Фекальная авария: Прокурор проверяет мэрию и КБУ из-за обрушения канализационного коллектора в Бердске

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Второй год экологической катастрофы идёт. Зимой и летом фекалии текут реками по городу, Люди ногами разносят тяжёлые заболевания, которые годами лечатся. Можно уже и нуждаться перестать в защите интересов граждан.
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Вы всё верите в мудрых начальников? Кончились такие давно,сплошные кланы руководят страной
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Да екужели!!!!
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