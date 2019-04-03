Фекальная авария: Бетонным «саркофагом» накрыли отремонтированный канализационный коллектор в Бердске

Провалившийся участок канализационного коллектора на ул. Ушакова в Бердске уже забетонировали. Об этом сегодня, 3 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор муниципального Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обрушение коллектора произошло 30 марта. 1 апреля коммунальщики вырыли траншею, глубиной несколько метров. Добрались до сгнившей трубы, из которой рекой текли сточные воды. Во вторник, разрушенный 10-метровый участок коллектора заменили. А в среду новую трубу уже накрыли бетонным «саркофагом». Скоро траншею засыплют землей.

Работают поздним вечером и ранним утром, когда объем стоков минимальный. Поэтому в водоснабжении бердчан не ограничивают.

Одновременно копают по соседству, где тоже образовался провал. Более того, КБУ планирует рыть дальше — там, где еще нет видимых разрушение дороги из-за старого коллектора, чтобы предвосхитить возможный выход на поверхность фекальных вод.

— Работы ведутся. Труба частично лежит. Будем скоро дальше укладывать. Там, где работы завершили, будем засыпать. И дальше копать, — поделился планами Владимир Викторович.

По его оценке, эту коммунальную аварию уже устранили. И теперь перейдут на другие участки ул. Ушакова — в обе стороны от последнего провала у дома №43. Ремонтные работы Комбинат будет проводить за своей счет. Объемы предстоящих ремонтов коллектора зависят от ситуации и финансов.

Прокурорская проверка по факту оперативности ликвидации мартовской коммунальной аварии на ул. Ушакова никак не повлияла на работу КБУ, рассказал Воспанчук. По его словам, работники прокуратуры отнюдь не редкие гости на Комбинате, поскольку тот предоставляет большой спектр услуг.

По словам вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, городской бюджет в ремонт коллектора в этом году не вкладывался. Поскольку не имеет права тратить на это средства — труба, перекачивающая микрорайоновские стоки, стоит на балансе КБУ.

«Ситуация с коллектором понятная» — канализационная труба, проходящая по ул. Ушакова до ул. Вокзальной изношена до предела, отметил Захаров. Такой объем муниципалитет без посторонней финансовой помощи отремонтировать не в состоянии.

— Коллектор находится под давлением. Когда идет перекачка, проходит до 1000 кубов стоков в час. Поэтому без его отключения полноценный ремонт невозможно сделать. Есть альтернатива — построить дублирующий коллектор от ул. Краснофлотской до Первомайской. И в этом есть поддержка губернатора. КБУ делает проект на дублирующий коллектор. И когда мы туда переключим стоки Микрорайона, сможем в плановом порядке заняться ремонтом коллектора на ул. Ушакова, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Ранее Воспанчук оценивал стоимость обводной нитки канализационного коллектора в 800 млн рублей.