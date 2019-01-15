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Роковое Peugeot, из-за которого убили Ирину Синельникову, вернут ее мужу после похорон в Бердске

Передачу автомобиля правоохранители запланировали на 18 января. Все вещдоки, обличающие двоих убийц, следователи уже собрали.

15.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Лизы Алерт Один комментарий
 
Роковое Peugeot, из за которого убили Ирину Синельникову, вернут ее мужу после похорон в Бердске

Цена человеческой жизни — автомобиль за 250 тыс. рублей

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Константину Синельникову после похорон убитой жены Ирины вернут роковое черное «Пежо», ставшее поводом для убийства 34-летней полной сил и надежд бердчанки, растившей 10-летнюю дочь и 4-летнего сына.

Передача назначена на 18 января. Если, конечно, не произойдет каких-то непредвиденных обстоятельств. Следователи уже осмотрели машину вдоль и поперек, взяв необходимый материал, вещдоки, которые лягут в основу доказательства убийства Ирины Синельниковой.

У обвинения нет сомнения, что Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов под видом покупателей, задумав забрать «Пежо» даром, предложили Ирине прокатиться по трассе. Отъехав подальше, они обездвижели Ирину электрошокером, задушили удавкой и выбросили в Кемеровской области. Примечательно, что автомобиль они успели продать в Кемерово. Но деньги и орудия преступления у них изъяли.

14 января суд отправил обоих подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой под арест в СИЗО на 1 месяц и 27 дней — на время следствия, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Смертная казнь.

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