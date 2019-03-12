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Бомжевал парализованный после инсульта старик при живых родственниках в Бердске

Сожительница пенсионера и сестра не смогли ухаживать за инвалидом. Дети отказались взять на иждивение отца. И его отправили в приют для бездомных. Спустя 2 месяца гражданская жена обрушилась с обвинениями: пенсию забрали, взамен он получил вшей и истощение.

12.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Бомжевал парализованный после инсульта старик при живых родственниках в Бердске

Александр ночевал на теплотрассах. скитался по улицам Бердска

Рассказала о жизни в частном приюте для бездомных «Шанс» жительница Бердска Нина Кучинская «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 12 марта. До этого бердчанка обращалась в «Гражданский патруль», заявив о тюремных условиях проживания, завышенной стоимости услуг и возможных злоупотреблениях пенсиями проживающих.

Нина стала свидетелем антисанитарных, по ее мнению, условий проживания. По ее словам, она длительное время не могла высвободить из стен организации своего сожителя — 66-летнего мужчину с частичной парализацией тела.

— В январе 2018 года у Саши случился инсульт, его парализовало. Мы с ним прожили в гражданском браке 31 год, его родные дети винят меня, что я увела папу из семьи. Но это не так! Я много раз его отправляла к детям, но там его не принимали. После инсульта я выходила Сашу со своей дочерью, мы делали ему массаж и поставили на ноги. У него есть доля в квартире, в которой сейчас живет его дочь. Он просился к родственникам в Алтайский край, я не могла ему этого запретить, помогала сесть на поезд. Так продолжалось несколько раз. Родственники со мной не общались, заблокировали номер телефона. Однажды я предложила Саше поменять квартиру на нижний этаж, продав долю в его жилье и мою. Мне было тяжело поднимать его на 5-й этаж из-за болезни. Но он отказался и мы расстались, потеряли связь на некоторое время,- рассказала Нина Кучинская.

По ее словам, Александр сначала пропал, а через два месяца оказался на пороге ее квартиры. Весь грязный, худющий, борода по грудь, трико прилипали к коже. Он плакал и ничего не мог нормально объяснить. А вслед за ним в квартиру постучали двое мужчин, представились сотрудниками соцзащиты, сказали, что Александра нужно вернуть в приют, и увезли его.

По словам Нины, мужчина был помещен в частный приют против своей воли, по заявлению сестры и якобы по рекомендации местной службы соцзащиты.

— Чтобы вызволить оттуда Александра мне пришлось доказывать, что он дееспособный, не алкоголик и не бомж. Когда, наконец, его отдали мне, выяснилось, что с его карточки снимали деньги. Директор учреждения заявил мне, что это плата за услуги. Всего за 50 дней проживания в приюте Александру начислили больше 40 тыс. рублей, и по сей день за ним числится долг, — рассказывает Нина.

Обо всем этом она сообщила в прокуратуру и полицию Бердска. Правохранители инициировали ряд проверок, в том числе в отношении министерства соцразвития Новосибирской области.

-Согласно положению ведомства, за ним закреплены обязанности по контролю за организацией и качеством оказания платных социальных услуг населению, а также правильностью взимания платы за предоставление социальных услуг. Если верить заявлению жителей Бердска, приют полностью лишен какого-либо контроля, при этом органы соцзащиты рекомендуют его людям с инвалидностью, — прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» глава общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Нина приезжала в приют, чтобы посмотреть, как живет Александр и она была неприятно удивлена: приют стоит за забором, везде висели замки. За два часа, проведенные в здании, женщина замерзла. Но включать обогреватель, по словам Нины, было запрещено — постояльцы ждали комиссию. По словам бердчанки, за все время пребывания в приюте парализованного мужчину никто не мыл, не менял белье. На его теле появились паразиты и непонятная сыпь. Сама комната очень маленькая, в ней грязно, сыро и холодно. Из мебели – одни кровати в два этажа. С питанием тоже плачевно. Пища скудная: каша утром, в обед и вечером, хлеб порционный, рассказала Нина Кучинская.

— Я привезла продукты, которые Саша любит: мандарины, печенье, кусочек колбасы. Так он в нее вгрызся прямо с целлофаном! Его соседи по комнате все голодные были, даже хлеб не ели. В следующий свой визит я напекла пирогов, купила лапшу быстрого приготовления и увезла жителям приюта, — вспоминает Нина Кучинская.

Среди проживающих, говорит бердчанка, много пенсионеров и инвалидов, кто-то парализован, кто-то с ампутированными конечностями. Правозащитники также направили письмо в администрацию губернатора с просьбой поставить ситуацию на контроль.

Приют — не отель!

Руководитель «Шанса» Александр Криволуцкий опроверг заявление пенсионерки, добавив, что инициатор рассылки в СМИ будет наказан за клевету — он обратится в прокуратуру за защитой своих прав.

Александр Сергеевич, к тому же председатель совета волонтеров Бердска, создал приют для бездомных в конце 2015 года. Работа пристанища согласована с министерством труда и соцразвития Новосибирской области, «Шанс» включен в реестр частных приютов. По словам Криволуцого, у приюта нет расценок и тарифов на услуги, поэтому затраты на содержание некоторых постояльцев приюту возмещает министерство соцразвития, а пенсионеры «вносят некоторую сумму за проживание». Однако приют не берется ухаживать за инвалидами, но наш герой — исключение.

