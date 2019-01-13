Семья убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой занималась перепродажей авто в Бердске

Найденный в Кемеровской области 13 января труп Ирины Сильниковой из Бердска пока не отдали родным. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу. Но убийц 34-летней женщины, матери дочери 4-классницы и 4-летнего сына, Следственный комитет уже задержал.

Двое бердчан, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», решили нажиться убийством продавцов автомобилей. И первой их жертвой стала Ирина Синельникова. Она выставила на продажу черное Peugeot 407. И 11 января поехала показывать автомобиль покупателям.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», оба супруга Синельниковы занимались перепродажей авто — это был их семейный бизнес, которым они занимались по меньшей мере два года. Константин Синельников 11 января был в отъезде, поэтому на сделку поехала его жена.

Но до офиса для оформления справки в Северном микрорайоне Бердска она так и не доехала. Хотя есть видеозапись, на которой видно, что черный «Пежо» выезжает из Бердска в районе поста ГИБДД на федеральную трассу Р-256. Именно там Ирина встречалась с покупателем примерно в 10.00.

-Часа в три дня мне позвонил Константин, обеспокоенный тем, что Ира не выходит на связь. Спросил, оформлялась ли машина. Я сказала, что нет. Он сразу понял, что что-то случилось. И мы решили, что надо дать информацию в поисковые группы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина, сотрудник офиса по выдаче счетов-справок, которая должна была оформлять сделку.

Как восстановили позже полицейские, «покупатели», попросили продавца прокатиться. Через какое-то время это «Пежо» уже выставили на продажу в Кемерово. Тамошний покупатель вышел на связь, он не скрывался, видимо, не знал, что за машиной тянется криминальный след.

По словам Кристины, роковое Peugeot 407 продавали за 248 тыс. рублей. Скорее всего, на вырученные деньги Синельниковы купили бы другой автомобиль, чтобы перепродать и выручить некую сумму для семьи.

Один из предполагаемых убийц тоже был клиентом Кристины.

-Станислав частенько заходил к нам в офис: что-то посчитать, спросить. Может, присматривался, как у нас забрать деньги. Но у меня тревожная кнопка есть, видеокамера. Он живет рядом в Северном, 1987 года рождения. Я его и магазине встречала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина. Он, скорее всего, искал не машину, а жертву — на различных сайтах.

В Кемеровскую область преступники поехали объездной дорогой — через Новый поселок, в объезд Академгородка. Видимо, они хорошо знали, где расположены камеры видеонаблюдения и попытались их миновать.

Утром в воскресенье Константину сообщили о гибели его жены. Он, как говорят близкие, убит горем. Он сразу заволновался, когда Ирина не вышла на связь, поскольку знал на 100%, что она не могла просто так исчезнуть: их семья была крепкой и любящей. Он развернулся с полпути, отменив поездку, и 12 января вернулся в Бердск. Сейчас с ним работают следователи.

-Беспредел. Страшнее, чем в 1990-е годы. Даже «понятий» никаких нет. Хладнокровно выбрали жертву и расправились. А как людям жить — банки не будут ждать, когда на кредит деньги наберут, — высказалась Кристина, отметив, что человеческую жизнь оценили мене чем в 250 тыс. рублей, разрушив семью, лишив детей матери.

Предположительно, второго убийцу зовут Дмитрий. Известно, что он работал таксистом тоже был в автомобильной теме, как Станислав. Очевидно, что нападение на Ирину с целью завладеть автомобилем не было спонтанным. Это был продуманный план.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», родители из класса, где учится дочь погибшей, решили собрать денег в помощь оставшейся без мамы семье. Подробности — в ближайшее время.