Полыхали ночью четыре дачи и лес в СНТ «Родник-2» в Бердске

В ночь на воскресенье, 19 мая, в Бердске произошел серьезный пожар на дачах, расположенных в районе водозабора, что за речкой Гуменкой.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск», очевидцы прислали видео полыхающих строений и березовой рощи. Кадры говорят о масштабах — горят дома и деревья. Усугублял ситуацию сильный ветер, стремительно разносивший огонь. Судя по всему, дачники всем миром помогали тушить пожар.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, горели строения на четырех дачных участках в СНТ «Родник-2». У пожарных были сложности с тушением огня, поскольку дачное общество находится вдоль лога и поэтому подъехать к месту ЧП возможно только с одной стороны.

Тем не менее, по словам Степоненкова, жертв и пострадавших среди людей нет. Сгорели бани и надворные постройки на четырех участках. Дачные домики, отметил начальник ОНД, удалось отстоять.

-Зацепило строения на четырех дачах — бани и строения, дома не сгорели. В чем причина пожара, сейчас разбирается дознаватель. СНТ «Родник-2» расположен вдоль лога по дороге к водозабору, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Анатольевич, отметив, что выясняют и «ухудшающие условия», которые способствовали распространению огня.

Степоненков подчеркнул, что обстановка с пожарами в Бердске напряженная. За несколько последних дней произошло четыре крупных возгорания. Без крыши над головой осталась семья с маленькими детьми. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погорельцам с ул. Чайковского нужна помощь.

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