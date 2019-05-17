SOS: Рухнула крыша горящего дома за 20 минут пожара в Бердске

В 7 утра 16 мая загорелся дом, а затем и баня на улице Чайковского в Бердске — дом полыхал открытым огнем. От крова семьи из шести человек остались две стены. Хозяйка дома Ольга Лисицына совсем недавно потеряла мужа. С вдовой в доме жили дочь Елена, дочь Анна и ее муж Виктор Брыкин, а также дети супругов — Илья и Ульяна. После пожара семья обрела временный кров в деревне Искитимского района у близкого родственника — старшего сына Ольги Федоровны.

Родственница погорельцев Ольга Митьковска рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 мая, что домочадцы увидели дым в доме, тогда сразу поняли, что нужно спасаться.

-Аня собирала ребятишек в школу, поэтому семье удалось так быстро среагировать на огонь. Они не спали, это их и спало. Елена успела взять некоторые документы, а Анна — нет. Витя успел вытащить из дома газовые баллоны, а так бы еще и взрыв прогремел. Этого избежать удалось. Все остались живы, кроме собачки, которая сгорела в доме. Сегодня Ольга Федоровна с дочерьми поедет в пожарную службу, напишут заявление, чтобы их признали погорельцами. Только через 10 дней поле этого семья может рассчитывать на социальное жилье, в котором они очень сильно нуждаются. Ребятишки пока в школу не ходят, ведь из деревне далеко добираться.Родные отходят от шок. Мы просим о помощи неравнодушных людей, — обратилась к бердчанам Ольга.

Девушка рассказала, что Лисицыны и Бирюковы выбежали из горящего дома на улицу в пижамах. И за несколько часов остались без ничего: сгорела вся бытовая техника, личные вещи, документы.

Начальник отдела надзорной деятельности Бердска Николай Степоненков назвал «Курьер. Среда. Бердск» предварительную причину пожара: произошло короткое замыкание электропровода, который пролегал через крышу к электрощитку. Сотрудники ОНД устанавливают размер ущерба.

— Крыша была металлическая, поэтому огонь так быстро распространился по горизонтали дома. Фактически, через 20 минут после возгорания произошло обрушение крыши дома. Это очень быстро. Площадь пожара составила 180 кв. метров. 12 огнеборцев провели на месте происшествия не один час, ликвидируя огонь. Кроме дома сгорел гараж, от огня сильно пострадала баня соседей. Но пожарным удалось локализовать огонь и спасти соседний дом от серьёзных повреждений, — сообщил Николай Степоненков.

Начальник отдела социального обслуживания Наталья Скоромных рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что соцслужба уже связалась с погорельцами.

— Мы приняли информацию по сбору необходимых вещей. Если им понадобится социальное жилье, думаю, администрацию его им предоставит, — подлилась с «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Юрьевна.

Но семье, оставшейся без крова, помощь нужна уже сегодня. Они готовы принять одежду, обувь и предметы быта.

-На наш призыв о помощи очень много людей уже откликнулось. Одежды привезли много, особенно для Ульяны. По-прежнему в одежде нуждаются взрослые: у женщин размеры одежда 52-56, обувь 40-41 размера, рост 160 у одной и 170 у двоих. У Виктора размер одежды 54, обуви — 44 размер, рост 175 см. У его сына Ильи рост 152 см, обувь он носит 38 размера У девочки рост 140 см, обувь она носит 37 размера, — сообщила Ольга Митьковская.

Кроме одежды погорельцы нуждаются в постельных принадлежностях. Вы можете связаться родственниками Лисицыных и Брыкиных: Ольга– 8-913-002-55-10 и Мария 8-913-790-70-07, чтобы уточнить информацию о помощи.

Также вы можете помочь семье погорельцев, перечислив на карту Анны Брыкиной деньги. Номер карты — 4276 4420 8852 8446