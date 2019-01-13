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Розыск: СК прекратил поиски без вести пропавшей Ирины Синельниковой из Бердска

Бердчанка 11 января поехала продавать автомобиль Peugeot. Третьи сутки о ней ничего неизвестно. Более 200 добровольцев искали женщину в Новом поселке 12 января.

13.01.2019 Фото: Лиза Алерт 10 коммент.
 
Розыск: СК прекратил поиски без вести пропавшей Ирины Синельниковой из Бердска

Третьи сутки ничего неизвестно о Ирины Синельниковой из Бердска

По требованию правоохранительных органов поисково-спасательные мероприятия в посёлке Новом экстренно свёрнуты, сообщает «Лиза Алерт». Поиск шёл в сотрудничестве с органами следствия, продолжался с 17:00 до полуночи. Около 200 человек — это добровольцы поисково-спасательных отрядов «Маяк», «Лиза Алерт» и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу. До официального комментария от СК, к сожалению, больше ничего сообщить не можем. Дальнейшие поисковые мероприятия будут продолжены только с разрешения органов следствия. Нам всегда нужны добровольцы, особенно автомобилисты! Чтобы присоединиться к отряду, достаточно написать в вк Лёсе Куграшовой: https://vk.com/id5769628

Синельникова Ирина Петровна, 34 года, Бердск. 11 января 2019 около 08:00 ушла из дома и не вернулась. Была на автомобиле Пежо 407 черного цвета с гос. номером У430АК регион 102
Руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских: «Женщина проживает в Бердске, к 10 утра собиралась ехать продавать автомобиль, зарегистрировать куплю-продажу в ГАИ. Автомобиль был выставлен на «Дроме», пока непонятно, были ли проведены сегодняшним числом регистрационные действия. Конкретики по покупателям нет, по последним данным, в последний раз телефон пропавшей был включён в районе посёлка Нового, сейчас туда подтягиваются экипажи, ведутся поисковые мероприятия. Дома осталось двое малолетних детей, она надеялась обернуться за час-другой. Биллинг мы получили последние данные, недалеко от посёлка Новый в последний раз был телефон. После 10 утра он вне зоны доступа».

8 913 460-11-91 (Константин, супруг), 8-913-917-37-91 (Кристина)

Полиция по телефонам: 02,8(383-41) 3-00-23, 2-20-65


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Наверное просто решила спрятаться, попугать того же мужа.

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  2. Аноним

    А за одно и родителей и детей малолетних!!!!!!!! Да?????!!!!!!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Аноним

    Или сами вышли на след.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    Убили. Убийц задержали.

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      Эти твари из Бердска! Планировали убийства с прошлого года с целью завладением авто. Скорей бы раскрыли их личности. :(

      Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Михаил

    На нгс есть статья. К огромному сожалению, женщину убили.
    Мои соболезнования родным и близким.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  6. Дмитрий

    Нашли мертва

    Thumb up 0 Thumb down 0

  7. Аноним

    Вы что глупости пишете? От кого прятаться, кого пугать? На НГС уже выложена официальная информация-преступников задержали в Кемеровской области, девушки нет в живых. Это официальная информация от СК. Соболезнования родным и близким!

    Thumb up 3 Thumb down 0

  8. Кекс

    Давно уже на Нгс написали,что СК официально возбудил дело по статье Убийство. Задержали убийц. И только тут задается вопросом репортёр, а почему же прекратили поиск. Не пробовали новости читать,не?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  9. Аноним

    Похоже что нашли тело.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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