Священник Бердска о крещении: Без веры человек выбирает лишь сигареты и алкоголь

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь. сектантов и работы православных активистов.

Вопрос: Обязательно ли родители должны крестить ребенка. Или ребенок, будучи взрослым человеком, должен сам принять об этом решение?

Ответ: Родив ребенка, обязаны ли родители кормить свое дитя? Нужно ли его купать, делать зарядку, одевать, ведь он мать и отца об этом не просит? Мы своим детям стремимся дать лучшее, что у нас есть. Если лучшее это любовь к Богу и друг другу, наша вера, надежда и доверие к Богу, то это нужно давать ребенку с молоком матери. Это не лишит их свободы, они вырастут и смогут выбрать. Но выбирать они будут только из того спектра, с которым они знакомы. Если их не учить вере, то они будут выбирать только какие сигареты или алкоголь употребить, под какую музыку прыгать на дискотеке. А выбор веры им представлен не будет, потому что они не будут знать, что это такое. Точно так же как ребенка вы обучаете писать, читать и считать, то также и вера. Это не то, что на нас свалилось и придавило, а то, чему человек обучается.

Когда ребенок вырастет у него будет сознательный выбор, тем более в священнописании мы находим примеры, когда крестились целыми семьями и в разном возрасте. Апостол Павел крестил семью темничного стража, семью Лидии, которая уверовала во Христа, апостол Петр крестил целый дом сотников, которому проповедовал слово Божие. По вере одного человека крестился целый дом! Такую практику мы видим в апостольские времена. И сейчас мы крестим детей, не бросая их на произвол судьбы, а только при участии крестных родителей, восприемников, которые не только принимают ребеночка у купели, но дают клятву Богу в присутствии родителей, что они воспитают детей добрыми христианами, помогут в этом родителям.

О крещении в семье с разным вероисповеданием читайте в следующем материале.





