Священники не прилетают с Марса: О педофилии и пьянстве в церкви рассуждает батюшка из Бердска

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь, сектантов и работы православных активистов.

Вопрос: В последнее время СМИ часто освещают истории о том, что священнослужители были уличены в пьянстве за рулем или педофилии. Почему в церкви появляются такие люди? Это проявление болезней общества в церкви?

Ответ: Наверное, это так и нужно назвать, ведь священнослужители не прилетают с Марса или Луны. Они живут здесь, в одной стране с другими людьми, ходят в одну и ту же школу, служат в армии. Отчасти священнослужители подвергнуты греховному воздействию, которое имеет место быть в обществе. С другой стороны, при том выборе, который совершает молодой человек, когда он хочет стать священником, то он проходит через очень строгое сито.

Конечно, нравственных уродов, мы стремимся отсеять, но статистика печальна. Даже среди 12 учеников Христа, один оказался иудой. Ведь все 12 призванные ко Христу, могли совершать чудотворство, изгоняли бесов, исцеляли больных, даже воскрешали мертвых. Казалось бы, все без исключения должны являть собой пример только святости, но вот из 12 человек один оказался иудой. Точно так же, как для нас, нет хуже примера полицейского, который вместо того, чтобы стоять на страже закона, нарушает его. То нет хуже священнослужителя, который призывает к нравственной жизни, а сам живет безнравственно.

Опять же я не могу говорить от лица священноначалия, но могу сказать, что у нас есть особый церковный суд, который рассматривает нравственные преступления. Если человек не стремится к нравственной жизни, совершает ошибки, тем более умышленно, он может быть лишен священного сана. Насколько я представляю, церковь очень строго относится к чистоте церкви, ни в коем случае нельзя одобрить никакие грехи.

Вопрос: Нужны ли какие-либо психологические проверки для будущих священнослужителей?

Ответ: Патриарх и священный Синод следят за тем, чтобы люди не принимали священный сан без соответствующего образования. Образование в семинарии, академии предполагает, что человек несколько лет живет в учебном заведении. Можно сказать, что жизнь будущего священнослужителя рассматривают под микроскопом. Если есть какие-то предпосылки и системные ошибки, то такие люди не заканчивают семинарию, их увольняют и не допускают к принятию священного сана.

Насколько мне известно, в нашей епархии все люди достаточно добросовестные, духовные, со светским образованием, которые трудятся, не покладая рук. Если священник добросовестно относится к своим обязанностям, то у него просто нет времени грешить. Ведь человеку для того, чтобы грешить, нужно время, ресурсы, какая-то обстановка, которой в церкви нет. Такие случаи, скорее, являются исключением. Мы знаем о них, церковь их не скрывает и сразу дает оценку таким событиям, изгоняя преступников из своих кругов.