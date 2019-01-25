Священник Бердска: Чему может научить первоклашек советская учительница, убившая дитя во чреве?

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь, сектантов и работы православных активистов.
Вопрос: На сколько допустимо вмешательство церкви в светскую жизнь?
Ответ: Я вот до сих пор знаю, что было вмешательство советской власти в религиозную жизнь. Я знаю, что десятки тысяч священнослужителей, миллионы верующих были истреблены безбожной властью. Вот это я знаю. Какова цена построения недоразвитого социализма? О том, чтобы церковь вмешивалась куда-то, это дикость. Она ни во что не вмешивается, но говорит, что люди должны быть добрыми, нравственными. Этому нужно учить, соединять усилия церкви, государства и родителей. Если мы все вместе будем стараться, то может быть что-то хорошее и получится.
Некоторые считают, что священников слушать не нужно, а только учительницу первого класса. Но что плохого может сказать священник? Разве он будет учить воровать, обманывать? А чему может научить учительница первого класса, которая пожила в советское время, которая может ни одного ребенка убила в своем чреве? Сама о себе знает, что она убийца.
Священники не обличают, они приносят свет, но беда в том, что люди возлюбили тьму больше. Человеку часто не нужен священник, потому что свет обличает его внутренне греховное устройство, а он не готов к этому. Если душа стремится к свету и добру, то церковь поможет. Если же человек стремится ко мраку и каким-то извращениям, то церковь уже не нужна.
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«А чему может научить учительница первого класса, которая пожила в советское время, которая может ни одного ребенка убила в своем чреве? Сама о себе знает, что она убийца.»
Этот «священник» просто омерзителен!
Какое право он имеет так говорить????
29 6
Обычное «право». На основании заповеди Божией «Не убивай». Омезрительна и гнусна всякая «мать», убившая во чреве своё невинное дитя.
5 23
Во время ваших ночных поллюций погибают сотни тысяч возможных человечков.
9 2
А сколько человечков губят депутаты своими законами и депутатши, своими фотками.
Несосчитать.
4 3
И тут самое время сказать церкви любимую некоторыми ватниками фразу: «Начни с себя». Или это уже будет экстремизм? :D
16 5
Вот это отец Андрей зря конечно сказал, советское образование было лучшее во всем мире, а закон божий ни к чему хорошему не приведет
19 5
Разумеется ни к чему хорошему для людей, опустившихся на животный уровень он не приведёт. Разве может животное жить по-человечески? А как же не убить беззащитное дитя, лишившего тебя зоны комфорта, как не ограбить женщину шарахнув её по голове ради содержимого её сумочки? Ничего доброго от такой жизни для него не будет.
4 18
Аноним от 14.47
Вы какого пола?
Если вы мужчина, то я понимаю ваши рассуждения , потому что мужчине «сделать» ребёнка значительно проще и никаких проблем
Есть совесть — будете нести ответственность за ребёнка, если совесть отсутствует, то вообще свободен!
А как женщине то быть?
Сколько мужиков бросают женщин с больными детьми? И ещё и материально не помогают
Даже взять того же певца Данко с его больной девочкой … ведь бросил же .. да ещё жену обвинил в том, что « только у Наташи мог родится такой ребёнок( это его слова)»
Думайте, что хотите … только мне кажется , не трогайте эту тему вообще !
Не вам кого то судить и осуждать .. Бог сам всем раздаст по заслугам … и не вам решать, что он должен дать..
0 0
Какие хорошие были у меня учителя в советское время! Всем огромное спасибо! Помню сказку читали» О попе и его работнике балде» конец у сказки помню
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
21 3
Ровно неделю назад видел как из третьей школы ребятишек лет 8ми, строем человек 40 (наверно пара классов) повели в соседнюю церковь, ну наверно как на экскурсию в честь крещения, вот к таким вот Андреям. Родители вам не страшно за своих детей, и вы вообще в курсе таких мероприятий были?
21 7
Как сильно активизировалась церковь на страницах Курьера.
Мне странно, что священник обличает какую-то, взятую для примера, учительницу. Что, мол, и при совдепии она жила, и аборты делала….. А если это не так? а среднестатистическую учительницу церковь уже обвинила, просто потому что. Разве он, как священник, имеет право вот так огульно кого-то обвинять?
