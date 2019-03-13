КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к на Бердском санатории
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102.
Продам комнату на ул. Боровая 100
Продам студию на ул. Кристальная 1
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте-Кристо»

Полностью отменить транспортный налог хочет «Справедливая Россия»

Сильнейших боксеров победили на региональном ринге спортсмены Бердска

Реальные доходы россиян Росстат будет считать по менее «ужасной» методике

Из-за задымления отменили рейс самолета из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск

На грант «Сколково» в 45 тыс. евро претендует бизнес Бердска

Аутисты учатся, лежа на полу и прыгая на батуте, в единственном классе в Бердске

Средний чек: за один поход в магазин россиянин тратит 573 рубля

Сигареты выведут из легального оборота в России

От безысходности мать с тремя детьми в Бердске избавили соцслужбы

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


СК проверяет «тюремные условия» в приюте для бомжей «Шанс» Бердска

Правоохранителей заинтересовала история, опубликованная «Курьер. Среда. Бердск», о постояльце приюта, который якобы голодный и грязный сбежал к гражданской жене, но без пенсии на карте.

13.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Pixabay Один комментарий
 
СК проверяет тюремные условия в приюте для бомжей «Шанс» Бердска

Александр ночевал на теплотрассах, скитался по улицам Бердска

Руководитель бердского следственного отдела СКР Станислав Лейба сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 марта, что СК инициировал проверку по факту публикации материала под названием «Бомжевал парализованный после инсульта старик при живых родственниках в Бердске».

-Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, следователю необходимо опросить всех участников истории, — констатировал Станислав Олегович.

В частности, правоохранители допросят Нину Кучинскую, которая рассказала СМИ о «мытарствах» своего сожителя. Напомним, по ее словам, ее гражданский муж сначала пропал, а через два месяца оказался на пороге ее квартиры. Весь грязный, худющий, борода по грудь, трико прилипали к коже. Он плакал и ничего не мог нормально объяснить. А вслед за ним в квартиру постучали двое мужчин, представились сотрудниками соцзащиты, сказали, что Александра нужно вернуть в приют, и увезли его, рассказывала сожительница.

По словам Нины, мужчина был помещен в частный приют против своей воли, по заявлению сестры и якобы по рекомендации местной службы соцзащиты.

— Чтобы вызволить оттуда Александра мне пришлось доказывать, что он дееспособный, не алкоголик и не бомж. Когда, наконец, его отдали мне, выяснилось, что с его карточки снимали деньги. Директор учреждения заявил мне, что это плата за услуги. Всего за 50 дней проживания в приюте Александру начислили больше 40 тыс. рублей, и по сей день за ним числится долг, — рассказывала Нина.

Обо всем этом она сообщила в прокуратуру и полицию Бердска. Правохранители инициировали ряд проверок, в том числе в отношении министерства соцразвития Новосибирской области.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте-Кристо» Бесплатный семинар «Исследование рубежей психики» пройдёт в Бердске Полностью отменить транспортный налог хочет «Справедливая Россия»

(1) Комментарий

  1. Макс бердский

    Это же центр ******** , она выступала, что нужно людям давать последний шанс, а выходит наоборот, что у них там деньги отбирают, кошмар!!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика