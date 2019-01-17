Священник Бердска о крещении: Без веры человек выбирает лишь сигареты и алкоголь
Помощник настоятеля Преображенского храма считает, что любовь к Богу и друг к другу, веру, надежду и доверие к Богу нужно давать ребенку с молоком матери. При этом крещение не лишает свободы, оставляя право выбора.
Христиане крестят детей из-за любви к ним и в надежде, что дитя будет под круглосуточной божественной защитой
В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь. сектантов и работы православных активистов.
Вопрос: Обязательно ли родители должны крестить ребенка. Или ребенок, будучи взрослым человеком, должен сам принять об этом решение?
Ответ: Родив ребенка, обязаны ли родители кормить свое дитя? Нужно ли его купать, делать зарядку, одевать, ведь он мать и отца об этом не просит? Мы своим детям стремимся дать лучшее, что у нас есть. Если лучшее это любовь к Богу и друг другу, наша вера, надежда и доверие к Богу, то это нужно давать ребенку с молоком матери. Это не лишит их свободы, они вырастут и смогут выбрать. Но выбирать они будут только из того спектра, с которым они знакомы. Если их не учить вере, то они будут выбирать только какие сигареты или алкоголь употребить, под какую музыку прыгать на дискотеке. А выбор веры им представлен не будет, потому что они не будут знать, что это такое. Точно так же как ребенка вы обучаете писать, читать и считать, то также и вера. Это не то, что на нас свалилось и придавило, а то, чему человек обучается.
Когда ребенок вырастет у него будет сознательный выбор, тем более в священнописании мы находим примеры, когда крестились целыми семьями и в разном возрасте. Апостол Павел крестил семью темничного стража, семью Лидии, которая уверовала во Христа, апостол Петр крестил целый дом сотников, которому проповедовал слово Божие. По вере одного человека крестился целый дом! Такую практику мы видим в апостольские времена. И сейчас мы крестим детей, не бросая их на произвол судьбы, а только при участии крестных родителей, восприемников, которые не только принимают ребеночка у купели, но дают клятву Богу в присутствии родителей, что они воспитают детей добрыми христианами, помогут в этом родителям.
О крещении в семье с разным вероисповеданием читайте в следующем материале.
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Без веры человек выбирает лишь сигареты и алкоголь
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/17/400797-svyashhennik-berdska-o-kreshhenii-bez-very-chelovek-vybiraet-lish-sigarety-i-alkogol
Ну приехали. Ну почему я без веры не выбрала ни сигареты и алкоголь? Как и мой муж, и дети… А еще десятки и сотни моих друзей и коллег.
Может уже хватит церкви монополизировать мораль и нравственность? Они присущи отнюдь не только верующим.
Да и статистика говорит, что в тюрьму верующие попадают ничуть не реже атеистов.
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В тюрьмах вообще сплошь одни верующие, все в крестах и иконах
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Да ну! Атеист, никогда не курил, алкоголь очень редко и в меру, занимаюсь спортом, прожил уже достаточно, давно на пенсии… А если уж и верить в бога, то надо обходится без посредников.
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Без веры человек выбирает лишь сигареты и алкоголь — это наглая ЛОЖЬ! Вполне можно строить свою жизнь в идеалах добра и гуманизма, быть культурным, умным и цивилизованным человеком без мракобесия ряженых РПЦ.
Да и опыт восточных цивилизаций (Японии, Кореи, Китая), достигших ярких успехов без имени Христа, говорит о том, насколько нужно доверять христианским ортодоксам.
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Во бред!….
«Если их не учить вере, то они будут выбирать только какие сигареты или алкоголь употребить, под какую музыку прыгать на дискотеке.»
Неужели он сам настолько ограничен, что не видит других вариантов?
«…Но выбирать они будут только из того спектра, с которым они знакомы…
А выбор веры им представлен не будет, потому что они не будут знать, что это такое.»
Расскажите ему уже наконец, что обязательная школьная программа предполагает минимум 2 места знакомства:
— отдельный курс «основы мировых религий»
— и в курсе истории все дети знакомятся со всеми основными течениями и религиями в мире!
Честно, но ожидал такого неадекватного официального ответа — впечатлен и поражен просто….
15 1
пусть расскажет свою версию «выбора» мусульманам или буддистам и сравнит, у кого больше пьющих/курящих.
17 0
у нас семья не верующая, мы и праздники церковные не отмечаем, но и дома религию не обсуждаем(никакую). И вот как то дочь (10 л) в фильме увидела сцену что то церковное и спросила меня » Мама, почему люди верят в бога, это же сказка.Его же не существует», на что я ответила, что все люди разные.И к чему я это…Ребенок в 10 лет разумнее многих взрослых
А подменять все добрые человеческие качества религией, это ужасно
12 0
Церковь — опиум для народа! Вот и выбирайте что лучше пить или курить)
10 0
Радует, что адекватных людей, трезво смотрящих на вопрос религии и веры, большинство.
А где там Grey у нас — давно его не было видно.
4 0
Если их не учить вере, то они будут выбирать только какие сигареты или алкоголь употребить, под какую музыку прыгать на дискотеке.
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бесстыжые таки лучше б жевали, чем говорили.
5 0
Чего эти попы везде свой нос суют? Пусть сидят, молятся и не лезут к нормальным людям.
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Типичная религиозная демагогия.
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