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Воду дали всему Бердску: «Разгоняют» снежную шугу у школы №13 после потопа

Проезд нужно освободить от месива, чтобы утром школьники смогли пройти на занятия, а коммунальщики — приступить в ремонту магистрального водовода, который прорвало. Машины лучше убрать, чтобы не вмерзли.

19.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Воду дали всему Бердску: Разгоняют снежную шугу у школы №13 после потопа

Проезд до школы залит водой

Масштабной назвал коммунальную аварию на ул. Лунной в Бердске, произошедшую вечером 19 декабря, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он лично побывал на месте ЧП, где фонтан бил из-под земли, залив проезд от Лунной до школы №13 и затопив школьный двор.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что без воды — горячей и холодной — остался почти весь город из-за прорыва магистрального водовода. Комбинат бытовых услуг немедленно приступил переключение водоснабжения по резервной нитке.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров, к 20.00 во всех бердских домах должна появиться вода. Фонтан и3-под земли больше не бьет. А к замене дырявого участка трубы на магистральной сети приступят утром 20 декабря.

-Порыв произошел на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм из-за сильной изношенности. В течение часа произошло переключение водоснабжения на резервную нитку. Выход воды на поверхность в связи с этим прекратился. Сейчас опрессовывают — проверяют — резервную нитку. Часам к 8 вечера вода должна поступить всем потребителям. Основную сеть будем ремонтировать — копать и заменять дефектный участок трубы. Но это уже при свете дня, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Искать место прорыва не придется, поскольку его обозначил фонтан — вода под давлением вытекала наружу. Образовавшуюся на дороге шугу будут «разгонять», чтобы при завтрашнем похолодании не образовался толстый слой льда, вскрывать асфальт, рыть яму и заменять дырявый участок трубы на новый.

-Нет необходимости работать ночью, поскольку вода идет по резервной трубе. Чрезвычайной ситуации нет. Как только прорыв ликвидируют, воду вернуть в основной трубопровод. Резервный источник тепло-, водо- и электроснабжения должен быть в обязательном порядке. Вот он и выручает в подобных случаях, — отметил замглавы.

В 19.00 удалось переключить магистральный водовод на резервную нитку. Подача воды по городу возобновилась, сообщили в Комбинате бытовых услуг.

Но коммунальщики предупредили жителей многоквартирных домов в районе школы №13: во избежании заледенения машин рекомендовано их срочно убрать с прилегающей к школе территории.

С некоторых пор бердский Комбинат бытовых услуг перестал ставить хомуты на места прорыва — решили, что менять часть трубы гораздо эффективнее.

Кстати, городу положено в год заменять 6-7% старых коммуникаций. Но в Бердске, как и по всей стране, на это нет денег. Подробности об этом — в ближайшее время.

Напомним, что в марте 2018 года примерно в том же месте у дома №12 на ул. Лунной происходила крупная коммунальная авария. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», воду отключали во всем городе, несколько улиц Микрорайона были залиты водой.


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(4) Комментариев

  1. Гость

    Начало конца старым коммуникациям нашего города.

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  2. Аноним

    Как это утром? Это преступление должностное бросить объект. Завтра похолодание. Это безответственность.

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    • 123

      Если вы не жилец домов, возле которых находится труба — идите лесом. Если жилец — подумайте десять раз — оно вам надо всю ночь слушать и ощущать работу отбойного молотка экскаватора? Желаете слышать всю ночь грохот строительной техники?
      Потом встанете утром с больной головой и будете возмущаться, чего это работники утра не могли подождать? Тем более что ночью нагрузка на резервную нитку будет минимальная, а утром, кому надо помяться — тот пораньше встанет, пока весь город спит.

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  3. Новый мэр

    Я прочитал что начали разгонять «шушеру» :-D уже пошел жилетку искать,помогать с площади съехать власте :-D

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