— Это раздутая выдумка, сестра Александра умоляла не отдавать его Кучинской. Да, сестра Саши обращалась к нам 27 декабря 2018 года, просила, чтобы мы его приютили. На улице холодно, а он бомжевал, да еще и со сломанной рукой. Женщина сослалась на то, что пожилая и тяжело больная, да и живет в Алтайском крае. Идти Саше было некуда, хоть у него были при себе документы. Мы оговорили плату за услуги, никаких долгов за мужчиной нет, он оплачивал социальные услуги с пенсии в соответствии с договором, подписанным им и прожил у нас два месяца, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Криволуцкий.

Руководитель «Шанса» заверил, постояльцев приюта: никто не держит силой, тюремного режима нет. Вот только Александр — инвалид, заботясь о нем, на прогулках его всегда сопровождала помощница. Ведь парализованный мог упасть и ударить голову. Она же, по рекомендациям врача, обтирала пенсионера, переодевала, ухаживала за рукой в гипсе.

-Вы поймите: у нас приют для бездомных — это не 5-звездочный отель! Этим людям некуда идти, они никому не нужны. Не могли мы его бросить, оставить замерзать на улице, но мы не принимаем инвалидов. В виде исключение заботились о нем. Было сопровождение в больницу, выезды, уход за ним. Оплачивали за Александра все с пенсии. Все договоры и бумаги он подписал, согласился, что все расходы будут оплачены с пенсии. По сути, у нас живут многие бесплатно. В долг что ли жить? Никаких вшей нет ни в приюте, ни у Александра. Я буду опровергать все вещи, которые написаны Кучинской, — констатировал Александр Криволуцкий.

Он отметил, что действия Кучинской — противозаконны, так как Александр дееспособный и сам может отвечать за свои действия. На вопрос редакции о посещении приюта журналистами Александр Криволуцкий ответил утвердительно — ему нечего скрывать. К тому же кров бездомных стоит на контроле у начальника отдела социального обслуживания и участкового полиции Бердска. Нареканий у контролеров не было.

Горькая старость 

Начальник отдела соцобслуживания населения Бердска Наталья Скоромных поделилась с «Курьер. Среда. Бердск», что, на ее взгляд, ситуация не однозначная и «несколько надуманная». Чиновница привела в доказательство письмо сестры нашего героя, по словам которой та самая Нина Кучинская отправляла поездом в Алтайский край парализованного сожителя Александра. Это повторялось  несколько раз.

-По словам родственников, Кучинская снимала деньги с карты пенсионера, просила деньги на лечение, а ухода за ним не осуществляла— инвалид постоянно бродил по улицам. Несколько раз родственники возвращали пенсионера сожительнице, но через  несколько дней он снова возвращался в Алтайский край. Сестра Александра обратилась к нам, попросила приютить брата. Мы предложили ей «Шанс», она согласилась. Александр тоже дал свое согласие, а теперь Нина Кучинская зачем-то инициировала такую историю, — рассказала Наталья Скоромных.

Кроме того она подчеркнула, что каждый месяц приезжает в приют, следит за содержанием постояльцев. Наталья Юрьевна отметила, что во временном пристанище всегда пахло вкусной едой, было чисто. А главврач бердской ЦГБ охотно идет навстречу «Шансу»: бездомных возят в больницу или врач приезжает в приют для осмотра.

-Нужно понимать, что это не курорт. Да, там живут разные люди. В основном ненужные никому, даже своим родственникам! Выброшенные на улицу, как собаки. Конечно, они все «помятые», многие после выхода из алкогольного запоя. Им тяжело приходить в себя, но они стараются. Сотрудники «Шанса» следят за чистотой в приюте, заново учат постояльцев ухаживать за собой. Они стараются, и у них все получается, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» обращение Кучинской начальник отдела соцобслуживания Бердска. — По словам сестры Александра, Нина выгнала сожителя. Он скитался, ночевал в теплотрассах. Под гипсом во время скитаний все нагноилось, его даже не хотели брать в больницу. В приюте его привели в человеческий вид.

Наталья Юрьевна отметила, что лица, которые имеют доход, сами оплачивают услуги в приюте. Многие, выбравшись из социального дна, начинают подрабатывать, помогать своим соседям по комнате, складывая деньги в общую «копилку». А в случае Александра к нему была приставлена девушка, которая везде с ним ходила, даже заводила его в туалет.

— Это выдумки. Кто не работает с этой категорией людей,  не понимает, как они выглядят. Да, мужчины не красавчики, голова у них не с причесочкой. Но видно, что они тянутся к нормальной жизни. Всем сразу же меняют белье, конечно не новое, но отстиранное и отутюженное, — сообщила Скоромных.

Начальник соцотдела отметила, что «Шанс» — поставщик социальных услуг, а чтобы стать им, необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих право на деятельность. Наталья Юрьевна каждый месяц выезжает в пристанище для бездомных, инспектируюя учреждение. Да и участковый полиции держит на контроле «Шанс».

Однако Наталья Скоромных обратилась в полицию, чтобы в «Шансе» провели проверку. Чиновница не сомневается — правоохранители смогут поставить справедливую точку в этой истории.

От редакции. Пока писали этот материал, Нина Кучинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что сегодня с Александром все хорошо. Гражданская жена приняла мужа в дом, отмыла его и накормила. Пара живет на обе пенсии.


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(2) Комментариев

  1. барабашка

    этот шанс уже давно пора тряхануть….наслышены как у них люди живут….часть оплачиват….какую часть, когда все забирали, чтобы прокормить тех кто не работает…

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  2. Аноним

    Паскудство — вся эта история.Не думал этот Саша, что жизнь прожив, окажется не нужен никому. Вот и у нас расцвели идеалы эгоизма и тотальной черствости, ..А у приюта средства превратились в цель….

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