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Второй раз за полтора месяца в одном месте прорвало магистральный водовод в Бердске

Вода залила дворы, дороги и территорию школы. 29 января коммунальщики начнут рыть землю, чтобы найти дефект на трубе. Водоснабжение города осуществляется по резервной нитке.(ВИДЕО)

29.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Второй раз за полтора месяца в одном месте прорвало магистральный водовод в Бердске

На месте ЧП работает трактор — разгоняет шугу

Сегодня, 29 января, коммунальщики Бердска приступят к поиску дефекта на магистральном водоводе, из-за которого произошел потоп возле школы №13 в Микрорайоне.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне вода фонтаном выливалась наружу из-под земли, залив окрестные дворы, проезды и школьную территорию. Как сообщил во вторник «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, прорвало ровно в том же месте, где в декабре 2018 года произошла серьезная коммунальная авария, оставившая на несколько часов без воды практически весь город.

Впрочем, по словам Алексеенко, не факт, что дефект образовался именно на отремонтированном участке трубы.

-Случился дефект. Сегодня будем откапывать. Тогда и будет понимание, от чего это произошло. Выход воды произошел на месте прошлогодних раскопок, но не факт, что это именно там. Раскопки все покажут, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

Он отметил, что перевод города на водоснабжение по резервной нитке произошел вчера без каких-либо сбоев. Бердчане этого даже не заметили — воду не отключали, как это было 19 декабря прошлого года.

О сроках окончания ликвидации говорить не приходится, поскольку это зависит от многих факторов, в том числе от погоды и состояния коммуникаций. В декабре, например, ремонт магистрального трубопровода затянулся из-за пролегающего рядом с водосетью электрокабеля. Чтобы его не повредить, рабочим КБУ пришлось в ручную раскапывать землю, чтобы заменить 1,6 метров трубы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Видео Курьер. Среда. Бердск

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что город должен менять ежегодно порядка 38 км всех труб. Но денег на это нет. Поэтому Бердская власть инициирует вопрос создания национального проекта по замене коммуникаций по всей России.


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Если менять старые трубы на новые, прорывов можно избежать.Это не секрет

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  2. Аноним

    Первый же обещал электорату прорыв. Мну не врет же.

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  3. Аноним

    а если порыв в том же месте ,или очень рядо,где производили ремонт -будет ли кто то наказан? или как? отмыли деньжата…и снова можно набить карманы.

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  4. Кто тама

    Что вы хотите заварили новым сегментом, чуть далее порвало. Стихия =-O

    Не изменяет память, но в 2012 тоже был в том же месте прорыв с залитием проезжей части на том же перекрестке что на фото автора.

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