Но можно же посмотреть на всё и с другой стороны — вот, только что тема для обсуждения была про поведение самих священников. А сколько там педофилов и богатеев. Прежде чем учительниц обвинять, на себя бы посмотрел бы.
26 5
священники, которые на гелендвагенах пьяные сбивают детей, живут в разврате и содомии, священники с часами за десятки тысяч долларов….мда
23 3
Часы Гундяева на много дороже.
8 5
Совсем уже распоясались эти священнослужители. Язык видимо без костей. Что то много этого святовства на страницах курьера стало последнее время. Пусть они там своей жизнью святой живут. А мы тут как-нибудь без них лучше. Какая-то глобализации навязывания веры идёт.
14 4
Да о чем речь? Чему может научить священник, проповедующий в новеньком храме, за высоким красивым дорогим забором.. А через дорогу от этого забора разваливающееся здание роддома и гинекологии.. А за другим углом — разваливающееся здание корпуса больницы? Пришли бы такие правильные, пожертвовал на благое дело, на восстановление больницы.. Довольствовались бы малым, модельной комнатой при больнице.. Далеко ушло православие от идей первоначального христианства. Погрязло в украшательстве.
17 6
она должна научить читать, писать, и считать.
6 1
ну батюшка вы загнули… к вам учителя советские на исповедь что ли ходят. так если и ходят то это тайна исповеди. что ж вы всех учителей под одну гребенку. батюшкам нужно получше семинаристов учить а не .мирскую жизнь под лупой разглядывать.аборты у нас не запрещены если что.
12 3
А,что же вы,священники,пресмыкаетесь перед нашими властьимущими и не укоряете их в том,что они довели страну до нищеты и разрухи,что по их вине смертность превышает рождение от безнадёги?Этого вы не видите?Вот и нечего пенять светскому обществу,которое давно не верит ряженым в золото попам,поучайте свою паству.
5 3
было вмешательство советской власти в религиозную жизнь. Я знаю, что десятки тысяч священнослужителей, миллионы верующих были истреблены безбожной властью. Вот это я знаю. Какова цена построения недоразвитого социализма?
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а генеральной линии своей партии не знает а нынче верховный Кирилл велит не подвергать сомнению успехи «того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков такого рода возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отмечен злодействами.
…Там, где проявлялась воля, сила, интеллект, политическая решимость, мы говорим: да, несомненные успехи, …», – заявил предстоятель, слова которого приводит «Интерфакс».
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при чем тут советская учительница? а современные учительницы значит все как один — с нимбом на голове и не делают абортов?
да сейчас многие девушки боятся рожать в этом «духовноскрепном государстве» — нет никакой уверенности в завтрашнем дне … дальше чем на месяц -другой лучше уже не загадывать, кто знает, что еще это православное государство отнимет у людей — может, еще подвинет пенсионный возраст, может, медицинских гарантий последних лишит, может, вообще за карточки на еду заставит работать ?
ничего хорошего ждать уже нельзя от власти, только одни подляны , подорожания и растущую нищету …
лучше бы попы свои проповеди нравственности к власть имущим обратили бы сперва, прежде чем что то требовать от людей …
7 3
Священники не обличают, они приносят свет,
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/25/402554-svyashhennik-berdska-chemu-mozhet-nauchit-pervoklashek-sovetskaya-uchitelnica-ubivshaya-ditya-vo-chreve
Неправда, свет приносят электрики.
Но.
«Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма» Мф. 6:23
2 2
Священник Бердска: Чему может научить первоклашек советская учительница, убившая дитя во чреве?
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/25/402554-svyashhennik-berdska-chemu-mozhet-nauchit-pervoklashek-sovetskaya-uchitelnica-ubivshaya-ditya-vo-chreve/comment-page-1#comment-1636790
Это так просто, благодаря именно советским учительницам и появился и выучился Отец Андрей.
Чем же он не доволен?
Он же не в Оксфорде с Навальным учился.
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вот это ахинея Может объяснить почему наши деды после Революции вешали и расстреливали попов? Жаль не спросить тех кто был под гнетом церкви несколько веков. Религия опиум для народа. Я не говорю о Вере. вера у каждого своя. А церковь всего лишь способ управления народом. Попу принято верить, так уж повелось. а тот и рад всем рассказать какая хорошая власть , любите её она от бога. Хотя служили всякой власти. даже к фашистам на поклон. Тьфу.
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