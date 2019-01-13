Тело задушенной Ирины Синельниковой из Бердска нашли близ горнолыжного курорта Танай в Кузбассе

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Простите меня, но я очень надеюсь что эти твари не доживут до суда в Сизо…. Соболезнования родным и близким.
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Выбросили живой… Сейчас еще и убийство на них не повесить?
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Именно так и будут твердить эти отморозки: не убивали, высадили ее живой, убийца — дед мороз.
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Причинение смерти по не осторожности, оставление в опасных условиях заведомо беспомощного лица… Какие то ещё статьи можно подвести.. Судя по всему преступники те ещё, по уровню подготовленности.. Были бы поднаторевшие, тело бы сроду не нашли
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Это вряд ли.
Если оставили в месте, в котором людей не было, и в беспомощном состоянии то вменять будут именно убийство.
Они же не могли не понимать, что в этом случае она замёрзнет.
Опять же очень сильно сомневаюсь, что её живой и в сознании могли увезти за 150 км.
Всё равно бы или закричала или попыталась убежать.
А для них это риски.
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Что то деградирует Бердская молодёжь. Недавно на сайте был спор что» Бердск это рассадник быдла и гопоты», но то была теория, а это результат. Что такими дураками движет, вероятно наркотики, других мыслей не приходит.
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Жажда лёгких денег.. И тупость.. Банально.. Были бы умные, не позарились бы на дешевую машину, такой марки, которую сложно продать.. Не стали бы светить объявление на дроме, не понадеялись бы на то что три дня не будут искать — это отменили, заявление можно хоть через пару часов после пропажи человека подать, плюс соцсети, поисковые отряды.. Скорее всего, наверное, знали эту пару.. Знали что мужа нет поблизости, и что на встречу она одна придет
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Как это не страшно — но хотелось бы уточнить — задушили или умерла от переохлаждения, это две разные статьи. Этим ТВАРЯМ — вышку надо, а еще лучше четвертовать чтобы у других дебилов в мыслях даже не было — подумать о убийстве.
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