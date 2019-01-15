Похороны убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой назначены на полдень 17 января в Бердске

Прощание с Ириной Синельниковой состоится 17 января в 12.00 в Богоявленском храме Микрорайона, рассказала сегодня, 15 января, сайту «Курьер. Среда. Бердск» близкая знакомая и коллега погибшей Кристина Янчак.

-На отпевание родственники Ирины приглашают всех, кто желает почтить ее память, — сообщила Кристина.

Напомним, что семья Синельниковых занималась перепродажей авто несколько лет. Утром 11 января Ирина отправилась показывать черный Pegoyt потенциальным покупателям за 248 тысяч рублей. Двое бердчан, под предлогом протестировать авто, выехали с жертвой на трассу Р-256.

До офиса для оформления справки-счета в Северном микрорайоне Бердска Ирина так и не доехала. Хотя есть видеозапись, на которой видно, что черный «Пежо» выезжает из Бердска в районе поста ГИБДД на федеральную трассу. Именно там Ирина встречалась с покупателем примерно в 10.00. Она надеялась обернуться за час-другой.

-Часа в три дня мне позвонил Константин, обеспокоенный тем, что Ира не выходит на связь. Спросил, оформлялась ли машина. Я сказала, что нет. Он сразу понял, что что-то случилось. И мы решили, что надо дать информацию в поисковые группы, — комментировала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина, сотрудник офиса по выдаче счетов-справок, которая должна была оформлять сделку.

Следствие предполагает, что бердчане Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов при осмотре автомобиля задушили 34-летнюю женщину, после чего направились в Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге скрыв труп потерпевшей.

На судебном заседании по избранию меры пресечения в суде Бердска 14 января прозвучала версия следствия о том, как было совершенно преступление. Предположительно, Фурсов использовал при нападении на жертву электрошокер, в это время Белоусов затягивал удавку на шее Ирины Синельниковой. Подозреваемый Фурсов был против заключения его под стражу, а его подельник не возражал отправиться в СИЗО — он признает свою вину в убийстве.

Утром 13 января по требованию правоохранительных органов поисково-спасательные мероприятия в посёлке Новом были экстренно свёрнуты, сообщала «Лиза Алерт». Поиск шёл в сотрудничестве с органами следствия. Около 200 человек — это добровольцы поисково-спасательных отрядов «Маяк», «Лиза Алерт» и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу.

Как выяснилось позже, тело Ирины Синельниковой обнаружили полицейские утром 13 января в районе горнолыжного курорта Танай Кемеровской области. По предварительной информации, у Ирины были связаны руки. Предполагают, что ее выбросили еще живой, и она скончалась от переохлаждения, сообщали «Курьер. Среда. Бердск» близкие погибшей.

Тело Ирины обнаружили с сильным обморожением. Поэтому переправка тела из Кемерова в Бердск затянулась, предполагал в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» вдовец Константин Синельников.

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