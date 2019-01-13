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Тело задушенной Ирины Синельниковой из Бердска нашли близ горнолыжного курорта Танай в Кузбассе

Предположительно, ее со связанными руками выбросили еще живой, и она скончалась от переохлаждения. На месте обнаружения тела работают новосибирские и кемеровские следователи. Накануне Ирина поехала продавать авто и пропала.

13.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Лиза Алерт 8 коммент.
 
Тело задушенной Ирины Синельниковой из Бердска нашли близ горнолыжного курорта Танай в Кузбассе

Убили бердчанку Ирину Синельникову при продаже авто

Тело задушенной бердчанки Ирины Синельниковой нашли правоохранители сегодня, 13 января, в Кемеровской области.

Ка стало известно «Курьер. Среда. Бердск», тело обнаружили на берегу озера в бетонных плитах в полутора километрах от горнолыжного курорта Танай, который расположен на трассе Новосибирск-Кемерово. Это в 150 км от Бердска, где 11 января Ирина пыталась продать свой автомобиль — черный «Пежо 407».

По предварительной информации, у Ирины были связаны руки. Предполагают, что ее выбросили еще живой, и она скончалась от переохлаждения, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» близкие погибшей. Сейчас на месте обнаружения тела работают новосибирские и кузбасские следователи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ирина Синельникова 11 января поехала продавать автомобиль и пропала. Ее двое суток искали более 200 волонтеров и полицейские.


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(8) Комментариев

  1. Светлана

    Простите меня, но я очень надеюсь что эти твари не доживут до суда в Сизо…. Соболезнования родным и близким.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. назарик

    Выбросили живой… Сейчас еще и убийство на них не повесить?

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    • Гость

      Именно так и будут твердить эти отморозки: не убивали, высадили ее живой, убийца — дед мороз.

      Thumb up 2 Thumb down 2

    • Yaya

      Причинение смерти по не осторожности, оставление в опасных условиях заведомо беспомощного лица… Какие то ещё статьи можно подвести.. Судя по всему преступники те ещё, по уровню подготовленности.. Были бы поднаторевшие, тело бы сроду не нашли :(

      Thumb up 2 Thumb down 5

    • Аноним

      Это вряд ли.

      Если оставили в месте, в котором людей не было, и в беспомощном состоянии то вменять будут именно убийство.
      Они же не могли не понимать, что в этом случае она замёрзнет.

      Опять же очень сильно сомневаюсь, что её живой и в сознании могли увезти за 150 км.
      Всё равно бы или закричала или попыталась убежать.
      А для них это риски.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аргонавт

    Что то деградирует Бердская молодёжь. Недавно на сайте был спор что» Бердск это рассадник быдла и гопоты», но то была теория, а это результат. Что такими дураками движет, вероятно наркотики, других мыслей не приходит.

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Yaya

      Жажда лёгких денег.. И тупость.. Банально.. Были бы умные, не позарились бы на дешевую машину, такой марки, которую сложно продать.. Не стали бы светить объявление на дроме, не понадеялись бы на то что три дня не будут искать — это отменили, заявление можно хоть через пару часов после пропажи человека подать, плюс соцсети, поисковые отряды.. Скорее всего, наверное, знали эту пару.. Знали что мужа нет поблизости, и что на встречу она одна придет

      Thumb up 3 Thumb down 1

  4. Смотрящий

    Как это не страшно — но хотелось бы уточнить — задушили или умерла от переохлаждения, это две разные статьи. Этим ТВАРЯМ — вышку надо, а еще лучше четвертовать чтобы у других дебилов в мыслях даже не было — подумать о убийстве.

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