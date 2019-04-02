Фекальная авария: Прокурор проверяет мэрию и КБУ из-за обрушения канализационного коллектора в Бердске

По сообщению «Курьер. Среда. Бердск» о коммунальной аварии прокуратура города организовала проверку — в связи с произошедшей в Бердске 31 марта на улице Ушакова аварией на канализационном коллекторе.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак, его сотрудники проверят исполнение администрацией города и МУП «Комбинат бытовых услуг» законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетного законодательства.

— Начали проверку 2 апреля. Выясним, как ликвидировали аварию, какие средства бюджета на это заложены, какой ремонт будет проводиться, как реагировали на устранение последней аварии, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.

Он отметил, что на проверку уйдет немало времени — не меньше месяца. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители ул. Ушакова начали бить тревогу, увидев провалившийся грунт над коллектором еще 30 марта. Но только 1 апреля коммунальщики приступили к устранению аварии. Утром 2 апреля заменили часть трубы сгнившего коллектора. Завершить работы планируют до конца этой недели. Предстоит заменить 30 метров трубы. По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, на ремонт коллектора муниципальное предприятие потратит собственные средства.