Розыск: СК прекратил поиски без вести пропавшей Ирины Синельниковой из Бердска

Третьи сутки ничего неизвестно о Ирины Синельниковой из Бердска
По требованию правоохранительных органов поисково-спасательные мероприятия в посёлке Новом экстренно свёрнуты, сообщает «Лиза Алерт». Поиск шёл в сотрудничестве с органами следствия, продолжался с 17:00 до полуночи. Около 200 человек — это добровольцы поисково-спасательных отрядов «Маяк», «Лиза Алерт» и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу. До официального комментария от СК, к сожалению, больше ничего сообщить не можем. Дальнейшие поисковые мероприятия будут продолжены только с разрешения органов следствия. Нам всегда нужны добровольцы, особенно автомобилисты! Чтобы присоединиться к отряду, достаточно написать в вк Лёсе Куграшовой: https://vk.com/id5769628
Синельникова Ирина Петровна, 34 года, Бердск. 11 января 2019 около 08:00 ушла из дома и не вернулась. Была на автомобиле Пежо 407 черного цвета с гос. номером У430АК регион 102
Руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских: «Женщина проживает в Бердске, к 10 утра собиралась ехать продавать автомобиль, зарегистрировать куплю-продажу в ГАИ. Автомобиль был выставлен на «Дроме», пока непонятно, были ли проведены сегодняшним числом регистрационные действия. Конкретики по покупателям нет, по последним данным, в последний раз телефон пропавшей был включён в районе посёлка Нового, сейчас туда подтягиваются экипажи, ведутся поисковые мероприятия. Дома осталось двое малолетних детей, она надеялась обернуться за час-другой. Биллинг мы получили последние данные, недалеко от посёлка Новый в последний раз был телефон. После 10 утра он вне зоны доступа».
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Наверное просто решила спрятаться, попугать того же мужа.
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А за одно и родителей и детей малолетних!!!!!!!! Да?????!!!!!!
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Или сами вышли на след.
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Убили. Убийц задержали.
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Эти твари из Бердска! Планировали убийства с прошлого года с целью завладением авто. Скорей бы раскрыли их личности.
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На нгс есть статья. К огромному сожалению, женщину убили.
Мои соболезнования родным и близким.
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Нашли мертва
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Вы что глупости пишете? От кого прятаться, кого пугать? На НГС уже выложена официальная информация-преступников задержали в Кемеровской области, девушки нет в живых. Это официальная информация от СК. Соболезнования родным и близким!
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Давно уже на Нгс написали,что СК официально возбудил дело по статье Убийство. Задержали убийц. И только тут задается вопросом репортёр, а почему же прекратили поиск. Не пробовали новости читать,не?
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Похоже что нашли тело.
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