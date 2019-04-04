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Губернатор Травников вмешался в судьбу приюта для бомжей «Шанс» из Бердска

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Губернатор Травников вмешался в судьбу приюта для бомжей «Шанс» из Бердска

Он поручил СК и Роспотребнадзору проверить бердский центр реабилитации бездомных и зависимых, на который поступила жалоба. Министерству труда и соцразвития сделать это запретила прокуратура.(ВИДЕО)

4.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Губернатор Травников вмешался в судьбу приюта для бомжей «Шанс» из Бердска

Постояльцы «Шанса» находятся за глухим забором и закрытыми воротами

Прокуратура Новосибирской области отказала региональному министерству труда и соцразвития во внеплановой проверке бердского приюта для бомжей «Шанс». Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Новосибирский губернатор Андрей Травников поручил проверить учреждение Роспотребнадзору и Следственному Комитету.

Как следует из ответа на запрос Антонова, поставщик социальных услуг неподконтролен правительству региона. Как заявили в администрации области, АНО «Шанс», на которую пожаловались близкие одного из бывших постояльцев, не участвует в выполнении государственного заказа и не относится к подведомственности министерства социального развития.

Поэтому осуществлять контроль за его деятельностью, помимо плановых проверок, министерство не уполномочено. На 2019 год такие не запланированы. А во внеплановой проверке ему отказала прокуратура Новосибирской области.

Помимо этого, в администрации губернатора заявили, что мужчина, который пожаловался на тяжелые условия и высокую стоимость проживания в приюте, с заявлением на оказание социальных услуг в органы соцзащиты не обращался.

— Для рассмотрения фактов насильственного удержания гражданина, незаконного списания денежных средств с его счета, нарушения санитарно-эпидемиологического режима в приюте обращение направлено в следственное управление Следственного комитета и управление федеральной службы по защите прав потребителей, — уточняется в ответе главы региона.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердский приют для бездомных попал в поле зрения общественности, СМИ и правоохранителей в марте этого года. Близкие подопечных заявили о тюремных условиях проживания, завышенной стоимости услуг и возможных злоупотреблениях с пенсиями проживающих.

По факту всех перечисленных нарушений «Гражданский патруль», куда поступила жалоба от бердчанки Нины Кучинской, обратилась в правительство Новосибирской области, прокуратуру и Роспотребнадзор. Правозащитники потребовали полной проверки учреждения. Однако официальные итоги контрольных мероприятий пока остаются неизвестными.

Впрочем, проверка, проведенная бердской прокуратурой, не выявила нарушений, списал «Курьер. Среда. Бердск». Вшей и тараканов, не обнаружили.

Одновременно СК проверяет «тюремные условия» в «Шансе», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Центр реабилитации «Шанс» включен в официальный реестр организаций, предоставляющих социальные услуги на территории Новосибирской области. И получает компенсацию за содержание постояльцев. Но не всех — по определенным требованиям. Некоторые платят за проживание и уход из своей пенсии.

При этом областной бюджет компенсирует «Шансу» и другим подобным учреждениям часть затрат по предоставлению социальных услуг в виде субсидий. Порядок и размер компенсации установлен региональным законом.

Руководитель «Шанса» Александр Криволуцкий твердо намерен восстановить доброе имя приюта через суд. Вместе с тем, Ростислав Антонов уверен, что распространенной «Гражданским патрулем» информации нет никакой клеветы:
— Мы констатировали жалобы человека. Если они не подтвердятся, мы это опубликуем. Если он (директор «Шанса» — прим. ред.) хочет посудиться — ради бога, посудимся.

Видео Нины Кучинской


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(3) Комментариев

  1. аноним

    ,,Шансу» дай Бог продержаться, у нас скандалистов и проверяющих намного больше помогающих!!!!

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  2. Аноним

    Какая то сказка про Бердские поликлиники. Как было ничего не изменилось!

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  3. Аноним

    Очереди к специалистам и в регистратуру! Зачем писать про Бердск! Надо сначала навести порядок и поберечь нервы больных.

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