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Убийц продавца Peugeot Ирины Синельниковой арестовал на 1 месяц и 27 дней суд Бердска

Председатель суда заключил под стражу Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова на время следственных действий. Родственники убийц отправили на карту мужу задушенной Константина Синельникова 500 рублей и извинились.(ВИДЕО)

15.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Лизы Аллерт 5 коммент.
 
Убийц продавца Peugeot Ирины Синельниковой арестовал на 1 месяц и 27 дней суд Бердска

Ирину Синельникову убили при продаже автомобиля 11 января 2019 года

Председатель бердского городского суда Павел Яковинов заключил под стражу на 1 месяц и 27 дней подозреваемых в убийстве 34-летней Ирины Синельниковой вчера, 14 января. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Подозреваемые в страшном убийстве бердчане Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов были задержаны по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ — по факту безвестного исчезновения 11 января бердчанки Ирины Синельтниковой. 13 января подозреваемые были установлены и задержаны полицией Новосибирской и Кемеровской областей.

Напомним, что, по данным следствия, представшие перед судом Фурсов и Белоусов в конце 2018 года путем предварительного сговора решили наживаться убийством продавцов автомобилей. Их первой жертвой стала Ирина Синельникова. Она выставила на продажу черное Peugeot 407. И 11 января поехала показывать автомобиль покупателям.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», оба супруга Синельниковы занимались перепродажей авто — это был их семейный бизнес, которым они занимались по меньшей мере два года. Константин Синельников 11 января был в отъезде, поэтому на сделку поехала его жена.

Константин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что его погибшая жена Ирина обычно не ездила продавать автомобили, сделка купл-продажи обычно происходила около дома, где установлена камера наблюдения. Она думала, что быстро вернется со сделки, поэтому попрощалась со спящими детьми. Константин вместе со следственной группой нашел тело своей убитой жены.

Бердчане откликнулись на призыв о помощи и собирали деньги для семьи Ирины Синельниковой. Родственники убийц перечислили на счет мужа погибшей деньги.

-Думаю все знают, какое наказание должно быть для них, но у нас давно запрет на такой приговор (мораторий на смертную казнь — прим. ред.). Суду виднее. Мне родственники одного из убийц перечислил 500 рублей, извинились и выразили соболезнования. Они взрослые люди, есть своя голова на плечах. За них не должна отвечать мать, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» Константин Синельников сегодня, 15 января.

До офиса для оформления справки в Северном микрорайоне Бердска Ирина так и не доехала. Хотя есть видеозапись, на которой видно, что черный «Пежо» выезжает из Бердска в районе поста ГИБДД на федеральную трассу Р-256. Именно там Ирина встречалась с покупателем примерно в 10.00. Дома осталось двое малолетних детей, она надеялась обернуться за час-другой.

-Часа в три дня мне позвонил Константин, обеспокоенный тем, что Ира не выходит на связь. Спросил, оформлялась ли машина. Я сказала, что нет. Он сразу понял, что что-то случилось. И мы решили, что надо дать информацию в поисковые группы, — комментировала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина, сотрудник офиса по выдаче счетов-справок, которая должна была оформлять сделку.

Следствие предполагает, что двое при осмотре автомобиля задушили 34-летнюю женщину, после чего направились в Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге скрыв труп потерпевшей. На судебном заседании по избранию меры пресечения прозвучала версия следствия о том, как было совершенно преступление. Предположительно, Фурсов использовал при нападении на жертву электрошокер, в это время Белоусов затягивал удавку на шее Ирины Синельниковой. Подозреваемый Дмитрий Фурсов был против заключения его под стражу, а его подельник не возражал отправиться в СИЗО — он признает свою вину в убийстве.

Утром 13 января по требованию правоохранительных органов поисково-спасательные мероприятия в посёлке Новом были экстренно свёрнуты, сообщала «Лиза Алерт». Поиск шёл в сотрудничестве с органами следствия. Около 200 человек — это добровольцы поисково-спасательных отрядов «Маяк», «Лиза Алерт» и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу.

Как выяснилось позже, тело Ирины Синельниковой обнаружили полицейские утром 13 января в районе горнолыжного курорта Танай Кемеровской области. По предварительной информации, у Ирины были связаны руки. Предполагают, что ее выбросили еще живой, и она скончалась от переохлаждения, сообщали «Курьер. Среда. Бердск» близкие погибшей.

Тело Ирины Синельниковой обнаружили с сильным обморожением. Поэтому на сегодняшний день родственники погибшей не знают, когда гроб с телом привезут в Бердск.

Видео Свидетель


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    На что надеялись? Или совсем безголовые? Пойти на убийство, ради каких то 100 тысяч рублей, и просидеть потом всю свою молодость. Оставить детей без мамы. Ужас.В голове не укладывается такое.

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  2. Аноним

    М-да… :( Был человек ещё в пятницу, и уже его нет.
    Не хочется даже комментировать поведение этих двух взрослых негодяев, подготовивших шокер и верёвку, а теперь против чего-то ещё и возражающих.

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  3. Аноним

    у одного то убийцы есть семья, а вот про другого что то ничего не пишут. Скорее всего,он то и был инициатором убийства.

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    • Аноним

      у второго тоже имеется малолетний ребенок, который живет с бывшей супругой. Свои дети не нужны, а на чужих тем более плевать они хотели

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  4. zizou

    я-таксист… %) ну, пусть бастуют…

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