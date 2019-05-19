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Выгорели ритуальная служба «Ангел» и частный детсад в Бердске по вине соседей

На соседнем участке затопили баню. Она вспыхнула и столб огня уничтожил крышу добротного двухэтажного дома. Погорельцы просят помощи на восстановление садика, куда ходят 30 детей.(ФОТО)

19.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 4 коммент.
 
Выгорели ритуальная служба «Ангел» и частный детсад в Бердске по вине соседей

Пожарные несколько часов проливали горевший дом

В воскресенье, 19 мая, под вечер сгорел частный дом №10 на ул. Пушкина в Бердске, где располагаются бюро ритуальных услуг «Ангел» и частный детский сад. Пожар начался в пятом часу. Но тушили его более трех часов. Добротный двухэтажный кирпичный дом устоял. У наго сгорела крыша. Настолько, что потолок рухнул на пол. Его настолько пролили сверху пожарные, что вода потоками стекала со второго этажа, заливая помещения с венками, другими атрибутами для похорон и гробами.

В этом же здании на втором этаже находился частный детский сад, который посещало около 30 детей. Именно он пострадал больше всего.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дочь хозяйки дома Ксения Потапова, пожар возник в бане на соседнем участке — №8 по ул. Пушкина. Огонь столбом пошел вверх, и загорелась крыша двухэтажки. Причину возникновения пожара из-за соседней бани «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил начальник управления гражданской защиты мэрии Василий Пономарев.

— Соседка решила затопить баню. А она установлена не по нормам — очень близко к нашему дому. Его мой папа Юрий Павлович Кочегаров 10 лет строил. Баня загорелась у тети Даши буквально через 15 минут после моего отъезда от мамы — они живет в этом доме. Мама в слезах, забыла даже про рабочие машины. Я залетела, а там искры летят. Мы с мужчинами успели выгнать автомобили. Это единственное, что спасли, да часть документации. Крыша полностью сгорела и второй этаж полностью выгорел, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ксения. — Мы еще не заходили, но сказали, что потолок рухнул прямо на кроватки.

По ее словам, семья очень долго развивала два бизнеса — ритуальный и детсад. И теперь потребуется крупная сумма на их восстановление. Поэтому Кристина намерена подавать на соседку в суд, чтобы компенсировать хоть часть затрат на восстановление сгоревшего дома и испорченного на пожаре имущества.

— Здесь ущерб — миллионы. А мы же не только предоставляем бердчанам рабочие места, но и работаем как государственный детсад — по лицензии. И сейчас из-за того, что соседка решила попариться в бане мы не сможем принять около 30 ребятишек. Мы не можем их в такое помещение заводить. Все в гари, залито водой. Полностью нужно будет восстанавливать детский сад и квартиру. Мы не только жилья лишились, но и предприятия. Родители приведут детей в садик, а принимать их некуда, — волнуясь поведала Ксения.

Она просит всех неравнодушных людей помочь восстановить сгоревший детский сад. Ее семья с благодарностью примет любые финансовые перечисления на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 8-952-901-98-02, получатель Ксения Николаевна Потапова. Она готова отчитаться за каждую копейку.

С пожара на ул. Пушкина пожарных срочно вызвали на пожар на ул. Л. Чайкиной, где, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огонь полностью уничтожил трехквартирный дом. В ночь на 19 мая сгорели строения на четырех дачных участках в бердском СНТ «Родинк-2», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков пожарную обстановку в городе называет крайне напряженной. За последние несколько дней в Бердске произошло 6 крупных пожаров.

Выгорели ритуальная служба «Ангел» и частный детсад в Бердске по вине соседей

Во время пожара

Выгорели ритуальная служба «Ангел» и частный детсад в Бердске по вине соседей

Крыша уничтожена огнем

Выгорели ритуальная служба «Ангел» и частный детсад в Бердске по вине соседей

Затопило и первый этаж

Выгорели ритуальная служба «Ангел» и частный детсад в Бердске по вине соседей

Сразу после пожара начали разбирать крышу

Выгорели ритуальная служба «Ангел» и частный детсад в Бердске по вине соседей

Окна на втором этаже оплавились


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    А дом то сам по всем правилам построен?
    Два бизнеса ритуалка и детишки. Миленький такой садик.

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  2. Аноним

    А что в этом такого?
    Начало и конец.
    На микрорайоне роддом, церковь, больница, морг всё рядом.

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  3. Аноним

    Страховать надо на случай пожара..а не помощи просить.Неужели дети туда ходят и помещение не застраховано..Бизнес ваш ,вот и страхуйте,думайте головой смотря вперёд,как что все сразу сюда обращаются за помощью..Помочь одним хотела,позвонила,забирайте приходите или привезу сама,смешно по сей день идут.Всем деньги надо..

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