степоненкова, число пожаров в жилом секторе по сравнению с прошлым годом не изменилось — 45, а пал травы показал рост на 20% — 99 фактов в 2018 году.

Два крупных пожара, произошедших в Бердске в воскресенье, 19 мая, когда сгорели два дома — на ул. Пушкина и на ул. Лизы Чайкиной — оставив без крова четыре семьи, по мнению начальника ОНД, произошли из-за человеческого фактора, по «стечению обстоятельств».

— Эти пожары классифицировали по повышенному рангу. Поэтому привлекали дополнительные силы из Советского района Новосибирска и с поста в поселке Кирова. Оттуда приезжали пожарные машины, — констатировал Степоненков.

За последние три дня в Бердске произошло 6 пожаров в домах и СНТ, большинство из которых крупные. В трех случаях дома полностью выгорели, сгорело 9 бань.

17 мая на ул. Чайковского, 24 сгорели дом, гараж, сарай и соседская баня. Причиной того, что семья с маленькими детьми осталась без крыши над головой, стало короткое замыкание в электросети, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На ул. Вокзальной, 31 в тот же день огонь уничтожил баню и сараи, причина — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

18 мая в трехэтажке на ул. Гранитной сгорели вещи на балконе и окно с балконной дверью.

В ночь на 19 мая горели строения на четырех дачных участках и роща в округе в СНТ «Родник-2», что в районе бердского водозабора, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В дачном обществе огонь уничтожил бани, сарайки и беседку. Вместе с травяным пожаром в логу площадь возгорания составила 737 кв. метров. Дачные дома остались целы. В чем причина пожара в СНТ, дознаватели пока разбираются.

В сгоревших двух домах в воскресенье, 19 мая, предварительной причиной пожара называют воспламенение в банях. Захламленность двора в доме №8 на ул. Л. Чайкиной, по мнению Степоненкова, не могла послужить причиной распространения пожара. Каждый человек, тем более в частном секторе, по-своему понимает нужность каких-либо предметов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители соседнего 9-этажного дома жаловались, что двор частного сектора был сильно захламлен, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Огонь полностью уничтожил 3-квартирный дом.

Добротный двухэтажный дом на ул. Пушкина 10 сгорел из-за бани на соседнем участке, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Огонь уничтожил частный детсад на 30 мест, пострадало на пожаре бюро ритуальных услуг «Ангел».

Между тем, ущерб от произошедших в 2019 году пожаров в Бердске пока не подсчитан.

Начался сезон выгорания бань, отметил Степоненков. Причиной тому, по его мнению, может послужить движение грунта при неравномерном оттаивании — кирпичи сдвигаются, труба, которая проходит через крышу, перекашивается и при перекале ведет к пожару.

-В силу того, что возникают серьезные пожары в жилом секторе и на дачах, просим предпринимать все меры к соблюдению требований эксплуатации печного отопления. Обратите внимание на целостность печи, дымовых труб, наличие предтопочного листа, не допускать хранение рядом угля и дров, а также каких-либо горючих предметов на чердаках, особенно в бане, — предупредил начальник ОНД по Бердску.