Фекальная авария: Заменили часть сгнившего канализационного коллектора в центре Бердска

Ранним утром сегодня, 2 апреля, рабочие муниципального Комбината бытовых услуг заменили часть разрушенного канализационного коллектора на ул. Ушакова в Бердске.

Впрочем, это только один из этапов масштабных ремонтных работ, начавшихся после очередного провала. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители ул. Ушакова в субботу, 30 марта, заподозрили неладное — из-под асфальта на проезжей части стал вырываться пар и зловоние. В воскресенье земля провалилась. В тот же день место происшествия огородили бетонными блоками.

1 апреля аварийная бригада вырыла траншею, чтобы добраться до разрушенной газовой эрозией трубы. Во вторник продолжили.

— Сегодня положили новую трубу, точнее, старый кусок. Но стоки все равно бегут и все равно запах стоит. Только подоткнули. Сделали быстро. Но труба еще не проварена, поэтому и бежит. Наверное, стыки будут сваривать или еще что-нибудь накладывать на трубу, — провел экскурсию Александр Земнухов, напротив дома которого произошел провал.

Александр Степанович полагает, что «рвануть» на ул. Ушакова может в любое время и в любом месте, где проложен «старый престарый коллектор».

— Может прорвать и до самой ул. Маяковского. Шутка ли, с 1960-х годов труба лежит, — прокомментировал старожил.

Но, говорит, кроме запаха его ничего не беспокоит. Несмотря на волнообразную дорогу и обочину, выехать со двора на своем «уазике» ему удается без проблем. Теперь возле дома Земнухова три огороженных площадки. Но пенсионер уверен, что раз обещали закопать за неделю, так и сделают.

Прохожие затыкают носы, проходи по тротуару вдоль разрытого участка:

— Третий год трубы латают. Сразу бы заменили коллектор.

Но это «дорогое удовольствие». Поэтому пока ограничиваются точечным ремонтам, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук. Сегодня продолжат ремонтировать.

— Объем стоков спадет, к вечеру продолжим ремонт. Будут вскрывать, чтобы не замыло и вода не вышла на дорогу, — пояснил 2 апреля Воспанчук, отметив, что одновременно начнут менять прорванную трубу на соседнем участке — в ночь на 3 апреля. Для этого подготовили освещение — красные фонари.

Третий аварийный участок на ул. Ушакова огорожен бетонными блоками еще с зимы. И он попадает под нынешний ремонт. Таким образом, до конца недели, как обещает руководитель КБУ, заменят 30 метров сгнившего канализационного коллектора.

— Вскрываем — меняем, вскрываем — меняем. Если мы разроем сразу все, будет большой подпор. Там только кусками можно работать, — рассказал Владимир Викторович «Курьер. Среда. Бердск».

По его словам, причина обрушения коллектора та же, что и летом прошлого года:

— Верхний слой трубы из-за газовой эрозии поврежден — практически исчез. Весной одновременно с талыми водами грунт начинает двигаться. Идет смещение и обваливает купол — верхнюю часть трубы. Трубы фактически нет там. Ее подмывает, где-то обвалится, где-то нет.

Директор КБУ назвал участок канализационного коллектора на ул. Ушакова одним из самых сложных и аварийных во всем Бердске.

В конце июня 2018 года недалеко от нынешней коммунальной аварии провалился грунт. тогда масштабы разрушения коллектора были гораздо внушительнее. В течение месяца с помощью 15 млн рублей из областного бюджета ликвидировали чрезвычайную ситуацию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Ситуация изменится, когда закончат строительство обводной ветки коллектора. Но речь идет о затратах в 800 млн рублей, поэтому без финансирования регионального бюджета не обойтись.

Автор видео Анастасия Солодкова