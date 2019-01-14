Успели продать в Кемерово «Peugeot» задушенной Ирины Синельниковой из Бердска

Убийство бердчанки Ирина Синельниковой, пропавшей при продаже своего автомобиля, удалось раскрыть при участии правоохранителей двух регионов — Новосибирской и Кемеровской областей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 14 января сообщили в новосибирском главке МВД.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками отдела МВД России по Бердску и регионального главка МВД России по Кемеровской области установили и задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении убийства 34-летней жительницы Бердска.

Потерпевшая пропала без вести 11 января. Утром она поехала показывать свой автомобиль Peugeot 407 покупателю, после чего домой не вернулась, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Об исчезновении женщины сообщил в полицию ее супруг. В ходе работы по заявлению сотрудники полиции установили, что в отношении пропавшей было совершено преступление.

Двое мужчин под предлогом осмотра автомобиля перед покупкой предложили женщине проехать вместе с ними по трассе. В пути следования они задушили потерпевшую с помощью заранее изготовленной удавки, спрятали тело на придорожной территории, а автомобиль перегнали в Кемерово, где продали местному жителю.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тело убитой нашли недалеко от горнолыжного курорта Танай в Кузбассе.

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны в Бердске. В ходе обыска у фигурантов были изъяты вещественные доказательства совершенного преступления, в том числе деньги, полученные от продажи автомобиля.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»), писал «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ирина Синельникова с мужем Константином занималась бизнесом по перепродаже авто. «Пежо 407» они выставили на продажу за 248 тыс. рублей.

У Ирины остались 10-летняя дочь и 4-летний сын.