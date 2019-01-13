Розыск: СК прекратил поиски без вести пропавшей Ирины Синельниковой из Бердска

По требованию правоохранительных органов поисково-спасательные мероприятия в посёлке Новом экстренно свёрнуты, сообщает «Лиза Алерт». Поиск шёл в сотрудничестве с органами следствия, продолжался с 17:00 до полуночи. Около 200 человек — это добровольцы поисково-спасательных отрядов «Маяк», «Лиза Алерт» и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу. До официального комментария от СК, к сожалению, больше ничего сообщить не можем. Дальнейшие поисковые мероприятия будут продолжены только с разрешения органов следствия. Нам всегда нужны добровольцы, особенно автомобилисты! Чтобы присоединиться к отряду, достаточно написать в вк Лёсе Куграшовой: https://vk.com/id5769628

Синельникова Ирина Петровна, 34 года, Бердск. 11 января 2019 около 08:00 ушла из дома и не вернулась. Была на автомобиле Пежо 407 черного цвета с гос. номером У430АК регион 102

Руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских: «Женщина проживает в Бердске, к 10 утра собиралась ехать продавать автомобиль, зарегистрировать куплю-продажу в ГАИ. Автомобиль был выставлен на «Дроме», пока непонятно, были ли проведены сегодняшним числом регистрационные действия. Конкретики по покупателям нет, по последним данным, в последний раз телефон пропавшей был включён в районе посёлка Нового, сейчас туда подтягиваются экипажи, ведутся поисковые мероприятия. Дома осталось двое малолетних детей, она надеялась обернуться за час-другой. Биллинг мы получили последние данные, недалеко от посёлка Новый в последний раз был телефон. После 10 утра он вне зоны доступа».