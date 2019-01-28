Хлещет вода во дворы и проезды из-за прорыва водовода в Микрорайоне Бердска

Днем в понедельник коммунальная техника в Микрорайоне Бердска разгребает снежную кашу, образовавшуюся из-за потопа. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дефект обнаружили на городском магистральном водоводе Д-600 мм между школой №13 (ул. Лунная, 23) и детским садом №26 «Кораблик».

Холодная вода хлынула наружу. Впрочем, на 14.00 она еще не дошла до ул. Лунной. Но людям приходится прыгать через лужи или обходить подальше зимний потоп.

По официальной информации, перебоев с водой у жителей Бердска нет. Коммунальщики переводят водоснабжение на резервную нитку.

С 29 января начнутся работы по устранению дефекта. Всем жителям вышеуказанного участка во избежание вмерзания машин, необходимо срочно их убрать, советуют в КБУ.

Аналогичная коммунальная авария произошла на том же месте перед Новым годом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 19 декабря 2018-го на несколько часов весь город остался без воды, пока переводили водоснабжение на резервный трубопровод.

Прошлый раз прорвало трубу возле магазина «Магнит», сейчас — ближе к школе №13.

Видео Курьер. Среда. Бердск