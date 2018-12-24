Лютый мороз не дает закопать яму после аварии, оставившей без воды весь Бердск

Коммунальную аварию на магистральном водопроводе в Бердске, случившуюся 19 декабря, пока не удалось ликвидировать окончательно. Точнее, не получилось закопать траншею, в которой заменили лопнувший участок трубы и вернуть водоснабжение города на основную основную нитку трубопровода. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 24 декабря рассказал замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 19 декабря из-под земли фонтаном начала извергаться вода на ул. Лунной близ школы №13. Обследование показало, что произошел порыв магистрального водопровода диаметром 600 мм. В течение трех часов, пока шло переключение водоснабжения на резервную нитку, почти весь город оставался без холодной и горячей воды.

20 декабря коммунальщики приступили к устранению аварии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонтные работы осложнялись подъемом грунтовых вод, которые заливали вырытую на 4-метровую глубину траншею. А также два высоковольтных кабеля, проложенные под землей рядом с водопроводом. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко, аварийным бригадам пришлось вручную копать, чтобы не повредить кабели. Из-за низкой температуры замерзали помпы, качающие воду.

Тем не менее 21 декабря дырявый участок трубы длиной 1,6 метра заменили на новый. Планировали, что в течение трех дней промоют и прохлорируют отремонтированный водопровод, закопают котлован и переключат водоснабжение на основную нитку. Но сроки еще отодвигаются.

-Сегодня взяли пробы воды на баканализы. Если все будет нормально, завтра (25 декабря) переключим, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко.

А вот с закапывание ямы, по его словам, произошли некоторые затруднения. Использовать вырытый грунт невозможно, поскольку он «сильно обводненный». А копать в другом месте сегодня не представляется возможным — морозы стоят ниже 30 градусов. Поэтому перекопанный ландшафт в Микрорайоне исчезнет с потеплением.

По официальной информации, перебоев с водой из-за ее поставки по резервной нитке в Бердске не ощущаются.