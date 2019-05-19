Сгорел полностью 3-квартирный дом из-за бани и ветра в центре Бердска

Большой трехквартирный дом полностью сгорел в Бердске вечером в воскресенье. Частный дом №18 на ул. Л. Чайкиной вспыхнул в начале седьмого.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница одной из сгоревших квартир, пожар возник в бане.

-Баню затопили. Соседи видели И заполыхало… Сосед полицейский сразу позвонил. Но сказали, что машин нет. Пожарные очень долго ехали — на другом пожаре были. Ветер огонь разнес моментально. Все спаслись. Только документы успели вынести. Да внук 13-летний компьютер захватил, спасаясь. Я за него еще кредит не выплатила. Да три баллона газовых пока вытащили. Вот внучка 10-летняя бегает, трясется вся от страха, — сквозь слезы рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бабушка-погорелица. — Сгорели мы… Соседи телевизор вытащили…

Пожарные действительно были в это время на другом пожаре — тушили дома №10 на ул. Пушкина, в котором пострадали от огня бюро ритуальных услуг «Ангел» и частный детский сад.

Бердские огнеборцы вызвали на подмогу пожарных из Советского района Новосибирска. Вышли на службу те из сотрудников МЧС, кто был на выходном. Толпу зевак сдерживали бойцы Росгвардии. Шифер с сильным треском разлетался с крыши горевшего дома в разные стороны на много метров.

Плавились и падали электропровода. поэтому на место происшествия вызвали сотрудников РЭС. Но пока огонь не потушат, подойти к столбам они не могут.

Черным дымом заволокло соседнюю 9-этажку. Ее жители полагают, что честный деревянный дом вспыхнул как спичка, потому что двор был очень захламлен. Дескать хозяева тащили все с помоек.

-Для чего хлам тащили? Если только специально, потому что под снос дом шел? — предполагают соседи из высотки. — Мы здесь живем и видим, что мусорок «добро» таскали. Если бы там ничего не было, так бы не полыхало.

Пожарные подтвердили, что во дворе и в бане, где начался пожар было очень много мусора.

В самом начале пожара очевидцы спасали чужую машину, припаркованную возле горящего дома. Огонь угрожал перебросить на него. Но людям удалось отбуксировать ее на безопасное место, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что жертв и пострадавших на крупном пожаре нет. По его словам, все погорельцы нашли временное пристанище у родственников, хотя город готов предоставить оставшимся без крыши над головой маневренное жилье.

Автор видео Анастасия Солодкова

