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Фекальная авария: Зловоние из разрушенного канализационного коллектора снова заполонило центр Бердска

В нескольких местах обрушился грунт на канализационную трубу, пролегающую по ул. Ушакова. Фекалии рекой бурлят на глубине пяти метров, источая смрад.(ВИДЕО, ФОТО)

1.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
 

Фекальная авария: Зловоние из разрушенного канализационного коллектора снова заполонило центр Бердска

Стоки из канализационной трубы вытекают наружу

С утра 1 апреля жителям ул. Ушакова в Бердске не до смеха. Воздух снова наполнился зловонием. В выходные на проезжей части рядом с жилыми домами снова обрушился грунт, разбив трубу канализационного коллектора. Фекальные стоки бурлят на глубине нескольких метров, источая отвратительный запах канализации по округе.

Примечательно, что провалы образовались в нескольких местах. У дома №43 зияет яма метров 10 длиной. Черед дом еще одно огороженное коммунальщиками место, где тоже заметны небольшие провалы. Из них парит, поскольку стоки выходят наружу.

Как сообщил директор бердского КБУ Владимир Воспанчук сегодня, 1 апреля, предстоит поменять 30 метров разрушенного канализационного коллектора. По его словам, трубу диаметром 600 мм отремонтируют на текущей неделе.

Первым забил тревогу местный житель Александр Земнухов, живущий в доме №43 на ул. Ушакова. Как рассказал он «Курьер. Среда. Бердск», неладное он обнаружил в субботу — из-плод асфальта возле его дома вдруг вырвался пар. Александр Степанович начал звонить во все службы, но ни до кого не смог дозвониться.

В воскресенье, когда ситуация усугубилась, Земнухов позвонил в полицию. Там пообещали помочь. Уже ближе к вечеру, говорит, приехали аварийные бригады, огородили бетонными блоками место провала. А утром в понедельник пригнали экскаватор, который рыл яму почти до 12.00, пока не добрался до порванной трубы.

Бердчанин-старожил полагает, что старый канализационный коллектор, проложенный в земле лет 50 назад продолжает рушится. Это, по его словам, вторая серия прошлогодней масштабной коммунальной аварии, которая произошла выше по ул. Ушакова.

— Опять работы на все лето будет, как в прошлом году. Будем нюхать все лето, — с улыбкой заметил Александр Степанович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аварийная бригада муниципального Комбината бытовых услуг с утра 1 апреля приступила к ликвидации аварии. Вероятно, предстоят не менее серьезные работы по замене трубы, изношенной из-за газовой коррозии. Пока ситуацию в городе не объявили чрезвычайной.

В прошлом году в конце июня прорвало коллектор на ул. Ушакова в нескольких метрах от нынешней аварии. Тогда ввели режим ЧС, поскольку фекальные воды затопили несколько улиц. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по 10 цистерн стоков в час откачивали насосные станции на коллекторе.

Городские аварийные службы никогда не сталкивались с таким масштабом работ. Ремонт коллектора летом 2018 года обошелся в 15 млн рублей.

Судя по всему, затраты предстоят и в 2019-м.

Автор видео Анастасия Солодкова

Автор видео Анастасия Солодкова

 

Фекальная авария: Зловоние из разрушенного канализационного коллектора снова заполонило центр Бердска

Фекальная авария: Зловоние из разрушенного канализационного коллектора снова заполонило центр Бердска

Еще одна дыра по соседству

Фекальная авария: Зловоние из разрушенного канализационного коллектора снова заполонило центр Бердска

Александр Земнухов уверен, что коллектор продолжит рушится до самой ул. Пушкина


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Где патриоты?

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Татарин

    Куплю дом на Ушакова, дёшево.

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