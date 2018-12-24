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Лютый мороз не дает закопать яму после аварии, оставившей без воды весь Бердск

Коммунальщики проверяют качество воды в отремонтированной трубе. Вырытой водянистой землей яму 4-метровой глубины закапывать не будут. А другой грунт не поддается в минус 30 градусов.

24.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Александра Алексеенко Нет комментариев
 
Лютый мороз не дает закопать яму после аварии, оставившей без воды весь Бердск

Заменили 1,6 метра дырявой трубы

Коммунальную аварию на магистральном водопроводе в Бердске, случившуюся 19 декабря, пока не удалось ликвидировать окончательно. Точнее, не получилось закопать траншею, в которой заменили лопнувший участок трубы и вернуть водоснабжение города на основную основную нитку трубопровода. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 24 декабря рассказал замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 19 декабря из-под земли фонтаном начала извергаться вода на ул. Лунной близ школы №13. Обследование показало, что произошел порыв магистрального водопровода диаметром 600 мм. В течение трех часов, пока шло переключение водоснабжения на резервную нитку, почти весь город оставался без холодной и горячей воды.

20 декабря коммунальщики приступили к устранению аварии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонтные работы осложнялись подъемом грунтовых вод, которые заливали вырытую на 4-метровую глубину траншею. А также два высоковольтных кабеля, проложенные под землей рядом с водопроводом. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко, аварийным бригадам пришлось вручную копать, чтобы не повредить кабели. Из-за низкой температуры замерзали помпы, качающие воду.

Лютый мороз не дает закопать яму после аварии, оставившей без воды весь Бердск

Труба как новая

Тем не менее 21 декабря дырявый участок трубы длиной 1,6 метра заменили на новый. Планировали, что в течение трех дней промоют и прохлорируют отремонтированный водопровод, закопают котлован и переключат водоснабжение на основную нитку. Но сроки еще отодвигаются.

-Сегодня взяли пробы воды на баканализы. Если все будет нормально, завтра (25 декабря) переключим, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко.

А вот с закапывание ямы, по его словам, произошли некоторые затруднения. Использовать вырытый грунт невозможно, поскольку он «сильно обводненный». А копать в другом месте сегодня не представляется возможным —  морозы стоят ниже 30 градусов. Поэтому перекопанный ландшафт в Микрорайоне исчезнет с потеплением.

По официальной информации, перебоев с водой из-за ее поставки по резервной нитке в Бердске не ощущаются.


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