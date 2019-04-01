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Сгнивший коллектор: 30 м разрушенной трубы с нечистотами отремонтируют за неделю в Бердске

Но следом фекалии могут вырваться наружу в любом другом месте и в любое время. Канализационные трубы просто растворились от эрозии. Цена вопроса по строительству обводного коллектора — 800 млн рублей.

1.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
 

Сгнивший коллектор: 30 м разрушенной трубы с нечистотами отремонтируют за неделю в Бердске

За большой ямой следуют поменьше. их объединят в одну траншею

Сегодня, 1 апреля, бердский Комбинат бытовых услуг приступил к ликвидации очередной масштабной аварии на канализационном коллекторе. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу начал проваливаться грунт и местные жители заметили, как из-под земли парит и пхнет нечистотами.

В воскресенье, 31 марта, сотрудники КБУ огородили место провалов — поставили металлический забор, бетонные блоки и обозначили сигнальными лентами. Утром в понедельник на место коммунальной аварии пригнали экскаватор, который, вырыв глубокую траншею, добрался до сгнившей трубы. Из нее бурной рекой с шумом и неприятным запахов вытекает сточная вода.

Образовалось несколько провалов через небольшие промежутки. Их объединят в одну 30-метровую яму, в которой заменят канализационную трубу диаметром 600 мм. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 1 апреля, рассказал директор КБУ Владимир Воспанук: 30 метров заменят в течение недели.

По словам Воспанчука, причина обрушения коллектора та же, что и летом прошлого года:
— Верхний слой трубы из-за газовой эрозии поврежден — практически исчез. Весной одновременно с талыми водами грунт начинает двигаться. Идет смещение и обваливает купол — верхнюю часть трубы. Трубы фактически нет там. Ее подмывает, где-то обвалится, где-то нет.

Комбинат будет менять 30-метровый участок сгнившей трубы за свой счет. Замена у же есть, так что обойдутся ремонтные работы для КБУ не очень дорого. Есть вероятность того, что завтра прорвет коллектор в другом месте. Но муниципальные коммунальщики не смогут за свой счет произвести замену всего опасного участка канализационной сети.

— Строится дублирующая ветка. Она частично построена, частично согласована на этот год. Будет финансирование из области, тогда будем думать, тогда город будет строить. А в данном случае мы только ликвидируем аварии. Строительством занимается УКС, — пояснил Владимир Викторович.

По его оценке на завершение обводной нитки канализационного коллектора, чтобы приступить к ремонту старого разрушающегося на глазах, необходимо порядка 800 млн рублей. Это перспектива нескольких лет.

С новыми провалами на ул. Ушакова КБУ справится за неделю, если «ничего неожиданного не произойдет», отметил Воспанчук. Перекрывать горячую воду, чтобы снизить объем воды в канализации не будут. Основные работы планируют проводить по ночам, когда воды используется гораздо меньше.

Директор КБУ назвал участок канализационного коллектора на ул. Ушакова одним из самых сложных и аварийных во всем Бердске.

В конце июня 2018 года недалеко от нынешней коммунальной аварии провалился грунт. тогда масштабы разрушения коллектора были гораздо внушительнее. В течение месяца с помощью 15 млн рублей из областного бюджета ликвидировали чрезвычайную ситуацию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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Весь сюжет: Порванный коллектор-2019

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