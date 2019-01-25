Священник Бердска: Чему может научить первоклашек советская учительница, убившая дитя во чреве?

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь, сектантов и работы православных активистов.

Вопрос: На сколько допустимо вмешательство церкви в светскую жизнь?

Ответ: Я вот до сих пор знаю, что было вмешательство советской власти в религиозную жизнь. Я знаю, что десятки тысяч священнослужителей, миллионы верующих были истреблены безбожной властью. Вот это я знаю. Какова цена построения недоразвитого социализма? О том, чтобы церковь вмешивалась куда-то, это дикость. Она ни во что не вмешивается, но говорит, что люди должны быть добрыми, нравственными. Этому нужно учить, соединять усилия церкви, государства и родителей. Если мы все вместе будем стараться, то может быть что-то хорошее и получится.

Некоторые считают, что священников слушать не нужно, а только учительницу первого класса. Но что плохого может сказать священник? Разве он будет учить воровать, обманывать? А чему может научить учительница первого класса, которая пожила в советское время, которая может ни одного ребенка убила в своем чреве? Сама о себе знает, что она убийца.

Священники не обличают, они приносят свет, но беда в том, что люди возлюбили тьму больше. Человеку часто не нужен священник, потому что свет обличает его внутренне греховное устройство, а он не готов к этому. Если душа стремится к свету и добру, то церковь поможет. Если же человек стремится ко мраку и каким-то извращениям, то церковь уже не нужна.