СК проверяет «тюремные условия» в приюте для бомжей «Шанс» Бердска

Руководитель бердского следственного отдела СКР Станислав Лейба сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 марта, что СК инициировал проверку по факту публикации материала под названием «Бомжевал парализованный после инсульта старик при живых родственниках в Бердске».

-Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, следователю необходимо опросить всех участников истории, — констатировал Станислав Олегович.

В частности, правоохранители допросят Нину Кучинскую, которая рассказала СМИ о «мытарствах» своего сожителя. Напомним, по ее словам, ее гражданский муж сначала пропал, а через два месяца оказался на пороге ее квартиры. Весь грязный, худющий, борода по грудь, трико прилипали к коже. Он плакал и ничего не мог нормально объяснить. А вслед за ним в квартиру постучали двое мужчин, представились сотрудниками соцзащиты, сказали, что Александра нужно вернуть в приют, и увезли его, рассказывала сожительница.

По словам Нины, мужчина был помещен в частный приют против своей воли, по заявлению сестры и якобы по рекомендации местной службы соцзащиты.

— Чтобы вызволить оттуда Александра мне пришлось доказывать, что он дееспособный, не алкоголик и не бомж. Когда, наконец, его отдали мне, выяснилось, что с его карточки снимали деньги. Директор учреждения заявил мне, что это плата за услуги. Всего за 50 дней проживания в приюте Александру начислили больше 40 тыс. рублей, и по сей день за ним числится долг, — рассказывала Нина.

Обо всем этом она сообщила в прокуратуру и полицию Бердска. Правохранители инициировали ряд проверок, в том числе в отношении министерства соцразвития Новосибирской области.