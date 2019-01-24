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Коммунальная мина: 38 км сетей должен ежегодно заменять Бердск

В реальности обновляют несколько метров и только при ликвидации аварий. Власть города уверена, что для перекладки труб нужен национальный проект с федеральным финансированием.

24.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Александра Алексеенко 3 коммент.
 
Коммунальная мина: 38 км сетей должен ежегодно заменять Бердск

При устранении декабрьской аварии у школы №13 в Бердске заменили 1,6 метров трубы

В свете декабрьских событий прошлого года, когда буквально ежедневно прорывало трубы то водоснабжения, то теплоснабжения или канализации, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», будет ли решаться проблема городских сетей кардинально, в больших масштабах.

-В городе проложено около 133 километров канализационных сетей, 140 километров труб теплоснабжения и 280 километров водопроводов. Некоторые участки коммуникаций уже необходимо перекладывать, так как их срок службы исчерпан. Ежегодно, по правилам, в городе должно быть заменено до 7% любого трубопровода. В реальности меняют по несколько метров и только в случае коммунальной аварии.

Коммуникации лежат с момента постройки города (с момента переноса на новое место в конце 1950-х — прим. ред.). В плановом порядке при советской власти некоторые участки трубопровода были заменены, но в 90-е годы эти работы прекратились в виду кризиса, в том числе и в коммунальном хозяйстве. Такого опыта в Бердске не было давно. Но не только в нашем городе, а и по всей стране, — констатировал Владимир Захаров.

Он сообщил, что общественная палата Бердска выходила с инициативой о создании федеральной программы по реконструкции городских сетей на областной уровень. Приступить к решительным действиям общественников побудила проблема, которая выявилась при реализации программы «Комфортная среда».

-Комиссия общественного контроля, столкнулась с тем, что коммуникации в ныне благоустроенных дворах, оставляли желать лучшего. В этом случае было применено единственно верное решение — перекладка коммуникаций. Общественная палата решила обратиться в областную палату с идеей о формировании национального проекта по реконструкции коммунальных сетей. Так как это большая проблема для многих малых городов, а их бюджеты не в состоянии профинансировать столь дорогостоящее мероприятие. Проблему надо решать, будем над этим работать и думать, — резюмировал вице-мэр.

При этом Владимир Николаевич отметил, что при ликвидации очередной коммунальной аварии коммунальщики не просто накладывают хомут на трубу в месте порыва, а меняют несколько метров трубы, чтобы обезопасить город в дальнейшем.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что по некоторым данным на перекладку канализационного трубопровода может потребоваться около 2 миллиардов рублей. А мэр Бердска Евгений Шестернин признал, что город сидит на фекальной мине.


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(3) Комментариев

  1. Житель Бердска

    При этом Владимир Николаевич отметил, что при ликвидации очередной коммунальной аварии коммунальщики не просто накладывают хомут на трубу в месте порыва, а меняют несколько метров трубы, чтобы обезопасить город в дальнейшем.
    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/24/402107-kommunalnaya-mina-38-km-setej-dolzhen-ezhegodno-zamenyat-berdsk

    1. Самому не смешно от сказанного????
    2. Еще мусорную реформу не переварили, а уже понеслась новая тема — национальный проект по замене труб. Что, получим нового рег. оператора — трубного. И снова будем платить из норматива 38 км. труб в год.

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  2. Не пойму

    Объясните мне пожалуйста
    А разве в тарифах КБУ не предусмотрено/не заложено деньги на модернизацию сетей и прокладку новых ?
    Уже и так хватает бесконечных проектов по…….

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  3. жена Лешего

    При каждом повышении тарифов кричали, что коммуникации изношены, эти деньги нужны для замены коммуникаций!! И что дальше господа, опять у вас денег нет. ВСЕ заложено в тарифе, там поищите!!! » формировании национального проекта по реконструкции коммунальных сетей» — за чей счет очередной банкет?

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