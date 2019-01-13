Тело задушенной Ирины Синельниковой из Бердска нашли близ горнолыжного курорта Танай в Кузбассе

Тело задушенной бердчанки Ирины Синельниковой нашли правоохранители сегодня, 13 января, в Кемеровской области.

Ка стало известно «Курьер. Среда. Бердск», тело обнаружили на берегу озера в бетонных плитах в полутора километрах от горнолыжного курорта Танай, который расположен на трассе Новосибирск-Кемерово. Это в 150 км от Бердска, где 11 января Ирина пыталась продать свой автомобиль — черный «Пежо 407».

По предварительной информации, у Ирины были связаны руки. Предполагают, что ее выбросили еще живой, и она скончалась от переохлаждения, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» близкие погибшей. Сейчас на месте обнаружения тела работают новосибирские и кузбасские следователи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ирина Синельникова 11 января поехала продавать автомобиль и пропала. Ее двое суток искали более 200 волонтеров и полицейские.